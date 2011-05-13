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Вышел трейлер сериала «Хороший человек», основанного на истории ангарского маньяка

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Ангарский маньяк — один из самых жестоких серийных убийц и насильников в истории современной России. Бывший младший лейтенант МВД Михаил Попков действовал в районе города Ангарска Иркутской области и в период с 1994 по 2010 год убил и изнасиловал не менее 22 молодых женщин. По признанию самого Попкова, от его рук погиб 81 человек. Создатели сериала «Хороший человек» взяли историю Попкова, и на ее основе выстроили напряженный триллер о жизни в российской провинции.

По сюжету сериала в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 1990-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны и в шкафу каждого припрятано по скелету.

Сериал выйдет на видеосервисе START, но точная дата премьеры пока не сообщается.

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