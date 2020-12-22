Что смотрели шоураннеры в 2020 году? Автор «Игры престолов» назвал «Великую», а создатель «Ты» — «Корону»

С началом пандемии в мире ввели режим карантина, поэтому голливудские шоураннеры несколько месяцев провели в изоляции. В надежде отвлечься от тревожных новостей они смотрели сериалы своих коллег. Например, создатель «Игры престолов» Д. Б. Уайсс решил включить «Великую» с Эль Фаннинг, а Эрик Ньюман, продюсер «Нарко», успел влюбиться в корейский зомби-экшен «Королевство». Рассказываем, что посмотрели в изоляции другие шоураннеры.

Дэймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых») — «Полезные советы от Джона Уилсона»

«„Полезные советы от Джона Уилсона“ — идеальное средство против 2020 года. Я давно боялся, что не увижу ничего вроде „Нэйтан спешит на выручку“, и хотя „Джон Уилсон“ очень самобытный, только поклонник Нэйтана Филдера заметит в нем тугую нить, соединяющую мудрое и идиотское. Я имел дело с мебелью, обтянутой пластиком, но никогда не спрашивал, зачем она вообще нужна. Зато авторам „Джона Уилсона“ это интересно. Я побывал в Канкуне, и, несмотря на то что меня окружали тысячи людей, я испытал сильное, мучительное одиночество, с которым никогда не сталкивался, и боялся, что другие подумают, будто со мной что-то не так. Но, судя по „Джону Уилсону“, это абсолютно нормально. Сильнее всего я смеялся в этом году, когда наблюдал, как мужчина средних лет, голый ниже пояса, восторгается фильмом „Паразиты“, пока его пенис тянет выдвижной шнур, прикрепленный к каркасу кровати. Но почему я смеялся? И как его растянутый член связан с той самой мебелью? „Полезные советы от Джона Уилсона“ — мой любимый вид телевидения, а единственное, что имеет смысл в 2020 году, — это вопросы без четких ответов. Но куда важнее, что сериал дал мне солидную порцию того, в чем я так нуждался. Это абсурд, красота и прежде всего надежда».

Дэвид Бениофф («Игра престолов») — «4лен»

«Возможно, это единственное, в чем я и моя 13-летняя дочь сошлись во вкусах во время пандемии».

Лорен Бушар («Закусочная Боба») — «Страна Лавкрафта»

«„Страна Лавкрафта“, кажется, самый важный сериал 2020-го из всех, что я видел. С каждой серией он мне нравился все больше и больше. Это как страшный сон, в который ты хочешь вернуться, поскольку понимаешь, что в нем есть некий смысл. Сцена, где девушки-демоны подбираются к стоящей в метро Ди, заставила меня заново испытать сверхъестественный ужас, хотя мы уже столкнулись с ним в этом году».

«Страна Лавкрафта»

Миша Грин («Страна Лавкрафта») — «Черные паруса»

«Я заново открыла для себя „Черные паруса“ этим летом, когда сидела в карантине и жаждала приключений. Первый сезон, который я посмотрела, как только он вышел, показался мне ярким развлечением на пиратскую тему. Когда я включила остальные серии, то пришла в восторг от многослойного размышления о свободе от тирании, о дружбе и цене, которую платят люди, воюя за идеалы».

Д. Б. Уайсс («Игра престолов») — «Великая»

«Мне очень понравилась „Великая“. Прекрасная игра актеров, великолепный сценарий, отличная режиссура, работа оператора и художника-постановщика... Хуза!»

Джош Шварц («Сплетница») — «Последний танец»

«Я посмотрел „Последний танец“ в начале пандемии, когда все вокруг было закрыто и мне было необходимо отвлечься. Сериал сделан мастерски. Еще там очень точно подобрана музыка. „Последний танец“ пробудил во мне ностальгию и заставил вспомнить, как я ценю 1990-е, спорт, свою молодость и влияние Джордана на все это. Я смотрел его каждое воскресенье, и эти два часа пролетали незаметно».

Грег Берланти («Ты») — «Корона»

«Это сериал о стойкости перед лицом больших перемен. <...> „Корона“ напомнила мне, что любое время может быть неспокойным, и лучший способ преодолеть его — сделать так, чтобы у вас было больше ценностей и близких людей».

Алекс Куртцман («Звездный путь: Дискавери») — «Ложа 49»

«Я не мог угадать ни один сюжетный ход. И к тому моменту, когда сериал внезапно отменили (верните его, AMC!), я знал и любил всех героев за их недостатки, разбитые мечты, верность друг другу и сообществу, за которое они боролись с таким отчаянием и достоинством. Думаю, это как раз то, к чему мы все стремились в 2020 году».

Криста Вернофф («Анатомия страсти») — «Шиттс Крик»

«Вне сомнения, именно „Шиттс Крик“ помог нам пережить 2020 год. Сложная и по-настоящему прекрасная история о гуманизме вкупе c невероятным юмором, романтикой и отлично проработанными персонажами была лучшим отвлечением. Мы просто начали его пересматривать. Я не из тех, кто смотрит сериалы по второму кругу, но это шоу — утешение для моей души».

«Королевство»

Эрик Ньюман («Нарко») — «Королевство»

«Я посмотрел „Королевство“ и влюбился. Это здорово снятый Ким Сон-хун и отлично написанный Ким Ын-хи корейский зомби-сериал про Средневековье. Он рассказывает о кризисе престолонаследия, вирусе, который заражает ничего не подозревающих людей, и о коррумпированной политической машине, которая отрицает свое существование ради удержания власти. По сюжету законный правитель объединяется с местным доктором и поднимает народное восстание в надежде сдержать вирус, решить проблему наследования власти и вернуть мир в королевство».

Лесли Хэдланд («Жизни матрешки») — «Тьма»

«„Тьма“ с каждым разом раскрывается только ярче. Авторы глубоко исследуют одни из моих любимых тем: дуализм, борьбу света и тьмы, цикличность Вселенной и то, на что мы готовы ради любви. Этот сериал цеплял меня все три сезона, начиная с исследования парадокса времени и заканчивая солидным визуальным рядом и великолепной музыкой».

Билл Лоуренс («Тед Лассо») — «Бруклин 9-9»

«Что значит „только один сериал“? Это нереально. Крутых шоу очень много. Но если уж выбирать, то смотреть „Бруклин 9-9“ с моими пацанами (они не видели его до этого) и смеяться, словно мы банда идиотов, было довольно весело».

Крис Манди («Озарк») — «Нормальные люди»

«Авторы „Нормальных людей“ прекрасно понимали свои задачи. Я читал книгу и все думал, как же ее можно экранизировать, ведь там столько всего происходит в головах героев. И все же сериал вышел эмоциональным и трогательным, потому что во многом опирается на игру актеров и свой уникальный темп. Я наблюдал за людьми, провернувшими этот волшебный трюк, и это сделало мой 2020-й более терпимым».

Дэвид Вейл («Охотники») — «Я исчезну во тьме»

«Жизнь и наследие Мишель Макнамары, а также ее упорное стремление к свету и справедливости в темные времена поражают в этом году как никогда. Ее слова и героизм останутся со мной навсегда».

Брюс Миллер («Рассказ служанки») — «Сбежать в деревню»

«Шоу „Сбежать в деревню“ помогло мне пережить 2020-й. Истории британцев, которые ищут до боли причудливые дома в деревнях, как раз то, что мне нужно. Сейчас мне по душе бурное обсуждению заборов и садовых стен. Более острые темы? Нет, спасибо. Жизнь и без того сурова».

«Мстители: Финал»

Майк Ройс («Живем сегодняшним днем») — киновселенная Marvel

«Я начал пересматривать фильмы Marvel в хронологическом порядке, начиная с „Первого мстителя“. Если честно, раньше я их воспринимал как домашнее задание. Какие-то видел, какие-то пропускал и в целом считал, что они сняты здорово, но не для меня. Но тут я оказался загнанным у себя дома, прятался от незримого врага, который таился за каждым углом, пока нашу страну раздирал на части бесчувственный суперзлодей. И тут фильмы Marvel попали в яблочко. Я восхищался искусным повествованием, но при этом мне просто нравилось наблюдать, как плохого человека, совершившего подлый поступок, побеждает хороший. В жизни не всегда так, в отличие от комиксов, поэтому спасибо, Marvel!»

Дэвид Мэндел («Вице-президент») — «Кобра Кай»

«Это был микс из „Кобры Кай“ и „Хода королевы“. „Кобра“ особенно понравилась, потому что мы могли смотреть ее всей семьей. Дети узнали много новых слов от Джонни, да и в целом это был забавный ностальгический опыт. Также я впервые показал своей дочери „Сайнфелд“».

Рами Юссеф («Рами») — «Нэйтан спешит на выручку» и «Я могу уничтожить тебя»

«Пересмотр гениального „Нэйтан спешит на выручку“ и знакомство с „Я могу уничтожить тебя“ — полярные грани человеческого опыта, которые помогли мне понять людей и 2020 год во всей его полноте».

Джон Уэллс («Бесстыжие») — «Ход королевы»

«„Ход королевы“ моего друга Скотта Фрэнка — это просто фантастика. Попасть в разные миры было полезно для всех в разгар этого кризиса и после эмоционального и психического урона, который он нанес. Чтобы отвлечься, нам нужно было погрузиться в другие вселенные, выйти за пределы самих себя. Это происходит иначе, нежели во времена Великой депрессии и Второй мировой войны. Когда мы обеспокоены и напряжены, нужно покинуть наше физическое пространство и окунуться в другой мир, насладиться им».