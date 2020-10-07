Что смотреть в кино: «Афера по-голливудски», «Вечный свет» и «Взаперти»

Роберт Де Ниро и Томми Ли Джонс дурят друг друга на съемочной площадке, Шарлотта Генсбур горит на костре, а Полина Максимова влюбляется в подозреваемого в серийных убийствах.
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«Афера по-голливудски»
Горе-продюсер пытается убить звезду фильма ради страховки.
Продюсер Макс Барбер (Роберт Де Ниро) выпустил картину под аппетитным названием «Монашки-убийцы» и ждал барышей, но вместо этого угодил в долговую яму. Мафиози, который спонсировал кино (Морган Фриман), оправдания слушать не стал и пригрозил убить кинематографиста, если тот не вернет всю сумму через три дня. Барбер предложил все решить по-другому: они запустят в производство еще один опус, возьмут на главную роль звезду, застрахуют ее на несколько миллионов, а после несчастного случая на производстве деньги достанутся им. В жертву решили принести Дюка Монтану (Томми Ли Джонс) — когда-то популярного престарелого ковбоя, который сидит в берлоге без дела, играет в русскую рулетку и ломает голову над тем, застрелиться сегодня или отложить самоубийство до лучших времен. Но когда начались съемки, идеальный план Барбера забуксовал: Дюк оказался неубиваемым. Все смертельно опасные трюки он выполняет виртуозно, готов скакать на коне, падать с моста и превращаться в пылающий факел без малейшего вреда для себя и своей страховки.
Факты о фильме
- «Афера по-голливудски» Джорджа Галло («Плохие парни») — ремейк фильма «Обратная тропа», снятого Гарри Харвитцем в 1982 году.
- Идея снять свою версию злоключений продюсера-афериста появилась у Галло еще в подростковом возрасте, когда он случайно увидел оригинальный фильм.
- После того как режиссер приобрел права на ремейк, он долго не мог найти продюсеров, которые бы взялись за этот проект. Все изменилось, когда «Аферой…» заинтересовался Роберт Де Ниро, искавший для себя яркую комедийную роль, чтобы выйти из мрачного образа после «Ирландца».
- Галло понимал, что, несмотря на комичный сюжет, речь в фильме все-таки идет о преднамеренном убийстве. Поэтому они с оператором Лукасом Биеланом и художниками разработали приглушенную и более мрачную цветовую гамму для картины, а также снимали многие сцены с плеча для большего правдоподобия.
«Вечный свет»
Гаспар Ноэ признается в любви к кинематографу и утверждает, что искусство может родиться только из хаоса.
Плох тот актер, который не мечтает стать режиссером! Беатрис Даль — актриса хорошая, поэтому решает снять собственное кино. «Это будет фильм-сновидение о прекрасных ведьмах, сгорающих на кострах инквизиции», — рассказывает она Шарлотте Генсбур, приглашенной на роль главной длинноволосой жертвы. Однако на деле съемочная площадка очень быстро превращается в филиал чистилища: оператор, учившийся у Годара, капризничает и грозится уйти, актрисы бунтуют, гримеры своевольничают, под ногами путаются журналисты, а возмущенный продюсер требует вернуть свои деньги. Но хуже всего то, что во время съемок включается стробоскоп, вырубить который почему-то никто не может, и «горящей» в этот момент на бутафорском костре Шарлотте Генсбур становится плохо, так как освободиться она не может…
Факты о фильме
- «Вечный свет» появился по инициативе креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло: он предложил Гаспару Ноэ поучаствовать в проекте Self, в рамках которого бренд дает возможность творческим людям сделать что-то по своему выбору. Режиссер в ответ прислал идею нового фильма, который он хотел бы снять для следующего Каннского фестиваля.
- Работа над проектом, включая подготовку сценария и постпродакшен, заняла всего два с половиной месяца. Весь материал был отснят за пять дней.
- Сцена диалога между Шарлоттой Генсбур и Беатрис Даль — импровизация: режиссер просто попросил актрис поговорить о съемках, ведьмах и мужчинах. Разговор длился 20 минут, 12 из которых вошли в фильм.
- «Вечный свет» — своего рода экзамен для синефилов: в нем много эпизодов из классических фильмов (к примеру, из «Деня гнева» Карла Теодора Дрейера), а также цитат из Луиса Бунюэля, Райнера Вернера Фассбиндера и Жан-Люка Годара.
- Премьера «Вечного света» состоялась во внеконкурсной программе Каннского фестиваля, в секции «Полуночные показы». Пока шел фильм, в зале дежурили медики: из-за стробоскопа, который активно используется в финале (на протяжении как минимум десяти минут), кому-то из зрителей могло стать плохо.
«Взаперти»
Прикованная к инвалидному креслу дочь пытается спастись от своей чересчур заботливой матери.
Малышка Хлоя (Кира Аллен) родилась с таким букетом болезней, что ни один врач не верил в то, что она выживет. Однако с матерью (Сара Полсон) девочке повезло: та не жалела себя, чтобы вытащить ребенка с того света. Хлоя выжила, выросла и превратилась в очень милую девушку. Правда, передвигаться она может только в коляске, а вместе с утренним кофе пьет десяток таблеток. Да и из дома мама Хлою не выпускает, хотя 17-летняя девочка, которая никогда не училась в школе, очень надеется поступить в университет и уехать. Но мамина опека начинает приобретать странные формы: девушка вдруг понимает, что ее лекарства выглядят подозрительно, а дверь ее комнаты однажды утром вдруг оказывается запертой снаружи на ключ.
Факты о фильме
- «Взаперти» — вторая полнометражная работа режиссера Аниша Чаганти. Он дебютировал с проектом «Поиск» в формате скринлайф, который продюсировал Тимур Бекмамбетов.
- Роль 17-летней Хлои стала актерским дебютом для Киры Аллен. До этого она снималась только в любительском кино.
- Аниш Чаганти очень хотел, чтобы девушку в инвалидной коляске сыграла актриса с особенностями здоровья. Однако от этой задумки пришлось отказаться.
«Бег»
Чемпион Европы по легкой атлетике умеет перемещаться во времени и распутывать преступления.
Легкоатлет Сергей Бороздин (Евгений Романцов) пережил автокатастрофу: на полной скорости влетел в бетонное ограждение. Любимая девушка погибла, а сам он несколько недель пролежал в коме. После аварии у Сергея появилась тахикардия, и о спортивной карьере пришлось забыть. Но герой решил не сдаваться и начал потихоньку тренироваться в парке. Во время очередной пробежки с ним начала происходить какая-то чертовщина: Бороздин наткнулся на труп девушки, которую еще минуту назад видел живой, а судмедэксперты уверены, что тело пролежало на земле как минимум десять дней. Но хуже всего то, что следователи, особенно капитан полиции Настя (Полина Максимова), подозревают в убийстве именно Бороздина.
Факты о фильме
- Режиссер Андрей Загидуллин («Квест», «Водоворот») и сценаристка Юлия Идлис («Фарца», «Авантюристы») изначально планировали снимать спортивную драму. Но уже на ранней стадии разработки проекта в нем появились детективные и мистические элементы.
- Актер Евгений Романцов («Вратарь Галактики») собирался стать профессиональным спортсменом и даже окончил Московскую государственную академию физической культуры, поэтому дублеры или консультанты на съемочной площадке ему не понадобились.
- Чтобы теория колеи времени выглядела максимально убедительно, Юлия Идлис консультировалась с преподавателями физики.
- Эпизоды с перемещением во времени снимались в течение недели в московском парке «Сокольники».
«Смертельные иллюзии»
Братья-фокусники пытаются спасти свои жизни и свое шоу от неизвестного маньяка.
Шоу иллюзионистов братьев Романовых (Андрей Бурковский и Данила Якушев) всегда шло при полных залах: они всегда умели удивить зрителей. Но однажды ассистентка Катя (Аглая Тарасова), которая должна была освободиться из закрытого резервуара с водой, в нужном месте не появилась. Незнакомый голос сообщил братьям по рации, что Катя похищена и если они хотят увидеть ее живой, то должны перестроить все шоу по его сценарию и раскрыть все свои тайны.
Факты о фильме
- Авторами идеи и сопродюсерами «Смертельных иллюзий» стали знаменитые иллюзионисты братья Сафроновы. Они же занимались разработкой и постановкой номеров для шоу в фильме.
- Сюжет «Смертельных иллюзий» частично основан на реальной ситуации из жизни братьев Сафроновых: после того как в одной из телевизионных программ они раскрыли несколько профессиональных секретов, иллюзионисты начали получать анонимные угрозы от возмущенных коллег.
- Актер Данила Якушев всерьез увлекается карточными фокусами с 2009 года. Поэтому на роль одного из братьев-иллюзионистов его утвердили сразу же, как он показал пару своих коронных номеров режиссеру Олегу Асадулину. Все трюки, связанные с картами, Якушев выполняет в фильме самостоятельно.
- Саундтрек к фильму написал DJ Грув.
Автор: Вера Аленушкина