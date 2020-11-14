Что смотреть дома: «Перевал Дятлова», «Хелстром», «Гнездо»

В январе 1959 года Игорь Дятлов (Иван Мулин) и еще восемь туристов отправляются в опасный поход по Уральским горам и при таинственных обстоятельствах погибают. Из столицы приезжает гэбист Костин (Петр Федоров), который будет расследовать это дело, попутно вспоминая бесовщину, приключившуюся с ним во время одной военной операции. Сериал, который написал популярный телесценарист Илья Куликов, состоит из двух частей: в нечетных сериях Костин рыщет в поисках истины, которая где-то рядом, в четных — группа Дятлова, снятая в благородном черно-белом ретро, движется навстречу загадочной смерти. По первым ощущениям, одно из самых ярких шоу сезона.

