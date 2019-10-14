Съемки «Смертельной битвы»: Подготовка к мордобою в Австралии

Продюсер экранизации игры «Mortal Kombat» Тодд Гарнер опубликовал в Twitter фото со съемок картины в Австралии. Гарнер не раскрывает подробностей и не показывает, что именно происходит на площадке — фото сделано на большом удалении. «Если присмотреться, то можно увидеть, как усердно работает наша отличная съемочная группа», — подписал Гарнер.

Параллельно с Гарнером загадочное фото со съемок «Смертельной битвы» опубликовала Джессика МакНэми, исполнительница роли Сони Блейд.

Льюис Тан, чья роль в картине пока не раскрывается, записал видео со съемок, в котором тренируется и демонстрирует свой австралийский акцент.

«Mortal Kombat» — серия видеоигр в жанре «файтинг», известная в первую очередь благодаря высокому уровню насилия. Начиная с первой части, вышедшей в 1992 году, игроки могли отрывать противникам руки, вырывать позвоночник, отрезать головы и выливать на арену литры и литры крови. Благодаря этому и богатой внутренней мифологии «Mortal Kombat» уже много лет остается одной из самых известных и популярных видеоигр.

Сюжет экранизации не раскрывается. Известно, что авторы намерены проигнорировать прошлые экранизации и сделать перезапуск с оригинальной историей в мире «Mortal Kombat». Саймон Маккуойд занимает режиссерское кресло проекта.

Кроме Тана и МакНэми? в «Смертельной битве» также снимаются Луди Линь (Лю Кан), Джо Таслим (Саб-Зиро), Мехкад Брукс (Джакс), Таданобу Асано (Рейден), Сиси Стрингер (Милина), Джош Лоусон (Кано), Хироюки Санада (Скорпион) и Чинь Хань (Шан Цзун).

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