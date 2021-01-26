Что смотреть дома: «Топи», 2-й сезон «Сквозь снег», «Засланец из космоса»

Создатель популярного мессенджера Денис Титов (Янковский) ругается со спецслужбами и борется с онкологическим заболеванием. По маминой наводке он собирается в чудотворный монастырь возле деревни Топи близ Соловков и зовет с собой четверых незнакомцев — людей из интернета, у которых свои проблемы и цели.

Неожиданный тандем Янковского и Глуховского сформировался в остросоциальном «Тексте». В «Топях» писатель еще глубже погружается в болото отечественной метафизики. За баланс фолк-хоррора и философской драмы отвечает независимый режиссер Владимир Мирзоев («Ее звали Муму», «Борис Годунов»).