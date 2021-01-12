В 2020-м проката почти не было. А «Оскар» будет! Кому же дадут призы?

Первые прогнозы наградного сезона, неожиданные проблемы и новые правила премии — все, что нам сейчас известно об «Оскаре-2021».

У так называемого оскаровского сезона нет общепринятой даты начала, но первые прогнозы обычно начинаются в мае, во время Каннского кинофестиваля. Однако 2020 год не был похож на все предыдущие. «Сандэнс» в январе прошел по расписанию (и закончился победой «Минари» Ли Айзека Чуна), потом был Берлинале, который, впрочем, мало влияет на оскаровские расклады. А далее эпидемия коронавируса переросла в пандемию, и график, выражаясь мягко, сбился.

Киноакадемия столкнулась с беспрецедентной проблемой: в Америке почти остановился прокат, большинство больших премьер отложили на 2021 год. В таких условиях руководство «Оскара» решило рассматривать картины, вышедшие только онлайн — при условии, что они планировались к выходу в кинотеатрах. Благодаря этому на номинации смогут рассчитывать новинки стриминговых сервисов — например, «Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина (оба вышли на Netflix) и «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг (Amazon Prime). Хорошо известно, что многие академики настороженно относятся к стримингам, но уникальная ситуация 2020-го позволяет Netflix и другим сделать еще один шаг к признанию. Ведь даже несмотря на то, что продлевать новое правило Академия вроде не планирует, сейчас фильмы со стримингов нужны «Оскару» больше, чем год назад.

Из-за эпидемии, которая в США проходит особенно тяжело, сдвинулись и сроки «Оскара». Обычно к рассмотрению допускаются фильмы, которые вышли в пределах календарного года, с 1 января по 31 декабря. Теперь сроки продлены до 28 февраля. Сама церемония перенесена с февраля на 25 апреля, и руководство Академии заверяет, что намеревается провести ее вживую, хотя пока и не понятно, как это будет происходить.

Кого же мы ожидаем увидеть на «Оскаре-2021»? Шорт-листы премии будут объявлены 9 февраля. Но имена основных фаворитов уже известны.

Лидером гонки сейчас считается «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд в роли разорившейся женщины, странствующей по Америке (подробнее о фильме читайте тут). Фильм Хлои Чжао получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале, а также приз зрительских симпатий в Торонто. Последняя награда, по статистике, почти гарантирует номинацию за лучший фильм, а иногда приводит и к победе — так было два года назад с «Зеленой книгой». В пользу «Земли кочевников» говорит то, что это высказывание об Америке и что снято оно женщиной. «Оскар» часто критикуют за то, что основные категории там укомплектованы мужчинами, и «Земля кочевников» дает хорошую возможность это исправить. Чжао наверняка будет претендовать на премию за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий, а Фрэнсис МакДорманд — на приз за главную женскую роль. Если она победит, то станет обладательницей трех статуэток и приблизится к рекорду Кэтрин Хепберн, награжденной четырежды.

В списке лидеров, скорее всего, окажутся три-четыре релиза Netflix. Критика высоко оценила «Суд над чикагской семеркой», который был спродюсирован Paramount, но продан на Netflix и выпущен на стриминге в октябре после ограниченного проката. Это политическая драма о нескольких активистах, в 1968 году представших перед судом за разжигание протестов против вьетнамской войны (подробнее о фильме мы писали здесь). Соркин наверняка будет отмечен лично за постановку и сценарий. Из внушительного актерского ансамбля ставим на номинацию Саше Барону Коэну (хотя было бы смешнее, если бы его выдвинули за «Бората 2»).

Как и «Суд», «Пятеро одной крови» Спайка Ли удачно попали в политическую повестку. Фильм о чернокожих ветеранах Вьетнама вышел на Netflix во время протестов BLM. Как и его предыдущий «Черный клановец», новая работа Ли тяготеет к прямой политической агитации, что в неспокойный 2020 год оказалось кстати. Делрой Линдо может получить номинацию за лучшую мужскую роль.

Его вероятный соперник — Джон Дэвид Вашингтон, игравший у Ли в «Черном клановце». Новая роль Вашингтона — режиссер Малькольм из фильма «Малькольм и Мари», тоже релиза Netflix. Это актерское кино, которое на «Оскаре» традиционно пользуется вниманием.

Еще один вероятный кандидат на актерскую номинацию — Чедвик Боузман, умерший от рака в августе прошлого года. Его последняя роль в кино — трубач Ливи в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Академия наверняка отметит Боузмана посмертной номинацией, а возможно, и наградой. Актер еще сыграл и в «Пятерых одной крови» (есть шанс на вторую посмертную номинацию за роль второго плана). Скорее всего, «Ма Рейни» мы увидим и в категории «Лучший фильм», а Виолу Дэвис можно ждать среди номинанток за главную женскую роль.

Наконец, пятый фильм Netflix, который мы ждем на «Оскаре», — «Манк» Дэвида Финчера. Биографическое кино о том, как драматург Герман Манкевич работал над сценарием «Гражданина Кейна», — фильм про Голливуд, а к такому на «Оскаре» всегда особое внимание; кроме того, это формально безупречное кино одного из самых профессиональных режиссеров современной Америки (подробнее о фильме тут). Но настоящего энтузиазма по поводу «Манка» немного, и в разнообразных премиях критиков, которые служат ранним индикатором оскаровских результатов, фильм Финчера почти не фигурирует. «Манк» может быть номинирован в основных категориях (лучший фильм, режиссура, сценарий, главная роль Гари Олдмана, второплановая — Аманды Сайфрид), но, скорее всего, призы ему могут достаться только в технических номинациях: работа художника-постановщика, операторская работа и звук.

С Netflix на «Оскаре» будет бороться его конкурент Amazon Studios. Под конец года в Голливуде заговорили о больших перспективах «Одной ночи в Майами» — режиссерского дебюта Реджины Кинг, лауреатки актерского «Оскара» за «Если бы Бил-стрит могла заговорить». Академики любят артистов, перешедших в режиссуру, так что у Кинг есть шанс на личную номинацию за фильм про вымышленную встречу Малкольма Икса, Мохаммеда Али и еще двух героев афроамериканской культуры, якобы произошедшую однажды вечером в 1968 году.

Набирает обороты кампания «Звука металла» — драмы о музыканте, теряющем слух. Риз Ахмед может получить свою первую номинацию за главную мужскую роль.

Вообще, в актерских номинациях в этом году тесно. Кроме перечисленных звезд, хорошие шансы на статуэтку (или хотя бы номинацию) имеют два ветерана — Энтони Хопкинс (за фильм «Отец» об отношениях старика и его семьи) и Том Хэнкс (за «Новости со всех концов света» — нетипичное для него кино в жанре драматического вестерна).

В женской номинации вместе с Фрэнсис МакДорманд лидирует Кэри Маллиган, уже выдвигавшаяся в 2009 году за «Воспитание чувств». Она сыграла в «Девушке, подающей надежды», премьера которой прошла еще в начале прошлого года на доковидном «Сандэнсе». Яркое кино о женской мести попадает в политический нерв нынешнего момента, и фильм дебютантки Эмиральд Феннел может рассчитывать на несколько номинаций или даже призов, в первую очередь за оригинальный сценарий самой Феннел.

Темными лошадками оскаровской гонки в этом году могут стать два независимых фильма. Тонкая инди-драма «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман о девушке-подростке, которая едет из Пенсильвании делать аборт в Нью-Йорк, собрала призы нескольких фестивалей и превосходные отзывы прессы. Возможно, это слишком скромное кино для главных призов, но не удивимся, если фильм получит пару номинаций — к примеру, за главную женскую роль Сидни Фланиган (мы подробно писали о картине из Берлина).

Больше шума сейчас вокруг «Минари» — фильма о корейских иммигрантах в Арканзасе 1980-х. Азиатская тема очень мало представлена в голливудском кино, несмотря на большую диаспору. К тому же с фильмом уже случился скандал: на «Золотом глобусе» его задвинули в категорию «Фильм на иностранном языке», считающуюся второстепенной (из-за того, что большая часть диалогов там на корейском), и бдительная американская пресса сразу обратила на это внимание. «Минари» может претендовать и на номинацию за лучший фильм, но больше всего у него шансов в категориях «Оригинальный сценарий» и «Лучшая женская роль второго плана» (Юн Ё-джон победила сразу в нескольких премиях критиков). На «иностранную» номинацию «Минари» точно не выдвинут: на «Оскар» претендентов представляют страны, а картина Ли Айзека Чуна — американского производства.

Особенностью этого года станет почти полное отсутствие дорогих голливудских фильмов с большими кассовыми сборами. Академики не жалуют подобное кино, но в последние годы смягчились: в основные номинации удавалось попасть «Черной Пантере» и «Джокеру». Однако в 2020-м блокбастеров почти не было. Disney, скорее всего, будет представлен «Душой» — ей, как обычно и бывает с мультфильмами Pixar, почти гарантирован приз за лучшую полнометражную анимацию (также ставим на номинацию или даже приз за лучшую музыку). А что же «Довод»? Фильм Кристофера Нолана, который должен быть вывести американский прокат из ковидного кризиса, с этой задачей не справился, а отзывы критиков и зрителей на него были смешанными. «Доводу» почти гарантирована статуэтка за визуальные эффекты, но этим дело может и ограничиться.

«Еще по одной»

Труднее всего, как обычно, спрогнозировать результаты в номинациях за лучший иностранный фильм и за документальную полнометражку. «Еще по одной» Томаса Винтерберга (подробнее о фильме тут) пока выглядит фаворитом в первой категории: фильм недавно получил приз Европейской киноакадемии и часто фигурирует в списках американских критиков. В длинном списке номинации есть традиционные фигуранты «Оскара» — Агнешка Холланд (снятый в Чехии «Шарлатан») и Малгожата Шумовска («Снега больше не будет» с Алеком Утгофом в роли современного святого — подробности тут). Не удивимся, если «Дорогим товарищам!» Андрея Кончаловского (и об этом фильме мы уже рассказывали) тоже удастся попасть в финал.

Что касается документальной категории, то больше всего шансов имеют фильмы на острые политические темы. Поэтому среди лидеров могут быть такие фильмы, как «Ва-банк: Борьба за демократию» о защите электоральных прав, «Как это вижу я» об официальном фотографе Рейгана и Обамы — Пите Соузе, а также «Время» (хотя точнее было бы перевести название фильма как «Срок»), которое показывает американскую тюремную систему как современную форму рабства (главная героиня, Фокс Рич, бьется за освобождение мужа, приговоренного к 60 годам за неудавшееся ограбление банка; подробнее мы рассказывали об этой картине в нашем материале про новое афрокино).

«Охотники за трюфелями»

Но может случиться так, что спустя несколько месяцев после инаугурации Байдена политический кризис покажется академикам пройденным, и победу одержит фильм на отвлеченные темы. Это могут быть «Охотники за трюфелями» — качественная документалистика о древней итальянской профессии. Либо изобретательный фильм «Дик Джонсон мертв» Керстен Джонсон о том, как она помогает своему отцу подготовиться к смерти. Это странное кино о принятии конечности жизни было награждено в прошлом январе призом «Сандэнса» за новаторство в неигровом кино. Или же академики обратят внимание на международную повестку — среди возможных фаворитов называют резонансный док «Добро пожаловать в Чечню» о преследовании геев в кавказской республике.