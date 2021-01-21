Как устроена «Душа» и в чем магия мультфильмов Pixar

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Крупным планом

ПодкастКак устроена «Душа» и в чем магия мультфильмов Pixar

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Удалось ли создателям «Души» визуализировать загробный мир и ответить на главные вопросы жизни, вселенной и всего такого? Почему в мультфильме использована нетипичная драматургическая структура? В чем феномен студии Pixar и какие основные художественные приемы можно выделить в ее произведениях? И как «ВАЛЛ·И», «Вверх», «В поисках Немо», «Головоломка» и «История игрушек 4» затрагивают проблемы смерти, депрессии, гиперопеки и экзистенциального отчаяния от жизни?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят о том, как восхищает или разочаровывает «Душа» Пита Доктера и Кемпа Пауэрса, и вспоминают самые душераздирающие сцены из мультфильмов студии Pixar.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Полнометражные мультфильмы, которые ведущие советуют в этом выпуске:

  • «ВАЛЛ·И» (2008, реж. Эндрю Стэнтон) — трогательная история любви двух роботов и одновременно драма о поисках себя.
  • «Я потеряла свое тело» (2019, реж. Жереми Клапен) — отрезанная кисть путешествует сквозь город к своему телу, параллельно вспоминая историю взросления и роман с девушкой. Невероятный мультфильм, шедевр формальной изобретательности и пронзительная история об одиночестве.

Отправить аудиосообщение с отзывом о подкасте или своими историями по теме выпуска можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать голосовое). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать аудиосообщение в интерфейсе Telegram. Либо пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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