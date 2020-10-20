5 причин посмотреть сериал «Голос перемен»

Это экскурс в реальную британскую историю



Дело «мангровой девятки»

Все фильмы антологии основаны на реальных событиях, их герои — исторические личности. «Мангроув» — процедурал, история суда над «мангровой девяткой», группой активистов, участвовавших в яростной демонстрации в защиту одноименного ресторанчика в лондонском Ноттинг-Хилле, неформального общественного клуба диаспоры. Полиция жестко прессовала заведение, которое имело по-настоящему культовый статус. В сериале его роль принижается до уровня обычного «кафе с острой кухней» — на самом деле «Мангроув» был известен далеко за пределами страны: во время своих визитов в Лондон сюда наведывались такие знаменитости, как Джими Хендрикс, Нина Симон, Боб Марли.

Вот что говорит об этом сюжете сам МакКуин: «Эта история — часть моего собственного воспитания, моего личного нарратива. Мой родной отец дружил с Роданом Гордоном — одним из „мангровой девятки“. Ребенком я лежал на полу, играл в машинки и слушал их разговоры. Но о том, что Родан тогда, в 1971-м, пережил, я узнал только лет 15 назад. Он не говорил об этом. Те, кого затронуло это дело, страдали от ПТСР из-за постоянного полицейского абьюза, который не закончился и с победой в суде. Одному из „девятки“ на следующий же день после этой победы полиция сломала руку и ногу — и упекла за решетку на 36 месяцев по абсолютно ложным обвинениям». Яростного владельца ресторана Фрэнка Кричлоу играет Шон Паркс, и это настоящее открытие: в этом недооцененном прежде актере МакКуин видит звезду калибра Аль Пачино.

Первый черный в Скотланд-Ярде

«Красный, синий и белый» — эпизод из биографии Лероя Логана, одного из первых цветных сотрудников Скотленд-Ярда. Сейчас Логан — пенсионер, постоянно выступающий с колонками в The Guardian. А в фильме он, охваченный энтузиазмом молодой химик, работающий в полицейской лаборатории, оказывается «в поле» — и тут же сталкивается с расизмом остальных офицеров, неприязнь которых едва не приводит к его гибели.

Бунты в Брикстоне и апартеид в школах

Серия «Алекс Уитл» посвящена беспорядкам в Брикстоне 1981-го (многолетнее социальное и расовое напряжение прорвалось, когда толпа ошибочно посчитала, что полиция арестовала подростка с ножевой раной, вместо того чтобы госпитализировать его; слухи распространились по району, толпа начала закидывать булыжниками патрульные машины — и Брикстон вспыхнул). Главный герой — один из участников бунта, молодой безработный, который получит тюремный срок, окажется в камере с мудрым растаманом, начнет с его подачи читать книжки — и в итоге станет известным писателем, кавалером ордена Британской империи.

А «Образование» — почти что «Четыреста ударов», но в обстоятельствах необъявленной расовой сегрегации в британских школах 1970-х. Двенадцатилетнего Кингсли, как и многих других детей иммигрантов, за плохое поведение отправляют в «школу для дураков», таким образом отрезая ему путь к получению нормального школьного и высшего образования. К счастью, с расизмом внутри лондонского РОНО борется группа активисток из Вест-Индийского комьюнити.

Реконструкция вечеринки

«Рок влюбленных» — единственный эпизод сериала, в котором вроде бы нет ни исторических личностей, ни политической борьбы: это хроника ночи с пятницы на субботу, бесконечная вечеринка, показанная глазами девушки, которая в начале фильма сбегает из дома через окно, чтобы мама не знала. И все же это тоже фильм по реальным событиям. «Вечеринки типа той, что показана в фильме, изначально назывались блюзовыми, — поясняет МакКуин. — Моя мама ходила на блюзовые ночи в 1960-х, моя тетя — в 1970-х, я сам — в 1980-х. По большому счету в фильме рассказывается как раз история моей тети. В Британии того времени чернокожих людей не пускали в обычные ночные клубы, а если и пускали, то очень немногих — одного, двоих, троих, не больше. Что было делать? Только устраивать собственные вечеринки. Это и происходило. Люди тяжело работали всю неделю, чтобы в выходные отдохнуть. Белый рабочий класс жил точно так же, но чернокожим, кроме постылой работы, еще и приходилось терпеть дискриминацию на каждом шагу»