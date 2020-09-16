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Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентльменов»

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Компания Miramax запустила в разработку сериал, который будет основан на фильме «Джентльмены». Гай Ричи, снявший картину, выступит режиссером и сценаристом проекта. Подробности сюжета и актерский состав сериала пока не объявлены.  

«Джентльмены» — история американского экспата Микки Пирсон (его сыграл Мэттью МакКонахи), разбогатевшего на торговле марихуаной в Лондоне. Устав возиться с травкой, Микки решает выйти из игры, и его окружение тут же начинает войну за то, кому достанется империя Пирсона. И главный претендент — наглый Сухой Глаз.

Фильм вышел в прокат в начале 2020 года и заработал по миру 115 млн долларов при бюджете в 22 миллиона.

«Джентльмены» доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Deadline 

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