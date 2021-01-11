Американский киноинститут (AFI) — независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа. Ежегодно она отбирает 10 лучших фильмов и сериалов, которые «с культурной и художественной точки зрения представляют собой наиболее значимые достижения прошедшего года».
В этом году среди лучших оказалось восемь проектов стрим-сервиса Netflix: четыре фильма («Ма Рейни: Мать блюза», «Манк», «Суд над чикагской семеркой» и «Пятеро одной крови») и четыре сериала («Бриджертоны», «Корона», «Ход королевы» и «Неортодоксальная»).
10 лучших фильмов 2020-го по версии AFI (в алфавитном порядке):
- «Душа»
- «Звук металла»
- «Земля кочевников»
- «Иуда и черный мессия»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Минари»
- «Одна ночь в Майами»
- «Пятеро одной крови»
- «Суд над чикагской семеркой»
10 лучших сериалов 2020-го по версии AFI (в алфавитном порядке):
- «Бриджертоны»
- «Корона»
- «Лучше звоните Солу»
- «Миссис Америка»
- «Неортодоксальная»
- «Птица доброго господа»
- «Страна Лавкрафта»
- «Тед Лассо»
- «Ход королевы»
Специальный приз получил мюзикл Лина-Мануэля Миранды «Гамильтон».
По топу AFI можно предположить, какие фильмы получат номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»: предпочтения института и академии зачастую пересекаются.
Источник: Variety
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