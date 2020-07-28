Что смотреть дома: Южная готика с Джошем Хартнеттом и новый сериал автора «Клиники»

Лето — лучшее время для южной готики. Доказано «Чиками» и «Долиной соблазна». Чета Форсайт — Йейтс (Джош Хартнетт) и Франсис (Бриджет Риган) — вместе с детьми переезжает из Калифорнии на малую родину мужа, в штат Миссисипи. Они мечтают начать новую жизнь, но прошлое Йейтса тянет его назад. Первый сериал Родеса Фишборна «Кровь и нефть» рассказывал, как молодая пара чуть не потеряла все, борясь с алчным магнатом. В «Потерянном рае» он вновь припадает к почве и играет с мистикой — судя по трейлеру, у Йейтса была сестра, которая обладала паранормальными способностями.