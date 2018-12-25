Что дарить киноманам на Новый год? 60 подарков на все вкусы — от книг и винила до Малыша Йоды

Те, кому уже не терпится встретить Новый год, могут скоротать время за сборкой Lego. К счастью, на прилавках всегда полно конструкторов по мотивам фильмов и сериалов. Тут вам и машина охотников за привидениями, и Dodge Charger Доминика Торетто, и даже легендарная кофейня из «Друзей». А если хотите по-настоящему украсить свою полку, для вас есть детальная модель Косого переулка — той самой волшебной улицы из «Гарри Поттера» — и большие фигурки Микки Мауса и Минни Маус. Кроме того, в каталоге Lego можно найти конструктор «Лезвия бритвы» — космического корабля, в котором прямо сейчас путешествуют Мандалорец и Малыш Йода.