Что смотреть дома: «Полночное небо», «В чужой шкуре», «2020, тебе конец!»

В знаменитом японском Лесу самоубийц встречаются профессор физики Артур (Макконахи) и пониженный в должности японец Такуми (Ватанабе). Они хотят покончить с собой, но потом отказываются от этой идеи и начинают искать выход, попутно обмениваясь воспоминаниями.

В карьере Ван Сента были экспериментальные («Джерри») и формалистские («Слон») фильмы, но в 2010-е он стал делать более оптимистичное и конвенциональное кино («Не сдавайся», «Не волнуйся, он далеко не уйдет»). На этом фоне депрессивный и холодно принятый критикой «Лес» стал заметным исключением.

