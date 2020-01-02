Сериалы августа: «Страна Лавкрафта», «Беглец» и «Хороший человек»

Франшиза «Звездный путь» пополнилась анимационным сериалом. «Нижние палубы» посвящены незначительным членам экипажа, которые служат на самом захудалом корабле Звездного флота. Среди них — бунтари, любители точных инструкций, искренние фанаты своей должности и бездарные инженеры. Да, это также едва ли не первая полноценная комедия по «Звездному пути».

За «Нижние палубы» отвечает шоураннер Майк МакМэхан, сценарист и продюсер нескольких эпизодов «Рика и Морти», а также один из создателей «Солнечных противоположностей». Среди продюсеров — Алекс Куртцман (он же отвечает за «Звездный путь: Дискавери») и Род Родденберри, сын создателя франшизы. Анимационных сериалов по «Звездному пути» не было с 1974 года, так что определенный риск в этой затее есть. Хотя руководство стриминга CBS All Access в успехе не сомневается — мультсериал уже заранее продлен на второй сезон.