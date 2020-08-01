Леонардо ДиКаприо заключил контракт с Apple на производство фильмов и сериалов

Кинокомпания Леонардо ДиКаприо Appian Way заключила эксклюзивную сделку с Apple. Контракт подразумевает совместное производство фильмов и сериалов.

Новое соглашение расширит сотрудничество между компаниями. Ранее они начали работу над двумя проектами — это новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», где ДиКаприо сыграет с Робертом Де Ниро, и сериал «Сияющие девушки», в котором актер снимется с Элизабет Мосс.

Apple решила финансировать «Убийц цветочной луны» после отказала Paramount, которая сочла проект слишком дорогим. Лента будет стоить 200 млн долларов. Она выйдет одновременно онлайн на Apple TV+ и в обычных кинотеатрах. Традиционным прокатом займется Paramount.

Appian Way продюсировала несколько фильмов с ДиКаприо, среди которых «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший» и «Остров проклятых», а также номинированную на «Оскар» документалку «Вирунга».