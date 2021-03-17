Зачем смотреть «Никто» Найшуллера? Ради Алексея Серебрякова и полемики с «Джоном Уиком»

С 18 марта в кино новый боевик режиссера, прогремевшего в 2016-м с дерзким, снятым одним кадром шутером «Хардкор», но после снимавшего лишь клипы группы «Ленинград». Кинокритик Тимур Алиев и исполнитель главной роли Боб Оденкёрк рассказывают о том, как снято это кино и почему именно так.



Маленький человек Хитч (Боб Оденкёрк) работает аудитором на небольшом заводе и проживает серые, похожие друг на друга дни. Он вечно не успевает закинуть контейнер с отходами в проезжающий мусоровоз, почти не разговаривает с женой и детьми, пьет кофе по расписанию. Все меняется, когда приходят они — парочка непрофессиональных грабителей, которая вламывается в дом Хитча с расчетом чем-нибудь поживиться. Но взять с нашего лузера нечего, разве что часы да пару баксов налички и (по случайности) браслет с котиками, оставленный в вазе дочкой героя. Родственники сбегаются на шум, сын зарабатывает синяк под глазом.

Но Хитч не так-то прост и не так уж мал. Когда-то он был профессиональным убийцей на службе у ЦРУ: «Когда я появлялся на пороге, было ясно, что хозяин больше не жилец». После череды успешных заданий он решил завязать, но дочкин браслет становится триггером. Выследив горе-грабителей, Хитч уходит ни с чем: злодеи оказались еще несчастнее, чем он сам. Раздраженный герой по пути домой сталкивается с группой бандитов в салоне автобуса и отводит на них душу. Один из избитых оказывается братом сумасшедшего русского пахана — и начинается вендетта.

Алексей Серебряков и русские

Снимая свой первый американский проект, российский режиссер Найшуллер предсказуемо добавляет в историю русскую мафию. Но делает это не просто для экзотики. Во-первых, главаря бандитов Юлиана Кузнецова играет по-настоящему великий артист Алексей Серебряков, уже давно активно работающий в международных проектах. Правда, это кастинговое решение для американских продюсеров все равно рискованное: в фильмографии актера есть только один относительно популярный тайтл «МакМафия».

Но Серебрякову блестяще удался злодей, который при этом максимально не похож на уже набивший оскомину образ «zloy russky». Это совсем не разухабистый олигарх (как Юрий Комаров из «Крепкого орешка», который втихаря торговал ураном) и не Борис Бритва из «Большого куша». Ни диссидентства, ни службы в КГБ, ни тяжелого russkogo акцента у Кузнецова нет. Он обыкновенный, очень правдоподобный социопат: может беззаботно танцевать на сцене своего клуба, а через пять минут напасть на угрюмого бандита, изрезав ему лицо разбитым стаканом. Единственная отдушина Юлиана — коллекция живописи, на которую он потратил бешеные деньги. Боб Оденкёрк остался под таким впечатлением от работы с Серебряковым, что называет его не иначе как «русским Де Ниро».

Алексей Серебряков

Во-вторых, на экране нет гротескных иванов с чешским и польским акцентом и фамилиями, оканчивающимися на «-го» и «-ко» (Ванко, Драго, Ренько и т. д.). За героем охотится каст из русских и украинских иммигрантов, проживающих в канадском Виннипеге, где снимали фильм. В небольшом камео появляется лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров — его в одной сцене расстреляет из дробовика звезда «Назад в будущее» Кристофер Ллойд (он играет отца Хитча). Конечно, в боевике нельзя без самоиронии и насмешки над штампами жанра, и Ллойд произнесет крылатое «na zdorovye» во время перестрелки с плохими парнями.

Игра со стандартами боевика

Дебют Найшуллера «Хардкор» был российским POV-фильмом, который выглядел ну очень заграничным. С «Никто» ситуация обратная. Это кино четко следует стандартам голливудского сторителлинга и мейнстримной съемки. В целом статичная — ни особой суеты, ни бешеной беготни — камера Павла Погоржельского («Солнцестояние», «Реинкарнация») знакомит нас с персонажами постепенно. Сначала в экспозиции — со спины, следуя за ними по пятам, глядя в затылок. Лишь потом они поворачиваются к залу лицом, и тут уже начинается богатая мимическая игра с гримасами и ужимками.

Рукопашные бои сняты с максимальным уважением к зрителю. Отсутствие резких монтажных перебивок позволяет вдоволь насладиться происходящим — сломанной костью, треском разбивающегося стекла и хрустом оторванных поручней в салоне автобуса. Есть сцена сражения на заводе. Тут мимо камеры не проходит ни одна деталь: постеры на стенах, раскиданные повсюду гильзы от патронов, повсеместно протянутые провода растяжек.

Все трюки в фильме Оденкёрк выполнял сам: актер — давний фанат Джеки Чана.

«„Полицейская история“ — один из моих любимых фильмов. Я много раз смотрел его вместе с детьми, — рассказывает актер, — и мне очень хотелось тоже как-нибудь исполнить все сцены драк самому, без дублера. Я тренировался два с половиной года с Дэниэлом Бернхардом. Если что, это тот парень, который дерется с Шарлиз Терон во „Взрывной блондинке“ в сцене в квартире. Мы занимались в спортивном клубе 87Eleven, который принадлежит одному из наших продюсеров — Дэвиду Литчу. Именно тут тренировались актеры и каскадеры „Джона Уика“, „Дэдпула“ и многих других отличных фильмов. Дэниэл научил меня азам постановочного боя. Все движения тут выполняются медленнее, чем в реальном поединке: когда мы деремся по-настоящему, камера не успевает зафиксировать эти движения».

Так с ходу и не понять, на что ориентируется Найшуллер. Корейское кино? Похоже вниманием к деталям и фактурам! Но история тут вполне реалистическая: герой Оденкёрка не супермен, его можно ранить и он будет исходить кровью, хромать, его страдания зритель может почувствовать физически. Классика жанра вроде «Рейда» или «Драйва»? Тоже похоже — цвета сочные! Но Найшуллер не злоупотребляет неоном, он умерен и тут.

Российская традиция? Тоже есть! Вот Хитч, засев на грязном заводе, готовит целый арсенал ловушек из оружия, бомб и прочих снастей: с одной стороны, это напоминает «Одного дома» и финал «Конана-варвара», с другой — приготовления Данилы в «Брате» Балабанова. Русские шутки, русские герои, даже мотивация протагониста с американским паспортом очень понятна российской публике. «Никто» не про универсальные ценности, это про то, что «я узнал, что у меня есть огромная семья» и ее надо защищать.

Безумный саундтрек

Практически каждый экшен-эпизод фильма сопровождается закадровой музыкой, очень фактурной и эклектично подобранной! Древние американские шлягеры звучат вперемешку с современным хитами. Рефреном повторяется бессмертная «What a Wonderful World» Луиса Армстронга, звучащая в самые пафосные моменты (типа шутка такая). Ей на смену приходят и ритмичная «Just a Gigolo», и тяжелая электроника Le Castle Vania, и танцевальный хит Дуа Липы и DaBaby «Levitating Featuring», который может внезапно прерваться на милый русскому сердцу хит придорожных кафе и ночных такси «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». «Бухгалтера», кстати, тут исполняют в кадре. Сам Серебряков со сцены ночного клуба.

Скрытая полемика с «Джоном Уиком»

Историю подуставшего киллера, который мстит миру за браслетик с котиками, придумал Дерек Колстад, автор кинофраншизы про Джона Уика, и сняла ее та же компания 87North (бывшая 87Eleven). При этом Найшуллер публично открещивается от «Джона Уика» и прямо говорит, что главной его художественной целью было максимально дистанцироваться от такого стиля. Оденкёрк так описывает разницу между фильмами: «Наша история происходит в реальном мире, а Джон Уик с первого же фильма живет, так сказать, в сфабрикованной вселенной, и сам он невероятный, уникальный человек. Мне же хотелось, чтобы Хитч производил впечатление самого обычного парня. Да, потом наш фильм переносится в несколько фантастический мир суперплохих парней, который так любит Дерек. Но начинается он в атмосфере, знакомой каждому зрителю: пригород, автобусы, мамы, которые собирают детей в школу по утрам».

В чем-то это Найшуллеру и Колстаду удалось дистанцироваться от комиксоидной франшизы, а в чем-то — нет. «Никто» исходит из совсем иной философской предпосылки: в его основе не комиксоидная фантазия о всемогущем сверхгерое, а реальный житейский опыт Боба Оденкёрка. В его дом дважды залезали воры, когда вся семья Боба также находилась там. По словам актера, «в первый раз это было особенно травматично», он чувствовал, что важнее всего не рисковать, не делать ничего — так же ведет себя и его герой в фильме.

Но после инцидента Оденкёрка заели сомнения: «Может, не надо было сдерживаться? Может, правильнее было бы вести себя активнее и агрессивнее?» — спрашивал он себя. Так же и в голове Хитча беспрестанно крутится мысль, сказанная ему полицейским: «Я бы вел себя иначе, будь это моя семья». Так коллизией фильма становится древняя дилемма, которая в наш век борьбы с насилием приобретает новый смысл: достойно ли смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление? Герой боевика, очевидно, выбирает «бить».