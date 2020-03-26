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Гай Ричи напишет и поставит фильм о Второй мировой «Министерство неджентльменской войны»

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В рабочем графике Гая Ричи появился еще один проект — лента о Второй мировой войне «Министерство неджентльменской войны» (Ministry of Ungentlemanly Warfare). Ричи напишет сценарий и займет режиссерское кресло картины. Джерри Брукхаймер спродюсирует фильм.

Проект основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции», права на экранизацию которой студия Paramount приобрела в 2015 году.

Действие происходит в 1939 году, когда Германия уничтожала британские войска в Европе и Уинстон Черчилль решил нанести ответный удар. Он призвал прекратить сражаться согласно принятым джентльменским правилам ведения боя и создать группу воинов, способных нанести удар в тылу врага.

Сплоченная группа оперативников действовала на протяжении всей Второй мировой войны. Они одержали важные победы над нацистами, нарушив при этом все принятые правила ведения войны, используя обман, грязные приемы, убийства и даже лук со стрелами.

Сценарий адаптации изначально написали Пол Тэймеси и Эрик Джонсон. Его впоследствии переработал Араш Амель. Ричи предстоит снова переписать сценарий под себя.

4 марта увидит свет боевик Ричи «Гнев человеческий». Сейчас режиссер занят шпионским триллером, ранее известным как «Пять глаз». Кроме этого он планирует снять сериал, основанный на криминальной комедии «Джентльмены».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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