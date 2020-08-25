«Голос перемен», «Настя, соберись!» и второй сезон «Метода»: 11 премьер ноября на КиноПоиск HD

Последний проект Marvel Television, которое выпускало сериалы «Агенты Щ.И.Т.» и «Сверхлюди». У подразделения в планах было целое ответвление телевизионной супергеройской вселенной, сконцентрированное на хоррорах (в их числе сериал о Призрачном гонщике), но сделка с Disney все обнулила. «Хелстром» основан на комиксах популярного издательства, но к киновселенной никакого отношения не имеет. Может быть, и к лучшему: новый сериал без всяких скидок на семейную аудиторию рассказывает о повзрослевших детях серийного убийцы, которые выросли и сражаются с собственными демонами. Владелица аукционного дома Ана Хелстром (Сидни Леммон) и ее брат, профессор Дэймон (Том Остин), объединяют усилия, чтобы жестоко наказывать преступников и маньяков. За серьезный мистический процедурал отвечает Пол Збышевски, один из сценаристов «Остаться в живых».