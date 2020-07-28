Что смотреть дома: Южная готика с Джошем Хартнеттом и новый сериал автора «Клиники»

Возвращение Джозефа Гордона-Левитта в большое кино, иронический детектив с Энди Сэмбергом и Тиной Фей и великий сериал про нью-йоркских рекламщиков — рассказываем о новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Тед Лассо»
Где смотреть: more.tv
Комедийный сериал, который придумали создатель «Клиники» Билл Лоуренс и комик Джейсон Судейкис. Прославленный американский тренер Тед Лассо (Судейкис) направляется в Лондон, чтобы помочь местной команде выбраться в лигу повыше. Проблема в том, что Лассо — тренер по американскому футболу, а лондонцы рубятся в старый добрый соккер. Конфликт культур на острие атаки, Ханна Уэддингхэм и Джуно Темпл в полузащите, на воротах — тот факт, что суперзвезда SNL наконец снялась в спортивной комедии, открыв сезон каламбуров (пример — Судейкиса на мыло).
«Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта» и другие фильмы Beat-2020
Где смотреть: КиноПоиск HD — до 21 августа
Офлайн-программа Beat Film Festival 2020 закончится 14 августа, но фильмы фестиваля можно будет еще неделю смотреть на КиноПоиск HD. Например, этот — биографию уличного художника Кита Харинга. Он рисовал граффити в нью-йоркской подземке, приятельствовал с Уорхолом и Мадонной, но запомнился не только очаровательными работами. Узнав, что у него СПИД, Харинг всячески привлекал внимание к этой проблеме, и «Вундеркинд стрит-арта» наглядно демонстрирует, как связаны личность, творчество, политика и общество.
Подборка главных хитов фестиваля доступна только на КиноПоиск HD.
«Потерянный рай»
Где смотреть: more.tv
Лето — лучшее время для южной готики. Доказано «Чиками» и «Долиной соблазна». Чета Форсайт — Йейтс (Джош Хартнетт) и Франсис (Бриджет Риган) — вместе с детьми переезжает из Калифорнии на малую родину мужа, в штат Миссисипи. Они мечтают начать новую жизнь, но прошлое Йейтса тянет его назад. Первый сериал Родеса Фишборна «Кровь и нефть» рассказывал, как молодая пара чуть не потеряла все, борясь с алчным магнатом. В «Потерянном рае» он вновь припадает к почве и играет с мистикой — судя по трейлеру, у Йейтса была сестра, которая обладала паранормальными способностями.
«Проект Power»
Где смотреть: Netflix
Нетфликсовская альтернатива «Новым мутантам», которые продолжают переезжать с даты на дату, — фильм режиссеров «Нерва» и «Вируса» о непроизвольной вспышке супергероизма в Новом Орлеане. Город наводняет загадочный наркотик, который может подарить случайную суперсилу или убить. По следу распространителей хаоса идут юная дилерша Робин (Доминик Фишбэк), полицейский Фрэнк (Джозеф Гордон-Левитт) и бывший военный Арт (Джейми Фокс). Отдельная радость — снова увидеть Гордона-Левитта, который не появлялся в крупных проектах после «Сноудена».
«Белая мама»
Где смотреть: Nonfiction.film
Документальный фильм Евгении Останиной и Зоси Родкевич — ученицы Марины Разбежкиной и Александра Расторгуева, которая сняла «Мой друг Борис Немцов». У главной героини «Мамы» Алины Макаровой шесть детей от первого мужа-эфиопа, а вместе со вторым супругом они хотят усыновить еще одного. Эмоционально нестабильный мальчик Даня проверит на прочность отношения в семье и напомнит, что любовь — это очень тяжело.
«Убийства Мэйплворт»
Где смотреть: Quibi
Авторы SNL Джон Лутс и Пола Пелл взялись за почтенный детективный жанр, чтобы вволю посмеяться над тем, что, казалось бы, давно обшучено. В уединенном городке Нью-Вудстрим происходят загадочные убийства, которые расследуют писательница Эбигейл Мэйплворт (Пелл) и скучающая хипстерша (Хейли Магнус). То есть достанется разом и агата-кристиевской мисс Марпл, и смышленой молодежи, насмотревшейся «Вероники Марс». Среди именитых гостей, играющих жертв и подозреваемых, — Тина Фей, Энди Сэмберг и Терри Крюс.
«Штат мальчиков»
Где смотреть: Apple TV+
Документальная версия «Политика» Райана Мёрфи. Каждый год тысяча школьников со всей Америки съезжается в Остин, штат Техас, где в рамках специального мероприятия пытается завоевать пост губернатора — по большей части, нечестными приемами. Картину Аманды МакБейн и Джесси Мосса отметили призом жюри на «Сандэнсе» за наглядное изображение американской политики, построенной на манипуляциях и лжи. Какой там юношеский идеализм!
«Айван, единственный и неповторимый»
Где смотреть: Disney+
В отсутствие полноценного проката Disney продолжает выпускать на своем стриминге проекты, предназначавшиеся для большого экрана. «Айван» — экранизация одноименной детской книжки Кэтрин Эпплгейт о рисующей горилле Айване (голос — Сэм Рокуэлл). В детстве его выкрали из Африки браконьеры, а потом купил добряк Мак (Брайан Крэнстон), владелец мини-цирка при торговом центре. Когда в соседнем вольере появляется слониха Стелла (ее озвучивает Анджелина Джоли), Айван начинает вспоминать, что когда-то жил на свободе, и готовится к побегу со Стеллой и песиком Бобом (узнаваемые интонации Дэнни ДеВито). На бумаге довольно незамысловато, но взрослые наверняка опознают в этом сюжете попурри из «Кинг-Конга», «Планеты обезьян» и «Дамбо».
«Молодые охотницы за головами»
Где смотреть: Netflix
Нет такого дела, которое не могли бы освоить подростки. Вслед за детьми-шпионами, карапузами-гангстерами и подростками-детективами пришло время охотников за головами. Азы профессии двойняшки Стерлинг (Мэдди Филлипс) и Блэйр (Анжелика Бетт Феллини) постигают под руководством матерого наемника Боузера (Кадим Хардисон). Настоящая школа жизни: сестры проходят все стадии взросления и параллельно знакомятся с теневой жизнью города.
«Последние и первые люди»
Где смотреть: КиноПоиск HD (по подписке), iTunes — с 16 августа
Первый и последний фильм, в котором покойный композитор Йохан Йоханнссон («Прибытие», «Мэнди») выступил как режиссер. В кадре — эстетские черно-белые памятники югославского брутализма, снятые как инопланетная архитектура; за кадром — музыка Йоханнссона и голос Тильды Суинтон, которая зачитывает избранные отрывки из одноименного романа Олафа Стэплдона. Миллиарды лет спустя человечество перебралось на Нептун, изменилось до неузнаваемости, освоило дзен, единый разум и симультанное восприятие времени, но все равно находится на грани гибели. И, чтобы этого избежать, оно обращается к первым людям, то есть жителям XXI века.
«Безумцы»
Где смотреть: КиноПоиск HD (по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой) — с 15 августа
Хит AMC и один из самых значимых сериалов XXI века — история рекламного агентства на фоне Америки 1960-х. Смутное обаяние гениального креативного директора Дона Дрейпера (Джон Хэмм), колоритное ретро, десятки больших и малых сюжетов — от убийства Кеннеди до эмансипации секретарши Пегги Олсон (Элизабет Мосс), дыхание большой романной формы. Но, главное, ощущение цельного, до мелочей продуманного мира, который создал шоураннер Мэттью Уайнер.
Почему «безумцы» — это шедевр
- Сигареты и перемены: Как «Безумцы» разрушили американскую мечту
- Мэттью Уайнер и еще 9 главных шоураннеров десятилетия
- Интервью с Джоном Хэммом, Элизабет Мосс и другими звездами сериала
Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой.
Автор: Алексей Филиппов