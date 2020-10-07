Что смотреть в кино: «Афера по-голливудски», «Вечный свет» и «Взаперти»

Продюсер Макс Барбер (Роберт Де Ниро) выпустил картину под аппетитным названием «Монашки-убийцы» и ждал барышей, но вместо этого угодил в долговую яму. Мафиози, который спонсировал кино (Морган Фриман), оправдания слушать не стал и пригрозил убить кинематографиста, если тот не вернет всю сумму через три дня. Барбер предложил все решить по-другому: они запустят в производство еще один опус, возьмут на главную роль звезду, застрахуют ее на несколько миллионов, а после несчастного случая на производстве деньги достанутся им. В жертву решили принести Дюка Монтану (Томми Ли Джонс) — когда-то популярного престарелого ковбоя, который сидит в берлоге без дела, играет в русскую рулетку и ломает голову над тем, застрелиться сегодня или отложить самоубийство до лучших времен. Но когда начались съемки, идеальный план Барбера забуксовал: Дюк оказался неубиваемым. Все смертельно опасные трюки он выполняет виртуозно, готов скакать на коне, падать с моста и превращаться в пылающий факел без малейшего вреда для себя и своей страховки.