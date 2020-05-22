Что смотреть в кино: «Огонь», «Семейка Крудс: Новоселье» и «Рождество кота Боба»

Пещерным человеком быть тяжело: приходится жевать вонючие корешки, отбиваться от хищников и постоянно кочевать в поисках нового убежища. Но однажды семейство Крудс наткнулось на землю обетованную. Здесь нет никаких опасностей, зато еды и вкуснейших фруктов хоть отбавляй. Однако у лакомств есть хозяева — семья Беттерман, которая перебралась на новую ступень эволюции. Эти первобытные интеллигенты давно отказались от пещерного образа жизни: выстроили на деревьях многокомнатные апартаменты, изобрели лифт, сауну и педикюр. Блага цивилизации оказались Крудсам не по душе: им привычнее спать в общей куче, а не в отдельных палатках. К тому же Беттерманы захотели увести из их стаи Малого — кочевника, которого приняли в семейство Крудс на правах жениха старшей дочери Гип. У Беттерманов есть своя дочка на выданье, и они решили, что красавчик Малой — идеальная партия для их Доун.