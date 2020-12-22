Что смотреть дома: «Полночное небо», «В чужой шкуре», «2020, тебе конец!»

Новые фильмы Джорджа Клуни и Брэндона Кроненберга, ироничное мокьюментари про уходящий год и концерт перспективной комедиантки — рассказываем о самых ярких новинках российских и зарубежных стримингов.
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«Полночное небо»
Научно-фантастическая драма про апокалипсис.
Где смотреть: Netflix
Астроном Августин (Клуни) всю жизнь изучает вселенную и пытается понять, как она возникла. Когда на Земле случается катастрофа, он отказывается покидать лабораторию в Арктике. В то же время с Юпитера возвращается челнок «Эфир», экипаж которого ничего не знает о случившемся. «Полночное небо», основанное на романе Лили Брукс-Далтон, — уже седьмой полнометражный фильм Клуни-режиссера, который в канун 60-летия задался вопросом о том, как закончится этот мир.
«Мэрия»
Лучший фильм 2020-го по версии журнала Cahiers du Cinéma.
Где смотреть: PBS
Четырехчасовая лента классика неигрового кино Фредерика Вайсмана рассказывает о работе бостонского правительства с осени 2018-го по зиму 2019-го, фокусируясь на вопросах расовой справедливости, изменения климата, безработицы. Сам Вайсман называет фильм «антитрампистским», потому что воспеваемые здесь ценности, по его мнению, чужды 45-му президенту США.
«В чужой шкуре»
Мудреный триллер о наемных убийцах.
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 27 декабря
Один из самых странных фильмов года снял сын Дэвида Кроненберга, частично продолжающий и развивающий стиль отца. Если в дебютном «Антивирусе» режиссер рассматривал славу как вирус, то во второй картине пофантазировал о том, как мысль может быть оружием массового поражения. Тася Вос (Андреа Райзборо) зарабатывает тем, что проникает в чей-нибудь разум и чужими руками совершает заказное убийство. Ее новым телом становится Колин (Кристофер Эббот), а целью — его тесть и магнат Джон Парс (Шон Бин). Визуально и атмосферно «В чужой шкуре» близок к культовым работам Паноса Косматоса — «По ту сторону черной радуги» и «Мэнди».
Купить этот фильм в Магазине КиноПоиск HD можно с 27 декабря
«2020, тебе конец!»
Автор «Черного зеркала» провожает год коронавируса.
Где смотреть: Netflix — с 27 декабря
Почти десятилетие Чарли Брукер пугал нас тем, как технологии могут изменить человечество. Когда случилась пандемия, главный пессимист планеты не растерялся и снял псевдодокументальную комедию о том, что стало с миром после коронавируса. В кадре — Сэмюэл Л. Джексон, Хью Грант, Кристин Милиоти, а также Трейси Ульман в роли английской королевы и Лиза Кудроу (кажется, в кресле президента США).
«Имя, выгравированное у тебя на сердце»
Изящная тайваньская гей-драма.
Где смотреть: Netflix
Конец 1980-х. На Тайване отменяют смертную казнь, а между двумя одноклассниками (Эдвард Чэнь и Цзэн Цзиньхуа) вспыхивает любовь. В дебюте режиссер Патрик Лю вдохновлялся разными авторами: здесь чувствуется влияние как Вонг Кар-Вая (на ум приходят «Падшие ангелы» и «Счастливы вместе»), так и раннего Франсуа Озона.
«Любовь Сильви»
Драма о любви и призвании на фоне 1950-х.
Где смотреть: Amazon Prime
Сильви (Тесса Томпсон) ждет жениха с войны и мечтает о работе на телевидении, а пока трудится в отцовском музыкальном магазине. Там она встречает амбициозного трубача Роберта (Ннамди Асомуга). Потом летняя подработка заканчивается, их пути расходятся, но спустя годы герои встречаются снова. Второй фильм Юджина Эша напоминает одновременно «Нормальных людей» и «Ла-Ла Ленд»: любовь сквозь время, поиски себя, джаз.
«Лес самоубийц»
Мэттью Макконахи и Кэн Ватанабе в фильме Гаса Ван Сента.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko
В знаменитом японском Лесу самоубийц встречаются профессор физики Артур (Макконахи) и пониженный в должности японец Такуми (Ватанабе). Они хотят покончить с собой, но потом отказываются от этой идеи и начинают искать выход, попутно обмениваясь воспоминаниями.
В карьере Ван Сента были экспериментальные («Джерри») и формалистские («Слон») фильмы, но в 2010-е он стал делать более оптимистичное и конвенциональное кино («Не сдавайся», «Не волнуйся, он далеко не уйдет»). На этом фоне депрессивный и холодно принятый критикой «Лес» стал заметным исключением.
Купить этот фильм можно в Магазине КиноПоиск HD с 29 декабря
«Состояние рассудка»
Ричард Гир лечит пациентов с параноидальной шизофренией.
Где смотреть: КиноПоиск HD
1950-е. В лечебницу города Ипсиланти приезжает психиатр Алан Стоун (Гир), чтобы помочь пациентам (Питер Динклэйдж, Уолтон Гоггинс, Брэдли Уитфорд), каждый из которых уверен, что он Иисус Христос. Основанный на реальных событиях фильм Джона Эвнета — режиссера «Жареных зеленых помидоров» и продюсера «Черного лебедя».
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«Лондон Хьюз: Охота на мужчин»
Бодрый спешел про отношения полов.
Где смотреть: Netflix
Первый большой концерт афробританской комедиантки Лондон Хьюз, которая сыграла в «Дряни» сотрудницу секс-шопа, а также запустила веб-сериал «Без фильтров», где откровенно и смешно рассказывала о дружбе и свиданиях. В спешеле Хьюз снова шутит о сексе, чувстве неуместности, мужчинах-комиках и ролевых играх. Концерт спродюсировал коллега Хьюз — Кевин Харт.
«Вторжение»
Черно-белый фантастический триллер по сценарию Хорхе Луиса Борхеса.
Где смотреть: Mubi
Долгое время считавшийся утраченным дебют режиссера Юго Сантьяго, который он написал в соавторстве с Борхесом. Вышедший между классическим «Вторжением похитителей тел» (1955) и его ремейком (1978), фильм Сантьяго — история о группе мужчин, которые пытаются дать отпор невидимой угрозе, нависшей над городком Аквилея.
Автор: Алексей Филиппов