Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентльменов»

Компания Miramax запустила в разработку сериал, который будет основан на фильме «Джентльмены». Гай Ричи, снявший картину, выступит режиссером и сценаристом проекта. Подробности сюжета и актерский состав сериала пока не объявлены.

«Джентльмены» — история американского экспата Микки Пирсон (его сыграл Мэттью МакКонахи), разбогатевшего на торговле марихуаной в Лондоне. Устав возиться с травкой, Микки решает выйти из игры, и его окружение тут же начинает войну за то, кому достанется империя Пирсона. И главный претендент — наглый Сухой Глаз.

Фильм вышел в прокат в начале 2020 года и заработал по миру 115 млн долларов при бюджете в 22 миллиона.

«Джентльмены» доступны для просмотра на КиноПоиск HD.