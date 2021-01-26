Что смотреть дома: «Топи», 2-й сезон «Сквозь снег», «Засланец из космоса»

Сериал Дмитрия Глуховского, комедия про инопланетянина, разбившегося на Земле, новый фильм с Кэри Маллиган и Рэйфом Файнсом — рассказываем про самые интересные новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Топи», мини-сериал
Иван Янковский и российская хтонь в сериале по сценарию Дмитрия Глуховского.
Где смотреть: КиноПоиск HD
Создатель популярного мессенджера Денис Титов (Янковский) ругается со спецслужбами и борется с онкологическим заболеванием. По маминой наводке он собирается в чудотворный монастырь возле деревни Топи близ Соловков и зовет с собой четверых незнакомцев — людей из интернета, у которых свои проблемы и цели.
Неожиданный тандем Янковского и Глуховского сформировался в остросоциальном «Тексте». В «Топях» писатель еще глубже погружается в болото отечественной метафизики. За баланс фолк-хоррора и философской драмы отвечает независимый режиссер Владимир Мирзоев («Ее звали Муму», «Борис Годунов»).
«Засланец из космоса», 1-й сезон
Пришелец притворяется доктором из Колорадо.
Где смотреть: КиноПоиск HD
Корабль инопланетного биолога (Алан Тьюдик) терпит крушение в Колорадо. После того как за ним начинают охоту спецслужбы, он принимает облик доктора Гарри Вендершпигля и проводит время за расследованием земных преступлений. Но у него есть не только хобби и растущая симпатия к людям, но и секретная миссия.
«Засланец из космоса» основан на одноименном комиксе Питера Хогана и Стива Паркхауса. Адаптировать его для телевидения взялся Крис Шеридан — один из сценаристов и продюсеров «Гриффинов». Но главный козырь шоу, конечно, исполнитель главной роли Тьюдик, звезда «Светлячка» и «Рокового патруля».
Подробнее о сериале
«Сквозь снег», 2-й сезон
Продолжение антиутопии про поезд, который возит по кругу богатых и бедных.
Где смотреть: Netflix
Из-за глобального катаклизма Земля покрылась льдом. Выжившие сосредоточены в очень длинном поезде: передние вагоны — для элиты, хвост — для маргиналов. В первом сезоне бунтарю Андре Лэйтону (Давид Диггс) удалось поднять восстание и нарушить устоявшийся баланс, за который отвечала Мелани Кавилл (Дженнифер Коннелли). Во втором в игру вступает машинист мистер Уилфорд (Шон Бин), который хочет вернуть себе контроль над ситуацией, восстановить старый порядок и поставить на колени всех недовольных. Сериальная экранизация одноименного комикса уже превзошла версию Пон Джун-хо в масштабе и обилии сюжетных линий. Революция — дело запутанное.
«Сближение», 2-й сезон
Кинки-версия «Сексуального просвещения».
Где смотреть: Netflix
Стеснительный стендапер-гомосексуал Пит (Брендан Сканнелл) становится ассистентом Тифф (Зои Левин), которая учится на психфаке, а по вечерам работает доминатрикс. В первом сезоне их трагикомические приключения закончились дракой с клиентом, от которого пришлось отбиваться ножом. Во втором Тифф и Пит постараются вернуть себе доброе имя и заодно наладить личную жизнь. Сериал актера Райтора Дойла («Барри», «Руби Спаркс») напоминает продвинутую версию «Сексуального просвещения»: шоу проводит остроумную параллель между сексом и смехом, доказывая, что и то и другое помогает разобраться в себе.
«Одержимость», мини-сериал
Психологический триллер об убийстве на свадьбе.
Где смотреть: HBO Max
Французский дипломат Карим (Реда Катеб из «Пророка») приезжает в Израиль, чтобы спасти от тюрьмы Натали (Надя Терешкевич), которую обвиняют в убийстве жениха. Чтобы убедиться, что она действительно невиновна, Кариму предстоит разобраться в прошлом девушки и ее семьи.
«Одержимость» сочинил Шахар Маген («Русалки»), а снял Томас Винсент, чей дебютный «Карнавал» получил в Берлине приз за «новые пути в киноискусстве». Пути самого Винсента завели режиссера на телевидение, где он работал над сериалами «Борджиа», «Туннель» и «Телохранитель».
«Раскопки»
Кэри Маллиган и Рэйф Файнс ищут золото.
Где смотреть: Netflix
1939 год. Великобритания готовится к войне. Вдова Эдит Претти (Маллиган), наслушавшись рассказов о золоте саффолкских курганов, решает обследовать участок в поисках клада. Вызванный для этого археолог Бэзил Браун (Файнс) находит остатки погребальной ладьи, и тут к делу подключается Кембриджский университет.
«Раскопки» основаны на реальных событиях и романе Джона Престона, который адаптировала Мойра Буффини, сценаристка «Джейн Эйр» и «Византии». Снятый в цветах почвы (бежевый, охристый, пыльный серый), фильм описывает, как прошлое может дать импульс жить, когда война ставит будущее под вопрос.
«Королева черной магии»
Индонезийский хоррор о черной магии в детском доме.
Где смотреть: Shudder
Ханиф (Арио Баю) вместе с семьей едет в детский дом, где он вырос, чтобы проведать пожилого директора. Вместо радушной встречи с наставником и друзьями детства (они тоже приехали с семьями) Ханифа ждет схватка с мстительным духом воспитательницы, практиковавшей черную магию.
«Королеву» снял Кимо Стамбол — один из самых известных жанровых мастеров Индонезии, ранее работавший в паре с Тимо Тьяджанто под псевдонимом Братья Мо. «Убийцы», «Рейд: Пуля в голове» — это их виртуозный кровавый балет. Сейчас дуэт взял паузу, и пока Тьяджанто продолжает снимать боевики («Ночь идет за нами»), Стимбол обратился к хоррору. Все компоненты хорошо знакомы ценителям жанра, но и тут индонезийцы способны преподнести сюрприз.
«Ниже нуля»
Камерный боевик о полицейском, который противостоит грабителям, заключенным и холоду.
Где смотреть: Netflix
Полицейский Мартин (Хавьер Гутьеррес) конвоирует заключенных, когда на грузовик нападают неизвестные. Ситуация незавидная: внутри разозленные преступники, за окном — мороз. Классический сюжет «нападение на полицейский участок» перенес на колеса испанский режиссер Йуис Килес, автор хоррора «Из темноты». Помимо саспенса и экономной режиссуры, «Ниже нуля» обещает борьбу не только за жизнь, но и за идеалы.
«Совсем другие», мини-сериал
Документальная антология о том, что мешает жить людям в XXI веке.
Где смотреть: ivi
Пятичастный сборник документальных фильмов, рассказывающий о людях, которым общество не дает спокойно жить и принимать себя. Первый эпизод посвящен бодипозитиву, следующие — разговорам о возрасте, росте и ментальных расстройствах, которые остаются табуированной темой или поводом для хейта и непрошенных советов. Спродюсировали цикл Тина Канделаки, Сергей Шнуров и Валерия Роднянская. Среди героев — Павел Деревянко и Ирина Хакамада.
«Земля в трансе»
Политическая драма лидера бразильской новой волны.
Где смотреть: Mubi
В 1960-е в Бразилии, как и во многих других странах, в кино пришли молодые и политизированные режиссеры. «Земля в трансе» Глаубера Роша — образец одновременно поэтического и активистского фильма той эпохи. В латиноамериканской стране Эльдорадо журналист Пауло Мартинес (Жардел Филью) противостоит бывшим друзьям, которые стали коррумпированными популистами. Камера Луиса Карлоса Барретто вращается, как глаза безумца, с экрана звучат пылкие проповеди, а политические процедуры напоминают древние жертвоприношения.
Автор: Алексей Филиппов