Что дарить киноманам на Новый год? 60 подарков на все вкусы — от книг и винила до Малыша Йоды

Винил с саундтреком «Довода», настольные игры по «Крепкому орешку» и «Сиянию», парфюм, вдохновленный фильмами Франсуа Озона и Йоргоса Лантимоса, — выбрали лучшие подарки для любителей кино и сериалов.
Книги
Книга все еще остается лучшим подарком. Только за последние пару месяцев вышло несколько заметных новинок — например, самая подробная книга о Кристофере Нолане «The Nolan Variations» и воспоминания Оливера Стоуна «В погоне за светом». Фанатам сериалов наверняка понравятся энциклопедии «Светлячка» и «Сверхъестественного», а любителям графических историй придется по душе «Cinemaps» — атлас с картами по мотивам «Сияния», «Чужого» и других фильмов. Тем, кто всерьез интересуется созданием фильмов и сценарным мастерством, стоит обратить внимание на «Как делается кино» Сидни Люмета и разбор мифологических структур в литературе и кино сценарного консультанта Кристофера Воглера.
Винил
Винил с саундтреком любимого фильма или сериала — отличный подарок для меломанов или коллекционеров. Если бюджет позволяет, то к пластинке можно взять портативный виниловый проигрыватель. В первую очередь стоит обратить внимание на пластинки, выпущенные к громким новинкам — например, «Доводу». Также в нашу подборку попали саундтреки «Ведьмака», «Острых козырьков», «Острова собак», «Назови меня своим именем» и сборник главных композиций великого Эннио Морриконе, скончавшегося в июле 2020-го.
Подарочные издания
Пожалуй, лучший способ проводить старый год — пересмотреть (а еще лучше увидеть впервые) главные фильмы прошлого. В 2020-м исполнилось 100 лет со дня рождения Федерико Феллини, и в честь юбилея Criterion Collection выпустила коллекционное издание с 14 фильмами классика и множеством дополнительных материалов — от интервью до видеоэссе. Criterion также предлагает собрание ранних фильмов про Годзиллу, боевиков с Брюсом Ли и полную фильмографию Аньес Варда, ключевой фигуры французской новой волны. А если хотите более мейнстримный подарок, то можете выбрать между коллекционкой «Аватара» с 3D-версией фильма или бокс-сетом «Твин Пикс», в котором есть даже фигурки целующихся агента Купера и Лоры Палмер.
Футболки
Более универсальный подарок — футболка с принтом. Многие масс-маркет-магазины выкупают права у студий и выпускают совместный мерч. Например, в этом году в H&M можно найти футболки с главным рождественским ромкомом — «Реальной любовью», в Bershka — коллекцию по «Мандалорцу» (конечно, не обошлось без Малыша Йоды, которого, как выяснилось в новой серии, зовут Грогу!). Также в пределах 2000 рублей есть футболки с Риком и Морти, Веномом и Марти Макфлаем.
Игрушки
К слову, о «Мандалорце» и Грогу. Спустя многие месяцы ожиданий до магазинов наконец добрался Малыш Йода — от елочных украшений и конструктора Lego до плюшевых игрушек и полноразмерных интерактивных копий. Из беспроигрышных вариантов есть плюшевые Гизмо и Тоторо. Для любителей комиксов — радиоуправляемый бэтмобиль и елочные украшения в виде Грута и Ракеты. А фанатам Тимоти Шаламе можно вручить фигурку его героя Пола Атрейдеса из предстоящей «Дюны» Дени Вильнёва.
Настольные игры
Настольные игры по мотивам любимых фильмов отлично подойдут для длинных зимних вечеров и новогодних каникул. В этом году вышла кооперативная настолка «The Shining», в основу которой легли роман Стивена Кинга «Сияние» и одноименная экранизация Стэнли Кубрика. Также можно обратить внимание на «IT: Evil Below» по мотивам «Оно» и «Die Hard: The Nakatomi Heist Board Game», которую оценят любители «Крепкого орешка». Для большой компании подойдут карточные игры «Blockbuster» и «Comparity Кино», в которых надо демонстрировать свои познания в кино. А для фанатов «Гарри Поттера» — колодостроительная «Битва за Хогвартс».
Косметика и парфюм
Отличным подарком может стать и косметика. В этом году вышло сразу несколько коллекций, посвященных фильмам и сериалам: «Друзья», «Гринч — похититель Рождества», «Сейлор Мун». Мужская косметика тоже есть — студия A24, например, выпустила набор для бритья, вдохновленный хоррором «Маяк». В качестве подарка для коллекционеров парфюма подойдут духи «Лето’85», выпущенные «Библиотекой ароматов» и прокатной компанией A-One к фильму Франсуа Озона, и коллекция бренда Moth and Rabbit, в которой есть парфюмы, вдохновленные фильмами «Лобстер», «Вход в пустоту», «Фотоувеличение», «Маргаритки» и другими.
Lego
Те, кому уже не терпится встретить Новый год, могут скоротать время за сборкой Lego. К счастью, на прилавках всегда полно конструкторов по мотивам фильмов и сериалов. Тут вам и машина охотников за привидениями, и Dodge Charger Доминика Торетто, и даже легендарная кофейня из «Друзей». А если хотите по-настоящему украсить свою полку, для вас есть детальная модель Косого переулка — той самой волшебной улицы из «Гарри Поттера» — и большие фигурки Микки Мауса и Минни Маус. Кроме того, в каталоге Lego можно найти конструктор «Лезвия бритвы» — космического корабля, в котором прямо сейчас путешествуют Мандалорец и Малыш Йода.
Предметы для дома
Самый большой выбор полезных подарков (помимо книг) находится в категории предметов для дома. Тут можно собрать целый домашний кинотеатр: проектор, попкорн-машину и внешний CD-ROM, который позволит смотреть на ноутбуке подарочные издания, которые мы советовали выше. Фанаты анимации точно оценят ночник со Снупи. На крайний случай другу-киноману всегда можно подарить постер или что-нибудь с Николасом Кейджем. Например, подушку.
Мелочи и безделушки
Хороший подарок не обязательно дорогой. Можно купить интерактивный постер, на котором нужно отмечать просмотренные культовые фильмы, набор пазлов с классикой кинематографа или карты Таро с известными киногероями вроде Форреста Гампа. Чуть более оригинальные варианты — бумажная модель отеля «Гранд Будапешт» и свечи, вдохновленные популярными жанрами — триллером, хоррором, ромкомом и другими. Ну а тех, кто не теряет надежды на возрождение кинотеатров, точно порадует кошелек для коллекционирования кинобилетов.
Авторы: Аня Шпильковская, Алексей Дарбинян, Екатерина Сляднева, Вера Бирюкова