«Голос перемен», «Настя, соберись!» и второй сезон «Метода»: 11 премьер ноября на КиноПоиск HD

Пять личностей Любы Аксеновой, возвращение Константина Хабенского в роли Меглина, новые приключения Лиры и Пантелеймона, триумфатор «Кинотавра» — рассказываем о самых интересных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре.
Подробнее обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Обратная сторона Земли», 1-й сезон
Премьера: 7 ноября (по подписке в коллекции FoxNow)
Заскучавшим фанатам «Рика и Морти» посвящается. Соавтор безумного научно-фантастического мультсериала Джастин Ройланд занялся сольным проектом, который после удачной премьеры продлили еще на два сезона. Главные герои «Солнечных противоположностей» — семья инопланетян, которая приземляется в США и старается ничем не выдать свое неземное происхождение. Получается забавно и абсурдно: пришелец-ученый пытается превратить чужую планету в эквивалент своей родины, а сам сериал с иронией воспроизводит классические штампы про мигрантов.
«Метод», 2-й сезон
Премьера: 8 ноября (по подписке сразу после эфира на Первом канале)
Знаковый российский сериал 2010-х возвращается. Спустя год после смерти Родиона Меглина (Константин Хабенский) влюбленная в него Есеня (Паулина Андреева) пытается удержать рассыпающуюся на кусочки жизнь. Несмотря на замужество (супруга играет Александр Петров) и рождение ребенка, девушка переживает депрессию и все еще думает исключительно о своем погибшем наставнике. Однако новое дело вернет ее к жизни, ведь теперь маньяк охотится за ее дочкой. Во втором сезоне «Метода» режиссера Юрия Быкова сменил Александр Войтинский («Призрак»), а герой Константина Хабенского вернется, невзирая на вполне очевидную смерть в финале первого.
«Голос перемен», 1-й сезон
Премьера: 15 ноября (эксклюзивно по подписке)
Любимец мировых кинофестивалей и автор оскароносного эпоса «12 лет рабства» Стив МакКуин возвращается в родную Великобританию, чтобы поведать историю притеснений афроамериканского сообщества в 1960—1980-х. Тогда в Лондоне действовали британские «Черные пантеры», а полиция жестко разгоняла все демонстрации местных активистов (политических деятелей сыграют Джон Бойега, Летишиа Райт, Шон Паркер). «Голос перемен» состоит из пяти фильмов-серий, три из которых уже были показаны на Нью-Йоркском кинофестивале и удостоились теплых рецензий. Оригинальное название Small Axe взято из ямайской пословицы («Если вы большое дерево, то мы — топорик»).
«Хелстром», 1-й сезон
Премьера: 17 ноября (по подписке в коллекции FoxNow)
Последний проект Marvel Television, которое выпускало сериалы «Агенты Щ.И.Т.» и «Сверхлюди». У подразделения в планах было целое ответвление телевизионной супергеройской вселенной, сконцентрированное на хоррорах (в их числе сериал о Призрачном гонщике), но сделка с Disney все обнулила. «Хелстром» основан на комиксах популярного издательства, но к киновселенной никакого отношения не имеет. Может быть, и к лучшему: новый сериал без всяких скидок на семейную аудиторию рассказывает о повзрослевших детях серийного убийцы, которые выросли и сражаются с собственными демонами. Владелица аукционного дома Ана Хелстром (Сидни Леммон) и ее брат, профессор Дэймон (Том Остин), объединяют усилия, чтобы жестоко наказывать преступников и маньяков. За серьезный мистический процедурал отвечает Пол Збышевски, один из сценаристов «Остаться в живых».
«Гнездо»
Премьера: 17 ноября (эксклюзивно по подписке)
Режиссер Шон Дуркин, покоривший кинокритиков несколько лет назад психологическим триллером «Марта, Марси, Мэй, Марлен», снял второй полный метр — тревожную драму о финансовых неурядицах. Британский бизнесмен-красавец Рори (Джуд Лоу) после долгих лет отсутствия возвращается на родину вместе с американской женой Эллисон (Кэрри Кун) и двумя детьми. Но вскоре роскошный образ жизни — огромный особняк, покупка коней и элитные школы — начинает отдавать чем-то фальшивым. «Гнездо» может похвастаться мрачным, но изысканным видеорядом: оператор фильма Матьяш Эрдей ранее снимал выдающуюся венгерскую драму «Сын Саула».
«Темные начала», 2-й сезон
Премьера: 17 ноября (по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой»)
Экранизация фэнтези-цикла Филипа Пулмана продолжается. Во втором сезоне, основанном на романе «Чудесный нож», героическая девочка Лира попадает в город Читтагацце в другом мире. Здесь обитают Призраки, которые убивают взрослых, но не трогают детей. В родном мире Лиры кипят страсти: становится ясно, что пророчества о девочке сбываются, а Магистериум все еще охотится за алетиометром. Новый сезон также познакомит героиню с еще одним параллельным миром и отцом Уилла Парри — его сыграет Эндрю Скотт, а за озвучку его деймона отвечает Фиби Уоллер-Бридж, с которой Скотт снимался во втором сезоне «Дряни».
«Лето’85»
Премьера: 18 ноября (эксклюзивно по подписке)
Ностальгическая летняя драма Франсуа Озона — экранизация романа Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле», которым режиссер восторгался еще в подростковом возрасте. Молодой парень Алекс на нормандском побережье знакомится с красавчиком Давидом, когда тот спасает ему жизнь. Дальше следует нечто среднее между «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино и хичкоковскими триллерами. Критики уже объявили новый фильм Озона лучшим за долгие годы. Свежее дыхание «Лету’85» придают молодые французские актеры Бенжамен Вуазен и Феликс Лефевр, а поддержку им оказывают звезды-ветераны Валерия Бруни-Тедески и Мельвиль Пупо, игравшие у Озона в драме «Время прощания».
Kitoboy
Премьера: 21 ноября (эксклюзивно по подписке)
Полнометражный дебют режиссера Филиппа Юрьева, сразу попавший в одну из программ Венецианского кинофестиваля, где получил приз. В том же месяце Kitoboy удостоился трех наград «Кинотавра», включая приз Владимиру Онохову, который впервые снялся в кино да еще и в главной роли. Его герой, чукотский охотник на китов Лешка, открывает для себя невиданный доселе мир интернета и сразу влюбляется в очаровательную, но немногословную девушку из Детройта (Кристина Асмус). Так как родной край теперь кажется серым и безжизненным, он решает отправиться в Америку за любимой. Фильм снимался два месяца на Чукотке и знаменует еще одну победу регионального российского кино, пусть и снятого силами московского режиссера.
«Настя, соберись!»
Премьера: ноябрь (эксклюзивно по подписке)
Новый сериал Константина Майера, Сергея Корнихина и Николая Куликова, ответственных за хитовую комедию «Я худею». Главную роль исполнила Любовь Аксенова. Ее героиня переживает профессиональный и любовный кризисы и поэтому буквально рассыпается на части. В Насте просыпаются и обретают самостоятельность разные стороны личности — от домохозяйки и школьницы до феминистки и стереотипной красотки. В ролях внутренних Насть — Светлана Камынина («Интерны»), Юлия Гришаева («Физрук»), Рина Гришина («Просто представь, что мы знаем»), Алина Алексеева («Магомаев») и Ева Смирнова («Бихэппи»).
«Гипноз»
Премьера: 28 ноября (эксклюзивно по подписке)
После премьеры на ММКФ и российского проката в октябре новый фильм Валерия Тодоровского выходит в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. Главный герой — подросток Миша (дебютант Сергей Гиро), который лечится от лунатизма у опытного психотерапевта-гипнолога Волкова (Максим Суханов) и перестает отличать реальность от галлюцинаций. В таком состоянии он начинает вести расследование: одна из пациенток Волкова пропала, и Миша начинает подозревать, что дело нечисто. Фильм частично основан на детских переживаниях режиссера, посещавшего гипнолога, а за сюжет отвечает одна из самых талантливых российских сценаристок — Любовь Мульменко («Верность», «Как меня зовут»).
«Токийский гуль», четыре сезона
Премьера: ноябрь (по подписке)
Все сезоны фантастического аниме по мотивам манги Суи Исиды. Студент филфака Кэн Канэки после встречи с гулем попадает в госпиталь и сам становится монстром, но лишь частично. Теперь он вынужден употреблять в пищу человеческое мясо, но старается сохранить свой первоначальный облик и так становится изгоем как в человеческом обществе, так и среди гулей. Мрачное японское фэнтези уже давно стало культовым, ему даже посвящают академические исследования.