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Находка дня: Малыш Соник в фильме «Соник в кино»

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Создатели фильма «Соник в кино» взялись посоревноваться в популярности с Малышом Йодой и заодно нашли новый способ привлечь внимание к своему проекту. Так, в новом японском трейлере появилась очаровательная версия знаменитого персонажа — Малыш Соник.

Крохотный, сжимающий в лапке цветочек ежик моментально покорил интернет.

«МАЛЫШ СОНИК СУЩЕСТВУЕТ! ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА!»

«Дружба с Малышом Йодой окончена, теперь Малыш Соник — мой лучший друг».

«Сперва Малыш Йода, а теперь Малыш Соник? Похоже, намечается новый тренд».

«Малыш Грут, Детектив Пикачу, Малыш Йода и я, Малыш Соник. Четыре всадника Апокалипсиса».

«Малыш Соник тогда и сейчас».

«Существование Малыша Соника означает, что в какой-то момент была версия Малыша Соника со старым дизайном, и эта мысль меня ужасает».

«Представляю, что оригинальный дизайн Малыша Соника выглядел вот так».

«Раз все обсуждают Малыша Соника, помните это чудовище из „Соник Андерграунд“

«Малыш Соник на лестнице Джокера».
«Twitter сейчас».

В фильме «Соник в кино» главный герой — наглый и вздорный ежик, который не привык считаться с чужим мнением и обращать внимание на законы. Однажды все меняется: он переносится в мир обычных людей, где вместе с офицером полиции Томом Вазовски должен остановить безумного ученого доктора Роботника, мечтающего захватить весь мир с помощью энергии Соника.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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