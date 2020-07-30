Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон рассказал, что переболел коронавирусом

Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») опубликовал в Instagram пост, в котором раскрыл, что некоторое время назад заразился коронавирусом. Актер отметил, что болезнь прошла у него в мягкой форме, без осложнений, но все равно призвал подписчиков придерживатьcя всех возможных мер предосторожности.

«Привет. Сейчас вы, наверное, чувствуете себя стесненными, лишенными подвижности и, как и я, устали от всего этого! — написал Крэнстон под видео. — Ну, я просто хотел попросить вас сохранять терпение. Я достаточно строго придерживался протоколов и все равно… заразился вирусом. Да, звучит пугающе, особенно когда от него погибло более 150 тысяч американцев. Мне повезло. Мягкие симптомы. Благодарю небеса и призываю вас продолжать носить маски, мыть руки и сохранять социальную дистанцию. Мы можем победить, но ТОЛЬКО если все будет следовать правилам. Будьте здоровы».

В самом ролике Крэнстон сообщил, что начал программу по сбору плазмы крови с антителами, которые образовались после заболевания. Они могут стать основой для создания вакцины против коронавируса.

Кроме Крэнстона, за время пандемии коронавирусом среди звезд заразились Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, Идрис Эльба, Дэниэл Дэ Ким, Кристофер Хивью, Индира Варма, Мэл Гибсон. На данный момент в мире зарегистрировано более 17,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. От болезни скончалось 673 тысячи человек. Выздоровело 10,1 миллиона.