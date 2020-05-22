Что смотреть в кино: «Огонь», «Семейка Крудс: Новоселье» и «Рождество кота Боба»

Константин Хабенский сражается с лесными пожарами, рыжий кот Боб готовится встречать Рождество, а пещерное семейство получает доступ к благам цивилизации.
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«Огонь»
Пожарные спасают жителей деревни из огненной ловушки.
В России горят леса, но тушить их некому: опытные пожарные гибнут, а смена не выросла. В бригаде Алексея Соколова (Константин Хабенский) как раз недобор, и начальство требует брать молодежь, иначе расформирование. Чтобы получить разрешение на вылет к горящему лесу, Соколов берет новичка Романа (Иван Янковский), который и с парашютом-то никогда не прыгал. У пожарного есть личные мотивы: Роман закрутил роман с дочкой Соколова Катей (Стася Милославская), и Алексей рассчитывает, что парень не выдержит испытание огнем и сбежит обратно в Москву. Но на месте команда Соколова попадает в такой пожар, что нужно забыть все распри и совершить подвиг, чтобы выжить.
Факты о фильме
- «Огонь» — первый масштабный экшен режиссера Алексея Нужного, который до этого работал в основном в комедийном жанре. В его фильмографии — «Я худею», «Громкая связь», «Обратная связь», «Ольга» и «Толя-робот».
- Создатели фильма стремились к тому, чтобы огонь в фильме был по возможности настоящим, а не компьютерным. Поэтому на петербургском автозаводе «Форд» был выстроен огромный павильон с лесными декорациями, которые могли гореть в реальном времени. В Карелии же построили деревню, которую во время съемок финальных эпизодов полностью сожгли.
- Помимо Хабенского, Янковского и Милославской, в фильме снялись Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Антон Богданов, Юрий Кузнецов, Андрей Смоляков, Виктор Сухоруков и Ирина Горбачева. Почти всем из них пришлось работать в непосредственной близости от огня.
- Сцена, в которой персонаж Константина Хабенского прорубает себе дорогу через горящий лес, снималась без дублера. Деревья в этот момент горели по-настоящему.
- В съемках были задействованы силы МЧС и Авиалесоохраны, а также вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62 и Ан-26 и многоцелевые Бе-200.
- Благодаря помощи МЧС в фильм вошли реальные кадры страшных лесных пожаров в Красноярском крае и работы пожарных.
- Один из консультантов «Огня» — друг Алексея Нужного, десантник-пожарный Игорь Осипов. За день до окончания съемок он погиб при исполнении служебных обязанностей.
«Семейка Крудс: Новоселье»
Семейка дикарей встречается с представителями первобытной интеллигенции.
Пещерным человеком быть тяжело: приходится жевать вонючие корешки, отбиваться от хищников и постоянно кочевать в поисках нового убежища. Но однажды семейство Крудс наткнулось на землю обетованную. Здесь нет никаких опасностей, зато еды и вкуснейших фруктов хоть отбавляй. Однако у лакомств есть хозяева — семья Беттерман, которая перебралась на новую ступень эволюции. Эти первобытные интеллигенты давно отказались от пещерного образа жизни: выстроили на деревьях многокомнатные апартаменты, изобрели лифт, сауну и педикюр. Блага цивилизации оказались Крудсам не по душе: им привычнее спать в общей куче, а не в отдельных палатках. К тому же Беттерманы захотели увести из их стаи Малого — кочевника, которого приняли в семейство Крудс на правах жениха старшей дочери Гип. У Беттерманов есть своя дочка на выданье, и они решили, что красавчик Малой — идеальная партия для их Доун.
Факты о мультфильме
- «Семейка Крудс: Новоселье» киностудии DreamWorks Animation — продолжение полнометражного мультфильма о злоключениях первобытного семейства. Оригинал вышел в 2013-м и был номинирован на премию «Оскар», «Сатурн» и «Эмми» в категории «Лучший анимационный фильм».
- Персонажей фильма озвучивают Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс, Кларк Дьюк и Клорис Личмен. В российской версии их заменили Егор Дружинин, Денис Некрасов, Нюша Шурочкина, Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
- Из-за пандемии большинство сотрудников студии работали удаленно. Это первый крупный анимационный проект, который создавался в таких условиях.
«Рождество кота Боба»
Рыжий кот помогает своему хозяину полюбить Рождество.
Музыкант Джеймс (Люк Тредэвэй) долго жил на улице и употреблял наркотики. А когда он переселился в муниципальное жилье, у него появился сосед — рыжий кот с раной на лапе. Джеймс решил вылечить кота и найти его хозяев, но, когда рана зажила, тот предпочел остаться с музыкантом и даже ходить с ним на уличные выступления. Однажды их увидели сотрудники ветнадзора. Они усомнились, что коту подходит такая жизнь, и решили его изъять. Но Джеймс не хотел отдавать своего друга!
Факты о фильме
- «Рождество кота Боба» — сиквел хита 2016 года «Уличный кот по кличке Боб». Оба фильма снимались по автобиографическим книгам музыканта Джеймса Боуэна.
- Кот Боб в обоих фильмах сыграл самого себя. Но у него было как минимум шесть дублеров — котов похожей комплекции и расцветки.
- Свою кличку Боб получил в честь злого демона из сериала «Твин Пикс».
- Режиссер «Рождества кота Боба» Чарльз Мартин Смит уже работал над фильмами, главными героями которых были животные: в его фильмографии — «Король воздуха», «История дельфина» и «Путь домой».
- Это последний фильм, в котором снимался Боб. В начале 2020 года он умер в возрасте 14 лет.
«Да, боже, да»
Старшеклассница-католичка открывает свою сексуальность.
Элис (Наталия Дайер) — самая прилежная ученица католической школы. На уроках ей твердят, что поцелуй до брака — путевка в ад, а рукоблудие — осквернение замысла божьего. Элис в это верит и мучается из-за своей греховности: она целых два раза пересмотрела любовную сцену из «Титаника» и однажды ответила на фривольное письмо. Но тут кто-то распускает слух, что Элис уединялась с парнем на вечеринке. Из-за этого ее лишают права участвовать в школьной мессе. Чтобы вернуть себе расположение учителей и подруг, Элис едет в религиозный лагерь. Но там ее личным куратором оказывается симпатичный парень, до которого ей почему-то очень хочется дотронуться.
Факты о фильме
- «Да, боже, да» — режиссерский дебют Карен Мэйн, которая в 2017 году выпустила короткий метр с тем же названием.
- Исполнительным продюсером стал Крис Коламбус, до этого работавший над франшизами о Гарри Поттере, Перси Джексоне и Кевине Маккаллистере («Один дома»).
- Хотя речь в «Да, боже, да» идет о чувственности, в фильме нет откровенных сцен.
- По словам актрисы Наталии Дайер («Очень странные дела»), работа в этом проекте изменила ее собственные представления о женской сексуальности.
«Барбоскины на даче»
Щенки и котики пытаются найти общий язык.
Неугомонное семейство Барбоскиных готовится к новой порции приключений: малышня выехала из Песбурга и на время летних каникул поселилась на дедовской даче. Первое время все идет просто отлично: красотка Роза увлеченно занимается гимнастикой, Лиза делает селфи, Гена корпит над очередным изобретением, Дружок бедокурит, а Малыш снимает видеоблог. Но тут выясняется, что местный пруд захвачен братьями-котиками, Пушистиком и Дымком, которые не намерены терпеть на своей территории чужаков.
Факты о фильме
- «Барбоскины на даче» — первый полнометражный проект, созданный на основе этого детского анимационного сериала. «Барбоскины» впервые появились в эфире в 2011 году. За прошедший период было выпущено 15 сезонов (223 серии), посмотреть которые можно на КиноПоиск HD.
- Мультсериал «Барбоскины», по данным YouTube, входит в пятерку самых просматриваемых анимационных шоу для детей. Сериал любят не только в России, но и в Китае, Таиланде, Венгрии и Болгарии.
- Фильм, как и сериал, снимала студия «Мельница». Сценаристом полнометражной версии стал Александр Боярский, благодаря которому появились франшизы «Иван-царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Урфин Джюс», а также проекты «Карлик Нос», «Крепость: Щитом и мечом» и другие.
- Зрители «Барбоскиных» давно заметили, что пятеро щенков, которые по сюжету являются братьями и сестрами, на самом деле представители разных пород. Была даже версия, что только Гена — родной сын Барбоскиных-старших, а Роза, Дружок, Лиза и Малыш — приемные.
Автор: Вера Аленушкина