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«Большой куш» с Рупертом Гринтом и еще 5 сериалов по культовым фильмам

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На КиноПоиск HD стал доступен сериал «Большой куш» — спин-офф криминального хита Гая Ричи. Рассказываем о нем и других любопытных, но незамеченных сериалах, в основу которых легли культовые боевики, комедии и хорроры.

«Большой куш»

О фильме: После успеха «Карт, денег, двух стволов» Брэд Питт напросился в новое кино Гая Ричи, и тот специально для актера написал роль ирландского цыгана-боксера Микки.

Сюжет сериала: После неудачной ставки на боксерский поединок трое друзей влезают в долги и решают поправить положение, ограбив машину с выручкой из ночного клуба. Но они останавливают не ту машину и становятся обладателями горы золотых слитков, что приводит к большим неприятностям.

Чем отличается от оригинала: Не сиквел и не ремейк, а скорее, спин-офф, адресованный миллениалам. Создатель сериала Алекс Де Ракофф поместил действие в ричиевскую криминальную вселенную, но заметно омолодил героев. Их — аристократа, кокни и пэйви-полукровку — играют звезда поттерианы Руперт Гринт и два актера из каста «Молокососов»Люк Паскуалино и Люсьен Лависконт. Здесь чуть меньше клоунады и чуть больше драматизма. Из типичных визуальных штучек Ричи — резкие склейки, слоу-мо, ускорения, из содержательных — расистские стереотипы и остроты, а из сюжетных — бриллианты и бокс. Главное отличие — сильные женские персонажи, которые отсутствовали у Ричи.

Чем запомнится: Пижонскими костюмами, в которых щеголяет герой Гринта, отпрыск разорившихся аристократов.

«Бестолковые»

О фильме: Школьная комедия Эми Хекерлинг — вольная экранизация классического романа Джейн Остин «Эмма». Действие перенесли в середину 1990-х, превратив историю в подростковый ромком.

Сюжет сериала: Приключения старшеклассницы Шер Хоровиц и ее друзей. Только в ходе первого сезона героиня успевает вести колонку советов, играть в театре, организовать протесты, влюбиться в студента колледжа и даже познакомиться с Сабриной Спеллман.

Чем отличается от оригинала: Ключевых исполнителей пришлось заменить (например, место главной звезды полнометражных «Бестолковых» Алисии Сильверстоун заняла Рейчел Блэнчард), но это не помешало сериалу продержаться в эфире три сезона до самого конца 1990-х.

Чем запомнится: Как и фильм, это яркий и точный портрет эпохи, в котором уживаются эмтивишная картинка, киноманские шутки и опыт предшественников (от школьного кино 1950-х до историй Джона Хьюза).

«От заката до рассвета»

О фильме: Одноименный полнометражный фильм Роберта Родригеса по сценарию Квентина Тарантино увидел свет в 1996-м и мгновенно стал культовым. По словам самого режиссера, зрители спрашивают о нем чаще, чем о любой другой его картине.

Сюжет сериала: Ограбив банк, братья Сет и Ричи Гекко пытаются сбежать в Мексику. Чтобы пересечь границу, они берут в заложники пастора и его детей, путешествующих в доме на колесах, и вместе с ними добираются до печально известного бара, не подозревая, какая участь их ожидает.

Чем отличается от оригинала: Сериал «От заката до рассвета» удачно вписался в сформировавшийся вокруг фильма культ, расширив мифологию оригинала. Правда, нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что роли братьев Гекко исполняют не Джордж Клуни и Квентин Тарантино, а Д. Дж. Котрона и Зейн Холц.

Чем запомнится: Родригес и соавторы основательно переработали образ вампирши Сантанико Пандемониум, которую в фильме сыграла Сальма Хайек, а здесь — Эйса Гонсалес.

«12 обезьян»

О фильме: Фантастика Терри Гиллиама с Брюсом Уиллисом и Брэдом Питтом, основанная на французской короткометражке Криса Маркера «Взлетная полоса».

Сюжет сериала: 2043 год. Смертельный вирус уничтожил практически все человечество. Горстка выживших прячется в подземном бункере, но не теряет надежды повернуть ситуацию вспять: ученые посылают в прошлое осужденного за неподчинение властям Коула, чтобы тот предотвратил пандемию.

Чем отличается от оригинала: Трэвис Фикетт и Терри Маталас не стали копировать своеобразную стилистику картины Гиллиама, и в результате сериальные «12 обезьян» стали больше похожи на детективную версию «Терминатора», чем на полнометражный оригинал. Критикам и зрителям это понравилось, так что шоу продержалось в эфире четыре сезона.

Чем запомнится: Яркой актерской работой Эмили Хэмпшир — актриса сыграла героиню, заменившую в сериале персонажа Брэда Питта из оригинального фильма.

«Изгоняющий дьявола»

О фильме: Классический хоррор Уильяма Фридкина, наделавший шуму в 1973 году и получивший десять номинаций на «Оскар».

Сюжет сериала: Двое священников пытаются изгнать демона из девочки-подростка, еще не подозревая, что этот частный случай — лишь начало уготованного им сражения с армией Тьмы.

Чем отличается от оригинала: Создатели сериала сохранили родство именно с фильмом визионера Фридкина, а не романом Уильяма Питера Блэтти. Конфликты из-за веры и семейные проблемы перешли из экранизации вместе с пугающей атмосферой. Пожалуй, главное отличие — это более глубокое погружение в отношения одержимых членов семьи.

Чем запомнится: Героиней Джины Дэвис, ставшей связующей нитью (какой именно — спойлер!) между оригинальным фильмом и сериалом, игнорирующим все предшествующие сиквелы и приквелы.

«Смертельное оружие»

О фильме: Канал Fox сжалился над фанатами франшизы режиссера Ричарда Доннера и сценариста Шейна Блэка, доведенными до отчаяния ожиданием пятого фильма (хотя, похоже, он все-таки состоится), и воскресил бадди-муви о копах-напарниках в сериальном формате.

Сюжет сериала: У бывалого копа и многодетного отца Роджера Мерты, только что вернувшегося на службу после инфаркта, появляется новый напарник — Мартин Риггс, фаталист поневоле, тяжело переживающий смерть жены и нарывающийся на пули. Словом, ничего нового для тех, кто знаком с франшизой. Риггсом вместо Мэла Гибсона стал Клейн Кроуфорд, а Дэнни Гловера в роли Мерты заменил Дэймон Уэйан.

Чем отличается от оригинала: Интонацией. Если оригинальное «Смертельное оружие» было в числе первопроходцев жанра легкого полицейского бадди-муви, то сериал не столько реанимирует характерную для подобных боевиков стилистику, сколько рефлексирует по поводу ухода такого кино в прошлое (отчасти ту же функцию выполняли недавние «Плохие парни навсегда»). И это хороший повод для сценаристов нашпиговать сериал аллюзиями на классику бадди-муви в диапазоне от «Старски и Хатча» до собственно «Последнего бойскаута» того же Блэка.

Чем запомнится: Ностальгическими приветами оригинальной франшизе. Например, в первой же сцене пилотного эпизода мы видим Риггса со снайперской винтовкой, и это отсылка к ключевому моменту первого «Смертельного оружия».

Автор: Игорь Фролов

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