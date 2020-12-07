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«Леса, они всегда горели. Горят. Будут гореть»: Финальный трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским

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В сети появился финальный трейлер фильма-катастрофы «Огонь», рассказывающего о борьбе со страшными лесными пожарами. В картине снялись Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский и Роман Курцын.

«Огонь» — героическая история о пожарных и спасателях, которые встают на пути беспощадной стихии, когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда. Подвиг для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску.

«Огонь» ожидается в кинотеатрах 24 декабря 2020 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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