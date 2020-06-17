Дэвид Финчер планирует сделать мини-сериал о «культуре отмены»

В беседе с The Telegraph режиссер Дэвид Финчер рассказал, что один из его будущих проектов — мини-сериал о современном обществе и «культуре отмены». Постановщик не раскрыл каких-либо подробностей и лишь отметил, что в сериале он планирует показать, как сейчас люди реагируют на извинения.

«Речь пойдет о том, как современное общество измеряет извинения, — говорит Финчер. — Если вы приносите искренние извинения, и вам никто не верит, вы вообще извинялись? Это неприятная идея, но мы живем в тяжелые времена».

Неизвестно, когда Финчер планирует заняться сериалом. Предположительно, режиссер может разработать проект для Netflix, с которым заключил эксклюзивный контракт на четыре года.

В интервью Финчер также признался, что ему было очень сложно найти финансирование для своего нового фильма «Манк», черной-белой картины о классическом Голливуде. По словам режиссера, студии боятся рисков и «не хотят делать ничего, что не может принести им миллиард долларов». В качестве рискованного проекта, который неожиданно оказался успешным, Финчер назвал «Джокера» Тодда Филлипса.

«Манк» Финчера выйдет на Netflix 4 декабря.

Источник: The Telegraph

Фото: Getty Images