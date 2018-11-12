Находка дня: Малыш Соник в фильме «Соник в кино»

Создатели фильма «Соник в кино» взялись посоревноваться в популярности с Малышом Йодой и заодно нашли новый способ привлечь внимание к своему проекту. Так, в новом японском трейлере появилась очаровательная версия знаменитого персонажа — Малыш Соник.

First official look at Baby Sonic in the #SonicMovie! #SonicNews pic.twitter.com/bNNePFH97R & mdash; Tails& #39; Channel · Sonic News & amp; Updates · 🎄 (@TailsChannel) December 26, 2019

Крохотный, сжимающий в лапке цветочек ежик моментально покорил интернет.

BABY SONIC IS REAL! THIS IS NOT A DRILL!#SONICMOVIE pic.twitter.com/Aga6dtQQTv & mdash; Sonic the Cosplayer (@sonic_cosplayer) December 26, 2019 «МАЛЫШ СОНИК СУЩЕСТВУЕТ! ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА!»

Friendship ended with Baby Yoda, Baby Sonic is now my best friend. pic.twitter.com/55VQhlpJ6H & mdash; Eric! (@IAmArique) December 26, 2019 «Дружба с Малышом Йодой окончена, теперь Малыш Соник — мой лучший друг».

first baby yoda now baby sonic?



seems like this a new trend pic.twitter.com/jsncRGaHtm & mdash; Noah (@PhantomArtifice) December 27, 2019 «Сперва Малыш Йода, а теперь Малыш Соник? Похоже, намечается новый тренд».

Baby Groot, Detective Pikachu, Baby Yoda and me Baby Sonic



The 4 Horsemen of the Apocalypse pic.twitter.com/SQgmZsSfHc & mdash; BabySonic (@BabySonicBaby) December 27, 2019 «Малыш Грут, Детектив Пикачу, Малыш Йода и я, Малыш Соник. Четыре всадника Апокалипсиса».

Baby Sonic then and now. pic.twitter.com/xzTeuNsu09 & mdash; TsumiBro (@BrodTsumi) December 26, 2019 «Малыш Соник тогда и сейчас».

There being a baby Sonic means at one point there was a baby Sonic with the old design, and that thought terrifies me. https://t.co/Qg0JGclqh7 & mdash; James (@NitroRad) December 27, 2019 «Существование Малыша Соника означает, что в какой-то момент была версия Малыша Соника со старым дизайном, и эта мысль меня ужасает».

Here's what I'd imagine the original Baby Sonic design looked like pic.twitter.com/947CPaH53C — Pixelbuster (@Nitomatta) December 26, 2019 «Представляю, что оригинальный дизайн Малыша Соника выглядел вот так».

since we& #39; re talking about baby sonic, remember this monstrosity from sonic underground? pic.twitter.com/RIKQKPFyyE & mdash; podunk | *clever name/joke here* (@PlasmaMagician) December 26, 2019 «Раз все обсуждают Малыша Соника, помните это чудовище из „Соник Андерграунд“?»

В фильме «Соник в кино» главный герой — наглый и вздорный ежик, который не привык считаться с чужим мнением и обращать внимание на законы. Однажды все меняется: он переносится в мир обычных людей, где вместе с офицером полиции Томом Вазовски должен остановить безумного ученого доктора Роботника, мечтающего захватить весь мир с помощью энергии Соника.

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