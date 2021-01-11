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Американский киноинститут выбрал главные фильмы и сериалы 2020-го. Среди лучших — «Душа», «Манк» и «Тед Лассо»

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Американский киноинститут (AFI) — независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа. Ежегодно она отбирает 10 лучших фильмов и сериалов, которые «с культурной и художественной точки зрения представляют собой наиболее значимые достижения прошедшего года».

В этом году среди лучших оказалось восемь проектов стрим-сервиса Netflix: четыре фильма («Ма Рейни: Мать блюза», «Манк», «Суд над чикагской семеркой» и «Пятеро одной крови») и четыре сериала («Бриджертоны», «Корона», «Ход королевы» и «Неортодоксальная»).

10 лучших фильмов 2020-го по версии AFI (в алфавитном порядке):

10 лучших сериалов 2020-го по версии AFI (в алфавитном порядке):

Специальный приз получил мюзикл Лина-Мануэля Миранды «Гамильтон».

По топу AFI можно предположить, какие фильмы получат номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»: предпочтения института и академии зачастую пересекаются.

Источник: Variety

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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