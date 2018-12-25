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Что дарить киноманам на Новый год? 60 подарков на все вкусы — от книг и винила до Малыша Йоды

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Винил с саундтреком «Довода», настольные игры по «Крепкому орешку» и «Сиянию», парфюм, вдохновленный фильмами Франсуа Озона и Йоргоса Лантимоса, — выбрали лучшие подарки для любителей кино и сериалов.

Книги

Книга все еще остается лучшим подарком. Только за последние пару месяцев вышло несколько заметных новинок — например, самая подробная книга о Кристофере Нолане «The Nolan Variations» и воспоминания Оливера Стоуна «В погоне за светом». Фанатам сериалов наверняка понравятся энциклопедии «Светлячка» и «Сверхъестественного», а любителям графических историй придется по душе «Cinemaps» — атлас с картами по мотивам «Сияния», «Чужого» и других фильмов. Тем, кто всерьез интересуется созданием фильмов и сценарным мастерством, стоит обратить внимание на «Как делается кино» Сидни Люмета и разбор мифологических структур в литературе и кино сценарного консультанта Кристофера Воглера.

«Cinemaps: An Atlas of 35 Great Movies», 1600 руб.
«Firefly. Полная иллюстрированная энциклопедия», 1800 руб.
«Сверхъестественное. Как актеры и фанаты помогли друг другу уничтожить внутренних монстров», 711 руб.
«Through a Different Lens: Stanley Kubrick Photographs», 6507 руб.
«Как делается кино», 528 руб.
«Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино», 240 руб.

Винил

Винил с саундтреком любимого фильма или сериала — отличный подарок для меломанов или коллекционеров. Если бюджет позволяет, то к пластинке можно взять портативный виниловый проигрыватель. В первую очередь стоит обратить внимание на пластинки, выпущенные к громким новинкам — например, «Доводу». Также в нашу подборку попали саундтреки «Ведьмака», «Острых козырьков», «Острова собак», «Назови меня своим именем» и сборник главных композиций великого Эннио Морриконе, скончавшегося в июле 2020-го.

«Острые козырьки», 5200 руб.
«Эннио Морриконе 60», 3025 руб.
«Остров собак», 2420 руб.
«Довод», 2665 руб.
«Ведьмак», 2055 руб.
«Назови меня своим именем», 8450 руб.

Подарочные издания

Пожалуй, лучший способ проводить старый год — пересмотреть (а еще лучше увидеть впервые) главные фильмы прошлого. В 2020-м исполнилось 100 лет со дня рождения Федерико Феллини, и в честь юбилея Criterion Collection выпустила коллекционное издание с 14 фильмами классика и множеством дополнительных материалов — от интервью до видеоэссе. Criterion также предлагает собрание ранних фильмов про Годзиллу, боевиков с Брюсом Ли и полную фильмографию Аньес Варда, ключевой фигуры французской новой волны. А если хотите более мейнстримный подарок, то можете выбрать между коллекционкой «Аватара» с 3D-версией фильма или бокс-сетом «Твин Пикс», в котором есть даже фигурки целующихся агента Купера и Лоры Палмер.

«Bruce Lee: His Greatest Hits. The Criterion Collection», 6775 руб.
«Аватар 3D и 2D: Платиновое издание», 1299 руб.
«Essential Fellini. The Criterion Collection», 9515 руб.
«The Complete Films of Agnès Varda. The Criterion Collection», 13 318 руб.
«Twin Peaks: From Z to A», 7250 руб.
«Godzilla: The Showa-era films, 1954 — 1975. The Criterion Collection», 8600 руб.

Футболки

Более универсальный подарок — футболка с принтом. Многие масс-маркет-магазины выкупают права у студий и выпускают совместный мерч. Например, в этом году в H&M можно найти футболки с главным рождественским ромкомом — «Реальной любовью», в Bershka — коллекцию по «Мандалорцу» (конечно, не обошлось без Малыша Йоды, которого, как выяснилось в новой серии, зовут Грогу!). Также в пределах 2000 рублей есть футболки с Риком и Морти, Веномом и Марти Макфлаем.

H&M, 799 руб.
Urban Outfitters, 2590 руб.
Bershka, 1599 руб.
Pull&Bear, 1799 руб.
New Look, 1490 руб.
Uniqlo, 799 руб.

Игрушки

К слову, о «Мандалорце» и Грогу. Спустя многие месяцы ожиданий до магазинов наконец добрался Малыш Йода — от елочных украшений и конструктора Lego до плюшевых игрушек и полноразмерных интерактивных копий. Из беспроигрышных вариантов есть плюшевые Гизмо и Тоторо. Для любителей комиксов — радиоуправляемый бэтмобиль и елочные украшения в виде Грута и Ракеты. А фанатам Тимоти Шаламе можно вручить фигурку его героя Пола Атрейдеса из предстоящей «Дюны» Дени Вильнёва.

Украшение на елку, 4185 руб.
Плюшевый Гизмо, 2662 руб.
Радиоуправляемый бэтмобиль, 4990 руб.
Украшение на елку, 1370 руб.
Плюшевый Тоторо, 2250 руб.
Фигурка Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса, 2850 руб.

Настольные игры

Настольные игры по мотивам любимых фильмов отлично подойдут для длинных зимних вечеров и новогодних каникул. В этом году вышла кооперативная настолка «The Shining», в основу которой легли роман Стивена Кинга «Сияние» и одноименная экранизация Стэнли Кубрика. Также можно обратить внимание на «IT: Evil Below» по мотивам «Оно» и «Die Hard: The Nakatomi Heist Board Game», которую оценят любители «Крепкого орешка». Для большой компании подойдут карточные игры «Blockbuster» и «Comparity Кино», в которых надо демонстрировать свои познания в кино. А для фанатов «Гарри Поттера» — колодостроительная «Битва за Хогвартс».

«Die Hard: The Nakatomi Heist Board Game», 3040 руб.
«The Shining Board Game», 3572 руб.
«Гарри Поттер: Битва за Хогвартс», 5190 руб.
«Blockbuster», 1140 руб.
«Comparity Кино», 390 руб.
«IT Evil Below», 6312 руб.

Косметика и парфюм

Отличным подарком может стать и косметика. В этом году вышло сразу несколько коллекций, посвященных фильмам и сериалам: «Друзья», «Гринч — похититель Рождества», «Сейлор Мун». Мужская косметика тоже есть — студия A24, например, выпустила набор для бритья, вдохновленный хоррором «Маяк». В качестве подарка для коллекционеров парфюма подойдут духи «Лето’85», выпущенные «Библиотекой ароматов» и прокатной компанией A-One к фильму Франсуа Озона, и коллекция бренда Moth and Rabbit, в которой есть парфюмы, вдохновленные фильмами «Лобстер», «Вход в пустоту», «Фотоувеличение», «Маргаритки» и другими.

Палетка Kylie X The Grinch, 2130 руб.
Парфюм «Библиотека ароматов» — «Лето’85», 1850 руб.
Палетка Makeup Revolution X Friends, 2062 руб.
Парфюм «The Lobster» Moth and Rabbit, 12 950 руб.
Румяна Colourpop, 685 руб.
Набор для бритья, 3195 руб.

Lego

Те, кому уже не терпится встретить Новый год, могут скоротать время за сборкой Lego. К счастью, на прилавках всегда полно конструкторов по мотивам фильмов и сериалов. Тут вам и машина охотников за привидениями, и Dodge Charger Доминика Торетто, и даже легендарная кофейня из «Друзей». А если хотите по-настоящему украсить свою полку, для вас есть детальная модель Косого переулка — той самой волшебной улицы из «Гарри Поттера» — и большие фигурки Микки Мауса и Минни Маус. Кроме того, в каталоге Lego можно найти конструктор «Лезвия бритвы» — космического корабля, в котором прямо сейчас путешествуют Мандалорец и Малыш Йода.

«Лезвие бритвы», 11 999 руб.
«Охотники за привидениями. ECTO-1», 18 999 руб.
«Косой переулок», 34 999 руб.
«Центральный парк. Кафе „Друзей“», 6499 руб.
«Микки Маус и Минни Маус», 17 999 руб.
«Dodge Charger Доминика Торетто», 6999 руб.

Предметы для дома

Самый большой выбор полезных подарков (помимо книг) находится в категории предметов для дома. Тут можно собрать целый домашний кинотеатр: проектор, попкорн-машину и внешний CD-ROM, который позволит смотреть на ноутбуке подарочные издания, которые мы советовали выше. Фанаты анимации точно оценят ночник со Снупи. На крайний случай другу-киноману всегда можно подарить постер или что-нибудь с Николасом Кейджем. Например, подушку.

Проектор Kodak Luma 350, 22 740 руб.
Ночник, 1370 руб.
Постер, 1065 руб.
Попкорн-машина, 1990 руб.
Внешний CD- и DVD-ROM, 1320 руб.
Подушка, 2015 руб.

Мелочи и безделушки

Хороший подарок не обязательно дорогой. Можно купить интерактивный постер, на котором нужно отмечать просмотренные культовые фильмы, набор пазлов с классикой кинематографа или карты Таро с известными киногероями вроде Форреста Гампа. Чуть более оригинальные варианты — бумажная модель отеля «Гранд Будапешт» и свечи, вдохновленные популярными жанрами — триллером, хоррором, ромкомом и другими. Ну а тех, кто не теряет надежды на возрождение кинотеатров, точно порадует кошелек для коллекционирования кинобилетов.

Бумажник для коллекционирования билетов, 1070 руб.
Постер «100 великих фильмов», 1523 руб.
Макет отеля «Гранд Будапешт», 2740 руб.
Карты Таро, 1216 руб.
Свеча, 3645 руб.
Пазл, 1370 руб.

Авторы: Аня Шпильковская, Алексей Дарбинян, Екатерина Сляднева, Вера Бирюкова

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