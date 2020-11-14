Что смотреть дома: «Перевал Дятлова», «Хелстром», «Гнездо»

Петр Федоров расследует трагедию советских туристов, Джуд Лоу притворяется богачом, а Стив МакКуин рассказывает о жизни черных британцев — выбрали главные новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Хелстром», 1-й сезон
Супергеройский детектив о детях серийного убийцы.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Hulu
Комиксы в жанре хоррор продолжают бороться за зрителя: провал «Новых мутантов» не помешал Hulu и Marvel выпустить мрачную историю о детях серийного убийцы, которые обладают мощными суперспособностями. Дэймон (Том Остин) и Ана (Сидни Леммон) узнают от их обезумевшей матери (Элизабет Марвел), что миру угрожает опасность. Вдвоем они охотятся на самых жестоких людей на Земле и гонятся за отцом, Сатаной Хелстромом. Шоураннер — Пол Збышевски, работавший над «Остаться в живых» и «Агентами «Щ.И.Т.».
«Перевал Дятлова», 1-й сезон
Мистический триллер о главной советской тайне.
Где смотреть: Premier
В январе 1959 года Игорь Дятлов (Иван Мулин) и еще восемь туристов отправляются в опасный поход по Уральским горам и при таинственных обстоятельствах погибают. Из столицы приезжает гэбист Костин (Петр Федоров), который будет расследовать это дело, попутно вспоминая бесовщину, приключившуюся с ним во время одной военной операции. Сериал, который написал популярный телесценарист Илья Куликов, состоит из двух частей: в нечетных сериях Костин рыщет в поисках истины, которая где-то рядом, в четных — группа Дятлова, снятая в благородном черно-белом ретро, движется навстречу загадочной смерти. По первым ощущениям, одно из самых ярких шоу сезона.
«Гнездо»
Джуд Лоу пытается обмануть судьбу и экономику в 1980-е.
Где смотреть: КиноПоиск HD
Рори (Лоу) вместе с семьей возвращается из США в Англию и устраивается в фирму, из которой когда-то ушел. Заурядный рабочий переезд оборачивается хоррором о костре амбиций, который губит бизнесмена и его родных. «Гнездо» — вторая картина инди-звезды Шона Дуркина, режиссера тихой драмы про секту «Марта, Марси Мэй, Марлен». Новый фильм не такой убойный, как дебют, но тоже умный и эффектно снятый (за камерой — венгерский оператор Матьяш Эрдей, снимавший «Сына Саула» и «Закат»).
Рецензия на фильм
«Безумен, но не болен»
Что в черепной коробке у маньяков?
Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD — с 21 ноября
Алекс Гибни — один из самых неутомимых и известных документалистов современности: он снимал картины про Хантера С. Томпсона и велогонщика Лэнса Армстронга, сайентологию и журнал Rolling Stone, Михаила Ходорковского и Силиконовую долину. Новая героиня — Дороти Льюис, которая исследует психологию убийц, выясняя, насколько сложно лишить жизни другое существо и почему мы не делаем это каждый день. Идеальная пара к хитовому и пока замороженному сериалу Дэвида Финчера про агентов ФБР, изучавших извергов от Эда Кемпера до Чарльза Мэнсона.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой с 21 ноября
«Голос перемен», мини-сериал
Первый телевизионный проект режиссера «Стыда» и «12 лет рабства».
Где смотреть: КиноПоиск HD
Получив «Оскар» за «12 лет рабства», Стив МакКуин стал все чаще обращаться к историям с мощным социальным месседжем. «Голос перемен» — антология о жизни британских черных общин во второй половине XX века: полицейский произвол, глухие к истине суды, народный гнев. В главных ролях — Джон Бойега из новой трилогии «Звездных войн», активно выступавший на митингах движения BLM, и Летишиа Райт из «Чёрной Пантеры» и нового фильма про Бонда.
Подробнее о сериале
Смотрите этот сериал только на КиноПоиск HD по подписке Плюс
«Ничья земля», мини-сериал
Эмоциональная драма на Ближнем Востоке.
Где смотреть: Hulu
Антуан (Феликс Моати) едет в Сирию, чтобы найти дочь: она погибла в результате теракта, но ему кажется, что он видел ее в новостях. Параллельно с поисками Антуан начинает помогать курдским женщинам бороться с ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Спродюсировал шоу Рон Лешем («Эйфория»), снял Одед Рускин («Амнезия»), а среди действующих лиц можно обнаружить Мелани Тьерри и Джеймса Пьюрфоя.
«Что бы ни случилось, я люблю тебя»
Трогательный короткометражный мультфильм о потере и скорби.
Где смотреть: Netflix
Семейная пара переживает смерть дочери, которая погибла из-за стрельбы в школе. Делающие первые шаги в анимации актеры Уилл МакКормак и Майкл Говье ступают на опасную и одновременно беспроигрышную территорию. Смерть ребенка и тоска по нему способны растрогать любого, но, судя по деликатности рисунка, это не банальная слезовыжимательная история.
«Marvel’s 616», 1-й сезон
Альманах об издательстве Marvel и его влиянии на мир.
Где смотреть: Disney+
Интригующий проект Disney, который обещает на пальцах разъяснить, почему Marvel — это круто и важно. Восемь режиссеров (от Элисон Бри и Гиллиан Джейкобс из «Сообщества» до Пола Шира из «Гравити Фолз») расскажут восемь вдохновляющих историй о том, кто и как создает комиксы Marvel, как они влияют на мир вокруг, а тот — на вселенные рисованных историй.
«Озорные анимашки», 1-й сезон
Возвращение сардонических тройняшек.
Где смотреть: Hulu
Неожиданный ребут популярного в 1990-е мультсериала про трех непосед, созданных на студии Warner Bros. Два брата Уорнер и их сестричка Дот наводили на WB шороху, измываясь над студийной системой и капитализмом. Через 20 лет они недвусмысленно продались стриминговому сервису — и переместились из XX века в XXI.
«Белуши»
Портрет комедианта Джона Белуши.
Где смотреть: Showtime
В начале осени вышел документальный фильм о Робине Уильямсе, три года назад гремела картина «Джим и Энди» — о дружбе Джима Керри и покойного Энди Кауфмана. Настало время рассказать историю Джона Белуши — еще одного культового комика и звезды «Братьев Блюз», который скончался в 33 года от передозировки наркотиков. Белуши вспоминает его брат Джеймс, Кэрри Фишер, Чеви Чейз, Дэн Эйкройд, Пенни Маршалл, Харольд Рэмис и другие.
Автор: Алексей Филиппов