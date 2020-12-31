Ричард Доннер снимет пятую и последнюю часть «Смертельного оружия»

Ричард Доннер подтвердил, что снимет пятую часть «Смертельного оружия». По его словам, она станет последней во франшизе.

«Это будет последний фильм серии. Отправить ее на покой — одновременно мой долг и привилегия», — заявил режиссер.

Первое «Смертельное оружие» вышло в 1987 году и рассказывало о приключениях двух полицейских — безрассудного Мартина Риггза (Мэл Гибсон) и более осторожного Роджера Мерто (Дэнни Гловер). Картину поставил Доннер по сценарию Шейна Блэка. Позже режиссер снял три продолжения.

Пятый фильм перенесет действие в наше время и будет посвящен пожилым Риггзу и Мерто, которых вновь сыграют Гибсон и Гловер. Сценарий напишет Джез Баттеруорт, работавший над «Гранью будущего» и «Ford против Ferrari».

Когда выйдет «Смертельное оружие 5», пока не известно.