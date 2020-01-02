Сериалы августа: «Страна Лавкрафта», «Беглец» и «Хороший человек»

Последний месяц лета — традиционное затишье перед новым сезоном. В ожидании сентября будем смотреть истории об ангарском маньяке, расизме в США и разнице между американским и английским футболом, а также узнаем подробности участия актрисы из «Тайн Смолвиля» в секс-секте.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Топ-4
«Звездный путь: Нижние палубы», 1-й сезон
Где смотреть: CBS All Access — с 6 августа
Франшиза «Звездный путь» пополнилась анимационным сериалом. «Нижние палубы» посвящены незначительным членам экипажа, которые служат на самом захудалом корабле Звездного флота. Среди них — бунтари, любители точных инструкций, искренние фанаты своей должности и бездарные инженеры. Да, это также едва ли не первая полноценная комедия по «Звездному пути».
За «Нижние палубы» отвечает шоураннер Майк МакМэхан, сценарист и продюсер нескольких эпизодов «Рика и Морти», а также один из создателей «Солнечных противоположностей». Среди продюсеров — Алекс Куртцман (он же отвечает за «Звездный путь: Дискавери») и Род Родденберри, сын создателя франшизы. Анимационных сериалов по «Звездному пути» не было с 1974 года, так что определенный риск в этой затее есть. Хотя руководство стриминга CBS All Access в успехе не сомневается — мультсериал уже заранее продлен на второй сезон.
«Тед Лассо», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 14 августа
Комедийный сериал о Теде Лассо (Джейсон Судейкис) — усатом тренере сборной колледжа Канзаса по американскому футболу. Тед не слишком приметный и не особо удачливый, но по странному стечению обстоятельств именно он переезжает в Англию, где ему предлагают роль тренера профессионального футбольного клуба. Проблема заключается в том, что Лассо не очень-то понимает различия между американским и европейским футболом.
«Тед Лассо» основан на серии комедийных промороликов NBC 2013—2014 годов, когда канал купил права на показы Английской Премьер-лиги. Герой Судейкиса в них выступал полным профаном, путаясь в терминах и правилах игры. Теперь же Лассо из забавной рекламы получил свой сериал, Джейсон Судейкис вернулся к своему персонажу, а также выступил шоураннером совместно с Биллом Лоуренсом, создателем «Клиники». Сценарий писали они же вместе с Джо Келли («Как я встретил вашу маму») и Бренданом Хантом («Ки и Пил»). Ждем добродушной комедии о культурных различиях американцев и англичан.
«Страна Лавкрафта», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, КиноПоиск + Амедиатека — с 16 августа
Действие сериала разворачивается в Америке в 1950-е. Молодой афроамериканец Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс, звезда инди-хита «Последний черный в Сан-Франциско») возвращается с корейской войны и узнает, что его отца Монтроуза (Майкл Кеннет Уильямс) похитили некие оккультисты. Все это напоминает его любимые ужастики вроде тех, что писал Говард Лавкрафт. Монтроуз запрещал сыну читать рассказы и повести о Ктулху, поскольку их автор — закоренелый расист. Иронично, но именно понимание произведений Лавкрафта поможет герою сориентироваться в сумрачных захолустных уголках Америки. А разобраться с расизмом помогут компаньоны Аттикуса — давняя подруга Летиша (Джерни Смоллетт, Черная Канарейка из «Хищных птиц») и добродушный дядя Джордж (Кортни Б. Вэнс, звезда «Американской истории преступлений»).
«Страна Лавкрафта» — экранизация одноименного фантастического романа Мэтта Раффа, в котором писатель обозначил социальные приметы 1950-х (можно примерно ориентироваться на оскароносную «Зеленую книгу», действие которой происходит на десятилетие позже) и попытался устроить ревизию творчества Говарда Лавкрафта. Получилось скорее самостоятельное произведение (от Лавкрафта там не так-то уж много), но американские литературные критики запал оценили. Теперь этот сюжет переезжает на HBO. Создательницей сериала выступила Миша Грин, сценаристка «Сынов анархии» и «Героев», однако в исполнительных продюсерах имена значительнее — Джей Джей Абрамс и Джордан Пил. Ключевое влияние на проект наверняка оказал последний, поскольку сериал выглядит логическим продолжением его хорроров «Прочь» и «Мы».
«Хороший человек», 1-й сезон
Где смотреть: START — с 20 августа
Четвертый (!) сериал Константина Богомолова за последние два года. На этот раз режиссер осваивает жанр мрачного детектива. Главная героиня — молодая московская следовательница Евгения Ключевская (Юлия Снигирь), которая приезжает в провинциальный городок Рубежный. Если верить слухам, здесь разбушевался серийный убийца. Однако помогать Ключевской будут неохотно: в тихом городе уже сложилась своя система отношений между людьми, проверенная десятилетиями. Разумеется, каждый первый встречный таит в себе немало загадок. Следовательница сможет опираться только на напарника Ивана Крутихина (Никита Ефремов).
«Хороший человек» отталкивался от истории «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который с 1994 по 2010 год убил более двух десятков женщин и долго оставался безнаказанным. Реальные события стали лишь отправной точкой: генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая настаивает, что «Хороший человек» — повод поговорить о дегуманизации российского общества, в котором любой мужчина вправе «судить» женщину. Кроме Снигирь и Ефремова, в сериале снялись Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и Константин Мурзенко.
Остальные премьеры
«Беглец», 1-й сезон
Где смотреть: Quibi — с 3 августа
Quibi без боя не сдается и выпускает новый сериал с большими звездами в главных ролях. Бойд Холбрук играет Майка — обычного мужчину, который становится свидетелем теракта в лос-анджелесском метро. Медиа делают из него злодея: весь мир почему-то уверен, что именно он взорвал бомбу. Теперь Майку придется найти настоящего преступника и убедить всех в своей невиновности. Преследует его безукоризненный детектив (Кифер Сазерленд), легенда американской полиции. Это уже второй ремейк остросюжетного сериала 1963 года — первый вышел в 1993 году (главные роли сыграли Харрисон Форд и Томми Ли Джонс) и стал большим хитом американского проката.
«YOLO: Кристальная фантазия», 1-й сезон
Где смотреть: Adult Swim — с 9 августа
Безумный анимационный сериал Майкла Кьюсака, известного по Bushworld Adventures, издевательской пародии на «Рика и Морти». «YOLO: Кристальная фантазия» рассказывает о жизни двух подруг, Сары и Рейчел, в странном городе Вуллонгонг. Здесь их подстерегают сюрреалистические ситуации, австралийский колорит, поиски любви и неземные существа, похожие на порождения наркотических трипов. Анимация выдержана в стилистике других шоу Adult Swim и больше всего напоминает маргинальный мультсериал «Мистер Пиклз».
«Убийства Мэйплворт», 1-й сезон
Где смотреть: Quibi — с 10 августа
Эбигейл Мэйплворт (Пола Пелл) живет в тихом городке, который постоянно становится местом загадочного преступления. В каждой серии писательница детективов берется за новое расследование, допрашивает многих подозреваемых и пытается докопаться до истины: почему их провинция кишит маньяками? Комедийный сериал спродюсировали главные юмористические силы Saturday Night Live — создатель вечернего шоу Лорн Майклз, бывшие сценаристы Джон Лутс, Сет Майерс и сама Пола Пелл. На втором плане — знаковые комики (некоторые из них также были звездами SNL) вроде Тины Фей, Энди Сэмберга, Фреда Армисена, Пэттона Освальта и Терри Крюса. Ждем убойную пародию на детективные сериалы вроде «Мисс Марпл» и «Она написала убийство».
«НФ8», 1-й сезон
Где смотреть: MBC TV — с 17 августа
Корейский ответ «Черному зеркалу» — восемь научно-фантастических историй о связи людей и современных технологий. Искусственный интеллект выступает в роли гадалки, медицинский робот делает сложный этический выбор, девушка из высшего общества пытается понять низшие классы, человечество перед лицом апокалипсиса обнаруживает скрытые сверхспособности. Главные роли исполнили звезды корейских дорам — Ли Щи-ён («Мальчики краше цветов»), Сон Ха-джун («Хроники Асдала»), певицы Юи («Высшее общество») и Ан Хи-ён («XX»).
«Великий самозванец», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 20 августа (премьера всех серий)
Масато Эдамура считает себя величайшим японским мошенником. На преступный путь он встал, чтобы оплачивать медицинские счета матери и из-за невозможности найти достойную честную работу. Масато безуспешно пытается обвести вокруг пальца француза Лорана Тьерри, который сам оказывается мошенником, но гораздо более высокого уровня. В итоге герой становится напарником Тьерри, преступника с замашками Робин Гуда. Авантюрное аниме режиссера Хиро Кабураги («Монстр за соседней партой», «91 день») получило свое название в честь одноименной песни Фредди Меркьюри, она же играет в начальных титрах.
«Биохакеры», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 20 августа (премьера всех серий)
«Тьма» закончилась, но немецкий Netflix готовится завоевать аудиторию новым остросюжетным сериалом. На этот раз в центре внимания будут не перемещения во времени, а лихо закрученный детективный сюжет про ученых, экспериментирующих с генетикой. Одаренная студентка биофака Мия (Луна Ведлер) знакомится со своей гениальной преподавательницей Лоренц (Джессика Шварц) и ее подопечными. Они проводят странноватые и, вероятно, не вполне легальные эксперименты: заставляют мышь излучать зеленый свет в темноте, а растения у них превращаются в музыкальные инструменты. Мия интересует лабораторией не просто так. Девушка подозревает, что Лоренц причастна к гибели ее родственника. Шоураннером «Биохакерв» стал Кристиан Диттер, режиссер популярного ромкома «С любовью, Рози».
«Клятва», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, КиноПоиск + Амедиатека — с 24 августа
Не так давно фанаты супергеройского сериала «Тайны Смолвиля» пережили шок: одну из звезд шоу, Эллисон Мэк, обвинили в организации секс-трафика. Она была сподвижницей некоего Кита Раньера по прозвищу Авангард, который основал группу саморазвития NXIVM, по факту настоящую секту. Травмированных девушек Раньер клеймил собственными инициалами, а затем держал в сексуальном рабстве. Мэк была его правой рукой, поэтому в 2018 году им предъявили обвинение в организации финансовой пирамиды, сексуальной эксплуатации и торговле женщинами. True-crime-сериал создал режиссерский и продюсерский дуэт Карима Амера и Джехен Нужейм, снявших прошлогодний хитовый док «Большой хак» и запечатлевших египетские политические волнения в «Площади». «Клятва» сконцентрируется на историях тех, кто смог покинуть культ NXIVM.
«Алиса», 1-й сезон
Где смотреть: SBS — с 28 августа
Звезда южнокорейских дорам Чу Вон играет бесстрашного детектива Пак Чжин-гема. Расследуя запутанное дело, он узнает, что современность часто посещают гости из будущего, которые пользуются устройством под названием «Алиса». Детектив знакомится с физиком Юн Тэ И (Ким Хи-сон), давно умершей женщиной, которая знает особенности путешествий во времени. Мертвый физик помогает в расследовании, но вскоре выясняется, что у нее достаточно своих тайн.
«Я ненавижу Сьюзи», 1-й сезон
Где смотреть: Sky, КиноПоиск + Амедиатека — с 28 августа
Актриса Сьюзи Пикл становится жертвой хакерского взлома: в сети появились ее личные фотографии, что испортило девушке карьеру. Сьюзи проходит через все стадии горя: шок, отрицание, страх, стыд, торг, вина, гнев и принятие. Эти испытания с ней разделит лучшая подруга и менеджер Наоми (Лейла Фарзад), которая попытается помочь Сьюзи сохранить карьеру и брак. Главной звездой новой британской драмы стала Билли Пайпер, известная по сериалу «Доктор Кто». Сценарий написала Люси Преббл, работавшая с Пайпер над сериалом «Тайный дневник девушки по вызову».
«Любовный аферист», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Showtime — с 30 августа
Четырехсерийный true crime, премьера которого состоялась на «Сандэнсе». «Любовный аферист» расскажет о поисках Ричарда Скотта Смита — изворотливого афериста, который на протяжении 20 лет знакомился с одинокими женщинами в интернете. Романтические отношения всегда заканчивались одинаково: Смит бесследно исчезал, унося с собой все сбережения жертв. Режиссеры Хайди Юинг и Рэйчел Грэйди (оскаровские номинантки за док «Лагерь Иисуса») концентрируются на истории нескольких женщин, обманутых Смитом. Отчаявшись получить поддержку правоохранительных органов, они сами организуют на него охоту.
«Мир женатой пары», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — август (премьера всех серий)
Грустная дорама про нездоровые семейные отношения, ремейк британского драматического сериала «Доктор Фостер». Джи Сун-ву (Ким Хи-э) — семейный врач и заместительница директора крупного госпиталя. Ее муж — режиссер Ли Тэ-о (Пак Хэ-джун), который владеет своей кинокомпанией. Со стороны кажется, что у них все хорошо, к тому же у пары подрастает любимый сын. Однако Ли Тэ-о изменяет своей жене, запуская тем самым целую вереницу странных поступков. «Мир женатой пары» стал большим хитом в Южной Корее и самой рейтинговой дорамой за всю историю кабельного телевидения в стране. Приобщиться к национальному феномену можно будет на Netflix, который выпускает сериал для мировой аудитории.
Кроме того
Connected, 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Netflix — 2 августа (премьера всех серий)
Шестисерийный научпоп о связи современных технологий и природы.
«Секс по соседству», 1-й сезон
Где смотреть: Quibi — с 3 августа
Документальный сериал расскажет о проблемах молодых работников секс-индустрии.
«Страна иммигрантов», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 3 августа (премьера всех серий)
Документальное расследование о проблемах нелегальной иммиграции в трамповской Америке.
«Самый разыскиваемый в мире», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 5 августа (премьера всех серий)
Новый true crime на Netflix: каждая серия посвящена одному из героев вишлиста ФБР.
«Дождь», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 6 августа (премьера всех серий)
Финальный сезон датской постапокалиптики о мире, пережившем последствия смертоносного вируса.
«Волшебники: История Аркадии», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 7 августа (премьера всех серий)
Последняя часть анимационной трилогии Гильермо дель Торо (предыдущими были мультсериалы «Охотники на троллей» и «Трое с небес: Истории Аркадии»).
«Открытое море», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 7 августа (премьера всех серий)
Испанский ретродетектив про загадочное убийство на борту трансатлантического лайнера.
«Царь Обезьян: Новые Легенды», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 7 августа (премьера всех серий)
Приключенческий сериал о знаковом герое китайской мифологии.
«3%», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 августа (премьера всех серий)
Финальный сезон бразильской социально-ориентированной фантастики.
«Рита», 5-й сезон
Где смотреть: Netflix — 15 августа (премьера всех серий)
Датская драмеди о темпераментной школьной учительнице.
«Незнакомец», 2-й сезон
Где смотреть: tvN — с 15 августа
Безэмоциональный корейский прокурор продолжает вершить правосудие.
«Люцифер», 5-й сезон
Где смотреть: Netflix — 21 августа (премьера всех серий)
Фэнтезийная драма по мотивам комикса Нила Геймана возвращается с предпоследним сезоном.
«Агрессивная Рэцуко», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 27 августа (премьера всех серий)
Новые приключения эмоционально нестабильной панды, вымещающей свой гнев в караоке.
Автор: Марат Шабаев