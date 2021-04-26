Что вошло в альманах «Любовь. Смерть. Роботы 2»? «Терминатор» по-пиксаровски и рождественское «Нечто»

Netflix выпустил второй сезон сериала «Любовь. Смерть. Роботы» — анимационной антологии, которую продюсируют Тим Миллер («Дэдпул») и Дэвид Финчер. Число серий в этот раз урезали с восемнадцати до восьми, их общий хронометраж — около 100 минут. Мы попросили российского аниматора Виталия Шушко посмотреть новый сезон и поделиться впечатлениями. Для предыдущего сборника антологии Шушко снял серию «Слепое пятно», посвященную команде киборгов-грабителей.

Automated Customer Service («Автоматизированное обслуживание клиентов»)

Что это: Пародия на «Терминатора» и «ВАЛЛ·И», высмеивающая сложности взаимодействия с автоматизированной клиентской поддержкой.

О чем: В хай-тек-будущем старики коротают время в специальных сообществах, где о них заботятся роботы. Машины делают владельцам маникюр, разносят напитки и выгуливают их собачек. Однажды робот-уборщик Вакуубот дает сбой, включает режим «Судная ночь» и решает терминировать свою хозяйку. Когда техподдержка советует женщине кинуть терминатору-пылесосу собачку и отказывается соединять с живым оператором, героине приходится превратиться в Сару Коннор.

Кто сделал: Короткий метр от Atoll Studio и французского трио Meat Dept (Дэвид Николас, Лорен Николас и Кевин Ван Дер Мейрен), снявшего фантастическую короткометражку «Черные дыры» про полет на Марс и клип Hand in the Fire для музыканта и режиссера Mr. Oizo. В основе сюжета — одноименный рассказ Джона Скальци, лауреата «Хьюго» и «Локуса» за роман «Люди в красном».

Мнение Виталия Шушко: «Самый смешной эпизод в сборнике, который отлично передает смысл названия антологии. Красиво, смешно, весело — в духе Pixar. Правда, думал, щенка и бабушку убьют! Такие забавные эпизоды не требуют реалистичности, к которой зрители относятся очень требовательно. А вот разные мелкие детали, которые портят реализм, могут, наоборот, очень хорошо смотреться в таких историях».

Ice («Лед»)

Что это: История взросления в стилистике клипов Gorillaz.

О чем: В будущем одни люди стали намного сильнее и выносливее других. В результате началась классовая борьба, а мир разделился на колонии. К новому порядку никак не может адаптироваться Седжвик — единственный немодифицированный подросток на сто световых лет вокруг. Чтобы доказать младшему брату и его сверхсильным друзьям свою крутость, он отправляется с ними смотреть, как гигантские киты выпрыгивают из воды, ломая лед.

Кто сделал: Одноименный рассказ Рича Ларсона перенес на экран Роберт Вэлли, номинант на «Оскар» за короткометражку «Грушевый сидр и сигареты». Он отвечал за дизайн персонажей «Трон: Восстание» и снял пилотную серию мультсериала «Непобедимый», вышедшего в этом году. Производством занималась лондонская студия Passion Animation Studios, которая работала над короткометражками Marvel про Человека-муравья, Ракету и Грута, сегментом «Зима Блю» из прошлогоднего сборника «Любовь. Смерть. Роботы» и классическими клипами для Gorillaz.

Мнение Виталия Шушко: «Мой любимый эпизод в антологии, полностью сделанный Робертом Вэлли в 2D-анимации. Его графический язык узнается с первого кадра благодаря особой композиции, работе с тенями и необычным фигурам героев с вытянутыми конечностями и непривычными пропорциями».

Pop Squad («Звездная команда»)

Что это: Фотореалистичная антиутопия, заставляющая вспомнить об «Эквилибриуме» и «Бегущем по лезвию 2049».

О чем: Действие происходит в будущем, в котором люди отказались от рождения детей в обмен на вечную жизнь. Бессмертные богачи контролируют все ресурсы, а закон запрещает «разведенцам» иметь «незарегистрированное потомство». Главный герой — охотник на детей, которого мучает совесть.

Кто сделал: Над серией работали студия Тима Миллера Blur (в ее активе «Ледниковый период», «Преимущество Сонни», «Оборотни» и «Костюмы» из предыдущего сезона) и Дженнифер Ю Нельсон, режиссер двух частей «Кунг-фу Панды» и игровой фантастики «Темные отражения». Последняя не только поставила короткометражку, но выступила старшим режиссером-мультипликатором на всем втором сборнике. История основана на рассказе «Поп-отряд». Его автор — фантаст Паоло Бачигалупи, чей роман «Заводная» получил премии «Хьюго» и «Небьюла» и попал в топ-10 книг 2009 года по версии журнала Time. Главного героя озвучил Нолан Норт, голос Нейтана Дрейка из видеоигр «Uncharted».

Мнение Виталия Шушко: «Самая эмоциональная история в сборнике. С первого кадра тебя бьют по голове убийством детей. В отличие от большинства короткометражек в сборнике, тут видно, что персонажи нарисованы художниками, а не сыграны оцифрованными актерами. Этим Pop Squad похож на „Преимущество Сонни“ из предыдущего сезона: чувствуется, что над лицами героев работали те же концепт-художники. Надо сказать, такой подход сложнее, чем оцифровка актера. Из блюровских мультиков этот лучший».

Snow in the Desert («Сноу в пустыне»)

Что это: Жестокий фотореалистичный экшен, объединяющий «Черную дыру» с «Росомахой».

О чем: Бессмертный наемник-альбинос по кличке Сноу скрывается на пустынной планете на краю галактической цивилизации от убийц некоего Бариса. Антагонист хочет вырезать у Сноу семенники, которые вырабатывают гормон гонадотропин, обеспечивающий ему способность к регенерации. Когда враги находят Сноу, к нему на помощь приходит агентка ЦРУ Земли, у которой есть свои секреты.

Кто сделал: Французская студия Unit Image, на чьем счету различные видеоигры, японская фантастика «Кингсглейв: Последняя фантазия XV» и спецэффекты к боевику «Терминатор: Темные судьбы». Для предыдущего сборника аниматоры сделали «За разломом Орла».

Мнение Виталия Шушко: «Новая планка в плане реализма, деталей и 3D-постановки. С художественной точки зрения „Сноу“ мне нравится гораздо больше, чем фотореалистичные проекты студии Blur из этой подборки. По популярности фотореализм уступает мультяшному подходу — со времен провала „Последней фантазии“ этот тренд не менялся. Правда, главной проблемой старого фильма был скучный сюжет».

The Tall Grass («Высокая трава»)

Что это: Хоррор с монстрами, который запросто мог бы быть рассказом Стивена Кинга или серией «Сумеречной зоны».

О чем: Во время внезапной остановки поезда одинокий путешественник замечает в поле эфирный свет. Любопытство приводит его к встрече с зубастыми гуманоидными чудовищами.

Кто сделал: Серию доверили швейцарскому аниматору Саймону Отто, который работал над «Принцем Египта», «Спирит: Душа прерий» и трилогией «Как приручить дракона». Он адаптировал рассказ Джо Р. Лэнсдэйла, сценариста мультсериала о Бэтмене, по произведениям которого сняли «Баббу Хо-Тепа», «Холод в июле» и «Хэпа и Леонарда». Шотландская компания Axis Studios ранее работала над «Рукой помощи» из первого тома «Любовь. Смерть. Роботы», сделанной, правда, совершенно в другой манере.

Мнение Виталия Шушко: «Эта по-своему философская работа выделяется необычной стилистикой и лавкрафтовским сюжетом. Картинка стилизована под стоп-моушен, а лица нарисованы так, будто вырезаны из дерева. Забавно, что главный герой даже внешне похож на Говарда Лавкрафта».

All Through the House («По всему дому»)

Что это: Рождественский хоррор, превращающий «Санта-Клауса» в «Нечто».

О чем: Брат и сестра ждут в гости святого Ника в канун Рождества, но встреча выходит не такой веселой, как им казалось.

Кто сделал: Эллиот Диар, соавтор милой рождественской короткометражки «Медведь и заяц», экранизировал рассказ голландского писателя и дизайнера Иоахима Хейндерманса. За производство отвечала студия Blink Industries, известная по кукольной короткометражке «Не обнимай меня, я напуган», отобранной в программу «Сандэнса».

Мнение Виталия Шушко: «Выглядит как кукольный мультфильм, хотя монстр, возможно, был нарисован на компьютере. Компьютерная графика стала настолько качественной, что отличить уже крайне сложно».

Life Hutch («Спасательный бункер»)

Что: Триллер о выживании в духе «Марсианина» и «Изгоя».

О чем: Пилот боевого судна (Майкл. Б. Джордан) терпит крушение на пустынной планете и укрывается в автоматизированном убежище. Правда, в бункере его ждет сюрприз — четвероногий робот, который с порога набрасывается на бедолагу.

Кто сделал: Режиссером серии стал Алекс Бити, работавший художником на «Дэдпуле» и «Кунг-фу Панде 3». В ее основу лег рассказал «Спасательный бункер», написанный фантастом Харланом Эллисоном (он также был творческим консультантом «Сумеречной зоны» и «Вавилона 5»). Студия-куратор — все та же Blur.

Мнение Виталия Шушко: «Майкла. Б. Джордана так замечательно отсканировали, что выглядит как кино. Иногда выдают лишь легкие шероховатости с глазами и движениями ресниц. Все так реалистично сделано, потому что актеры играли в костюмах мокапа. Лично я не любитель фотореалистичной анимации, но очень интересно, когда она придет к тому, что зритель не сможет отличать ее от кино. Отмечу, что фотореализм не всегда достигается с помощью мокапа. Например, короткометражка Альберто Миэльго „Свидетель“ из прошлого сезона сделана по-другому. Ее создатели сначала просто отсняли все движения актеров на камеру, а потом скрупулезно их воспроизводили, имитируя живых людей. Получилось даже лучше, чем с мокапом».

The Drowned Giant («Утонувший великан»)

Что это: Притча о том, как грандиозные открытия теряются за алчностью.

О чем: На берег небольшой рыбацкой деревушки выносит гигантское тело ростом в 60 метров. Поглазеть на великана тут же стекаются толпы зевак. За новым чудом света с глубоким интересом наблюдает ученый, а вот местные видят в нем обычный аттракцион.

Кто сделал: Предпоследний эпизод поставил и написал сам Миллер. Режиссер адаптировал рассказ английского фантаста Дж. Г. Балларда (по его книгам сняты «Империя солнца» Стивена Спилберга и «Автокатастрофа» Дэвида Кроненберга). За музыку отвечает Junkie XL, работавший с Миллером над «Дэдпулом» и «Терминатором».

Мнение Виталия Шушко: «Возможно, было бы лучше, если бы тут было больше стилизации. Анимация безгранична в плане визуальных возможностей, и лично мне эксперименты с картинкой наиболее интересны как для художника. Эта работа визуально не особо выделяется, однако, на мой взгляд, она наиболее глубокая по смыслам. В образе гниющего гиганта можно рассмотреть метафору жизни человека или империи. Сначала ты всех потрясал, потом все к тебе привыкли, а затем начались какие-то ужасы и осквернения».

Автор: Алексей Дарбинян, Михаил Моркин