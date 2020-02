Соник, «Смертельная битва» и еще 8 ожидаемых фильмов по играм

«Соник в кино»

20 февраля

Резвый Соник носится по фантастическим мирам и собирает колечки с 1991 года. В России серия «Sonic the Hedgehog» многим памятна по консолям Mega Drive и Dreamcast. Колючий герой пережил бандикута Крэша, дракончика Спайро и других прыгучих зверюшек из платформеров 1990-х годов. Игры о синем ежике — главные хиты компании Sega, а сам он — ее талисман. В 2020-м Сонику исполняет 30 лет, и именно к юбилею Sega и Paramount выпускают «Соника в кино».

Режиссером ленты выступил Джефф Фаулер (это его дебют), а продюсером — Тим Миллер (он снимал первого «Дэдпула») из Blur Studio. Среди специализаций Blur Studio — трейлеры, спецэффекты и сюжетные заставки для игр. Фаулер и Миллер работали над CG-роликами «Shadow the Hedgehog» 2005 года.

Несмотря на опыт Blur Studio, зрители раскритиковали дизайн Соника, показанный в первом трейлере фильма. Человеческие зубы и мускулистые ноги персонажа спровоцировали много мемов, а аниматорам пришлось спешно перерисовывать ежа. Второй трейлер фанатов устроил.

А малыш Соник умилил.

«Соник в кино» сохранит детскую атмосферу оригинала. Ежик попадет в наш мир, где подружится с провинциальным шерифом Томом Ваковски (Джеймс Марсден) и в очередной раз столкнется с вредным ученым, доктором Роботником (Джим Керри). Чтобы уйти от него живым, понадобится нечто большее, чем умение делать мертвые петли.

«Охотник на монстров»

4 сентября

Японцы Capcom развивают серию «Monster Hunter» с 2004 года. За эти годы они продали 55 миллионов копий, что, стоит признать, немало. «Monster Hunter» — симулятор охоты: нужно искать чудовищ, изучать повадки, убивать, собирать добычу, возвращаться в родную деревню, создавать продвинутое снаряжение и осваивать новые навыки — и так до бесконечности. Рутину разбавляют компания (на задания можно ходить с друзьями) и похожие на кошек зверьки, которые ассистируют в боях. Они настолько популярны в Азии, что Capcom штампует кучу сопутствующего товара — от фигурок до держателей туалетной бумаги.

Британец Пол У. С. Андерсон первым начал ставить масштабные экранизации игр; за его плечами удачные «Смертельная битва» и «Обитель зла». С «Monster Hunter» режиссер познакомился в 2008-м, а экранизацией грезит с 2009 года. Как такового сюжета в «Monster Hunter» нет, поэтому Андерсон выдумал свой: отряд солдат заносит в параллельное измерение, кишащее монстрами. Здесь лейтенант Натали Артемис (Милла Йовович, жена режиссера) знакомится с бывалым охотником в исполнении Тони Джа. Из игр остались чудовища и оружие.

Тизер «Охотника на монстров» показали на Shanghai International Film Festival в июне прошлого года. За расправы над фантастическими тварями экранизация получила рейтинг PG-13 (у «Обители зла» был вообще R).

«Смертельная битва»

14 января 2021 года

На съемках фильма

«Mortal Kombat», подобно «Sonic the Hedgehog», скоро разменяет третий десяток. Легендарный файтинг, придуманный Эдом Буном и Джоном Тобайасом, известен показным насилием. В 2011-м Бун перезапустил MK, то же теперь ожидает и серию фильмов.

Режиссером новой «Смертельной битвы» выступает дебютант Саймон Маккуойд. Раньше он снимал рекламу для игровых компаний вроде знаменитой «Long Live Play» для PlayStation 3. Сценарий написал Грег Руссо, тоже новичок в киноиндустрии. Создатели фильма обещают, что картина выйдет в прокат с рейтингом R, а на экране впервые покажут фаталити — жестокие добивания противника. Роль Скорпиона исполнит Хироюки Санада, Саб-Зиро — Джо Таслим, Лю Кана — Луди Линь, Рейдена — Таданобу Асано, Соню Блейд — Джессика МакНэми.

Вспомнить, что происходит во вселенной «Mortal Kombat», позволит мультфильм «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона». Он заново перескажет события «Смертельной битвы» Пола У. С. Андерсона. Релиз — 12 апреля.

«Неизведанное: Удача Дрейка»

5 марта 2021 года

Кадр из игры

Шутер «Uncharted» посвящен приключениям Нэйтана Дрейка, современного Индианы Джонса, знатока латыни и саркастичного охотника за сокровищами. Три части игры входят в топ-20 самых продаваемых игр для PS3, а «Uncharted 4: A Thief's End» закрепила успех на PS4.

Sony привлекала к адаптации «Uncharted» кучу кинематографистов, но до стадии съемок пока никто не добрался. К примеру, Шон Леви в свое время переключился на «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом, а Трэвиса Найта не устроил жесткий график, который предлагала студия.

Сейчас главным претендентом на режиссерское кресло значится Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»). Нэйтана сыграет Том Холланд, его наставника Виктора Салливана — Марк Уолберг. Лента станет приквелом к играм и покажет, как взрослел Дрейк и как крепла дружба между ним и Салливаном. Съемки картины должны начаться, когда Холланд освободится от следующего «Человека-паука».

«Tomb Raider 2»

март 2021 года

Игра «Tomb Raider» похожа на «Uncharted», только в ней меньше стрельбы и больше головоломок. В кино пост расхитительницы гробниц у Анджелины Джоли, которая играла Лару Крофт в начале нулевых, в 2018-м переняла обладательница «Оскара» Алисия Викандер. Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» порадовал продюсеров и собрал более 270 миллионов, несмотря на большое количество критических отзывов. Сиквел получил зеленый свет.

Фильм с Викандер частично повторял события игры «Tomb Raider» 2013 года. В фильме героиня отправилась на остров Яматай по следам отца, Ричарда Крофта. Здесь она столкнулась с организацией «Тринити», искавшей гробницу мифической правительницы Химико. В следующих играх, «Rise of the Tomb Raider» (2015) и «Shadow of the Tomb Raider» (2018), археолог с альпинистским топориком блуждала по Сибири в поисках Китеж-града и джунглям Южной Америки. Все это время палки в колеса ей вставляла опять же «Тринити».

Сиквелом заняты супруги Бен Уитли (режиссер) и Эми Джамп (сценаристка). 13 февраля стало известно, что съемки фильма начнутся в апреле и пройдут в Великобритании, Финляндии, Южной Африке и Китае. По слухам, Уитли планирует экранизировать «Rise of the Tomb Raider» и «Shadow of the Tomb Raider». Также режиссер намерен сохранить мистическую атмосферу игр, которую потерял Роар Утхауг, снявший первый фильм.

«Последние из нас»

без даты премьеры

Кадр из игры

«The Last of Us», как и «Uncharted», — проект американской студии Naughty Dog. Игра разворачивается в довольно необычном постапокалипсисе: человечество поразил кордицепс — гриб, который разъедает мозг и превращает жертву в зомби. Конец света стал эффектным фоном для путешествия по Америке контрабандиста Джоэла и 14-летней девочки Элли, устойчивой к заразе. Помимо сюжета и пейзажей разрушенной цивилизации, игра производит впечатление саундтреком Густаво Сантаолальи, лауреата премии «Оскар» за музыку к «Горбатой горе» и «Вавилону».

Новости об киноадаптации «The Last of Us» появились весной 2014 года. За сценарий взялся Нил Дракманн, креативный директор шутера. К разработке подключилась Ghost House Pictures Сэма Рэйми. Однако сценарий Дракманна не устроил Sony Pictures, которой принадлежат права на экранизацию. В итоге проект осел в «development hell» — аду препродакшена. Случилось это в 2016-м, тогда же Рэйми сетовал, что его компания помочь проекту не в состоянии, ведь права у Sony. На роль Элли рассматривали Мэйси Уильямс, но сейчас ее уже трудно представить в роли подростка.

«Дивизион»

без даты премьеры

Кадр из игры

В игре «Tom Clancy's The Division» Нью-Йорк накануне Рождества охватывает вирус, передающийся через бумажные деньги. Дальше — смерть, паника, мародерство. Навести порядок призваны агенты спецотряда, которых специально тренировали, чтобы бороться с последствиями эпидемий.

Об экранизации «The Division» издатель Ubisoft объявил летом 2016 года. К фильму уже присоединились Джейк Джилленхол и Джессика Честейн. Руководить ими будет Дэвид Литч, в прошлом лихой каскадер («Матрица: Перезагрузка», «Троя»), а ныне режиссер («Джон Уик», «Дэдпул 2»). Сценарий пишет Рейф Джадкинс, причастный также к «Неизведанное: Удача Дрейка». Права на дистрибьюцию купил Netflix.

«Halo»

первый квартал 2021 года

Кадр из игры

В шутерах «Halo», которые Microsoft выпускает с 2001 года, человечество воюет с Ковенантом — религиозным альянсом инопланетных рас. В первой части люди, высадившиеся на таинственной структуре-кольце, узнают, что есть угроза пострашнее Ковенанта.

Microsoft давно хотела перенести «Halo» в кинотеатры. В середине нулевых экранизацией занимались режиссер Нил Бломкамп и продюсер Питер Джексон. В конце концов они не выдержали давления корпорации и покинули проект. Их наработки превратились в рекламную нарезку «Halo: Landfall».

В 2013 году Microsoft объявила фанатам, что намерена снять сериал по «Halo» с Amblin Television Стивена Спилберга. Проектом заинтересовался канал Showtime. На позиции режиссера утвердили Отто Батхёрста («Темные начала», «Острые козырьки»). Главного героя, суперсолдата Джона-117 (он же Мастер Чиф), сыграет Пабло Шрайбер из «Прослушки» и «Американских богов». Съемки уже идут в Будапеште.

«Обитель зла»

без даты премьеры

Кадр из игры

Серия «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона доказала, что экранизации игр могут быть прибыльными. Правда, ничего общего с сюжетом хоррора «Resident Evil» студии Capcom она не имела, разве что разделила вирусную предысторию, монстров и имена некоторых героев.

В начале февраля появились слухи, что новая экранизация «Обители зла» будет сериалом, займется проектом Netflix, а съемки начнутся летом 2020-го. В качестве режиссера выступит Йоханнес Робертс («Синяя бездна»). Он говорил, что фильм будет настоящим хоррором в атмосфере «Resident Evil» 1990-х. Экранизации, судя по описанию, которое случайно загрузили на сайт Netflix Media Center, расскажет о том, как существует мир после Т-вируса и об устройстве корпорации «Амбрелла», его создавшей.

«Кредо убийцы»

без даты премьеры

«Assassin's Creed» привлекает геймеров тем, что позволяет путешествовать по обширным виртуальным мирам — Италии эпохи Возрождения, Северной Америке XVIII века или Древнему Египту. Это интерактивный урок истории, сконцентрированный на реальных событиях и вымышленном противостоянии тамплиеров и хашишинов.

«Кредо убийцы» Джастина Курзеля слабо выступило в прокате, из-за чего Ubisoft и Fox отменили два сиквела. Недавно выяснилось, что Disney не прочь вернуться к старому материалу с новой командой. Постановка может вылиться в полнометражку или сериал для Disney+.