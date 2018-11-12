Находка дня: Малыш Соник в фильме «Соник в кино»

Создатели фильма «Соник в кино» взялись посоревноваться в популярности с Малышом Йодой и заодно нашли новый способ привлечь внимание к своему проекту. Так, в новом японском трейлере появилась очаровательная версия знаменитого персонажа — Малыш Соник.
Крохотный, сжимающий в лапке цветочек ежик моментально покорил интернет.
В фильме «Соник в кино» главный герой — наглый и вздорный ежик, который не привык считаться с чужим мнением и обращать внимание на законы. Однажды все меняется: он переносится в мир обычных людей, где вместе с офицером полиции Томом Вазовски должен остановить безумного ученого доктора Роботника, мечтающего захватить весь мир с помощью энергии Соника.
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