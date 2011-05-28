Монстры и расизм в новом тизере «Страны Лавкрафта» Джей Джей Абрамса и Джордана Пила

Оригинальный ролик:

«Страна Лавкрафта» — экранизация одноименного романа Мэтта Раффа, в которой автор через творчество Говарда Лавкрафта рассказывает о жизни чернокожего населении в Америке 1950-х. Поклонники «Хребта безумия» и «Зова Ктулху» нередко закрывают глаза на расизм, которым пропитаны страшные рассказы писателя и его личные письма, но в сериале эта тема зазвучит ярко.

Действие сериала развернется в 1950-е годы. Главный герой — 22-летний ветеран корейской войны Аттикус, который вместе с подругой детства и дядей отправляется в путешествие по Штатам на поиски отца. На пути он встретится не только с расистами, но и с настоящими монстрами.

Сценарий сериала написали Миша Грин («Сыны анархии») и Джордан Пил, режиссер хорроров «Прочь» и «Мы». Исполнительный продюсер — Джей Джей Абрамс. Главных героев сыграли Джонатан Мэйджерс («Последний черный в Сан-Франциско»), Джерни Смоллетт («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») и Кортни Б. Вэнс («12 разгневанных мужчин»).

Премьера «Страны Лавкрафта» запланирована на август, но точная дата релиза пока не сообщается.