Фея в коме: Самое интересное о российских фильмах первой половины 2020 года

Зимний форум в основном посвящен релизам первой половины будущего года, поэтому практически все самые громкие проекты были отечественными: первое полугодие считается наиболее выигрышным для российского кино. Об иностранном контенте подробно рассказывают весной, до этого дистрибьюторы не готовы раскрывать карты. Так что мы выбрали самые ожидаемые отечественные картины первой половины 2020 года, про которые прокатчикам было что рассказать.

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«Марафон желаний»

23 января

Александр Гудков пополнил ряды телекомиков, причастных к работе над полнометражной кинокомедией. В «Марафон желаний» режиссера и сценариста Даши Чаруши команда продюсеров во главе с Екатериной Кононенко («Я худею») привлекла его в качестве скрипт-доктора — нужно было докрутить сценарий про барышню, летящую по приглашению подруги в Ханты-Мансийск на тренинг личностного роста. В результате перед нами наивный ромком с Аглаей Тарасовой и Кириллом Нагиевым в главных ролях, а также с роскошным выходом Яны Трояновой в гомерически смешной роли женщины, которая умеет с помощью собственной вагины черпать энергию Вселенной и щедро делится этим тайным знанием со всеми окружающими. Именно сцены с Трояновой украшают эту безобидную и беззубую комедию.

«Кома»

30 января

Фильм Никиты Аргунова — долгострой компаний «Большое кино» и «Марс Медиа». Трейлер обещает смесь «Начала» и «Доктора Стрэнджа». По сюжету герой Риналя Мухаметова после страшной аварии попадает в кому — мир, сотканный из наших воспоминаний, где его поджидают опасности, невероятные встречи и большая любовь. Никто из других оказавшихся в этом мире героев не помнит, как там оказался и кем был в жизни. Все они вынуждены скрываться от огромных фантомов (сгустков черной энергии), которые охотятся на коматозников. У этой группы людей есть лидер (Константин Лавроненко), который считает, что персонаж Мухаметова обладает некими сверхспособностями, и они позволят всей группе прекратить жить в страхе перед фантомами.

Мы уже рассказывали о фильме с презентации на Comic Con Russia, а сейчас посмотрели его целиком и сообщаем: режиссер и продюсер не увлекались слепым копированием более дорогих аналогов. Визуально «Кома», может, и похожа на мир фильма Кристофера Нолана, но главным смысловым референсом тут можно назвать «Время» Эндрю Никкола. Это тоже приключенческий сай-фай, в котором главная сюжетная линия — романтическая. Так что не ждите от «Комы» безумного экшена: у фильма меланхоличный темп и некоторая сюжетная нескладность. Чувствуется, что ленту сократили и зачастую резали по живому.

«Лед 2»

14 февраля

Романтические отношения фигуристки и хоккеиста (снова Аглая Тарасова, но теперь с Александром Петровым) переросли в семейные: пара сыграла свадьбу и пытается завести ребенка, но все оборачивается трагедией. Сиквел по стилистике почти полностью повторяет первую часть. Это по-прежнему романтическая сказка, пропущенная через модные Instagram-фильтры. Вторую часть снял не новичок Олег Трофим, а матерый Жора Крыжовников. Три года назад он уже брался за чужую комедийную франшизу «Елки», и если там продюсеры эксплуатировали умение Крыжовникова делать ироничную алкокомедию, то в случае со «Льдом» они используют любовь режиссера к караоке-фильмам.

Каждая сцена «Льда 2» опять заканчивается музыкальным кавером народного хита в исполнении актеров фильма. Трофим превращал такие номера в гламурные клипы в стилистике сытых 2000-х, а у Крыжовникова это бесстыдно-прекрасный угар. На собственной свадьбе герои Аглаи Тарасовой и Александра Петрова поют «Аллилуйя любви» из рок-оперы «Юнона и Авось» (камера то и дело взмывает в небеса). Чуть позже их подросшая дочь, оказавшаяся на попечении тренера (Мария Аронова), в дуэте все с тем же Петровым исполняет «Нас не догонят» группы «Тату». Также за неожиданность должен был отвечать сюжетный твист, который создатели фактически раскрыл еще в первом тизере картины: внимательный зритель догадается, о чем речь.

«Серебряные коньки»

14 февраля

Один из самых амбициозных российских кинопроектов компании «Централ Партнершип» — романтическая ретромелодрама о любви сына фонарщика и юной аристократки в Петербурге конца XIX века. Проект впечатляет не только размахом, но и поразительно красочным трейлером, который при просмотре на большом экране убеждает: визуальная сторона тут будет на высоком уровне. В последний раз это более или менее удавалось «Сибирскому цирюльнику» Никиты Михалкова, влияние которого ощутимо и в «Коньках». КиноПоиск был в Петербурге на съемках проекта и рассказывал об этом вот здесь.

Единственный вопрос у представителей индустрии возник к дате выхода. ЦПШ хочет столкнуть «Коньки» со «Льдом», притом что у фильмов одинаковая целевая аудитория. На пользу ни одному из них такое соседство в репертуаре кинотеатров явно не пойдет. Поэтому ходят полуофициальные разговоры о переезде «Серебряных коньков» на 5 марта, где из крупных российских проектов пока значится только комедия Романа Каримова «Гуляй, Вася 2».

«Один вдох»

12 марта

«Один вдох» — биография Натальи Молчановой, легенды фридайвинга (экстремальный вид спорта, погружение на максимальную глубину без акваланга). Молчанова установила множество мировых рекордов. Она первой опустилась на глубину 90 метров, а рекорд задержки дыхания у нее совершенно невообразимый — 9 минут. Поразительно еще и то, что фридайвингом Молчанова занялась только в 40 лет. В 2015 году спортсменка трагически погибла при очередном погружении недалеко от берегов Ибицы.

В «Одном вдохе» Молчанову играет Виктория Исакова. Во время презентации картины зрителям продемонстрировали эффектный эпизод, в котором ее героиня соревнуется с американской рекордсменкой и, рискуя жизнью, бьет ее достижение. Речь, видимо, о соперничестве с Эшли Футрал-Чепмен, которая в 2012-м погрузилась на глубину 65 метров, а Молчанова сутки спустя, в день своего 50-летия, улучшила это достижение на один метр. Во время съемок фильма Исакова научилась задерживать дыхание на две минуты для съемок подводных сцен — для непрофессионала это большая цифра. Режиссером «Одного вдоха» стала Елена Хазанова, самый кассовый режиссер-женщина в России. Ее «Любовницы» в этом году собрали почти 300 млн рублей. В качестве основного референса создатели, разумеется, упоминают «Голубую бездну».

«Номер 1»

19 марта

Новый результат сотрудничества продюсера Георгия Малкова и онлайн-платформы Megogo. Их первый проект, музыкальная мелодрама «Успех», вопреки своему названию, провалилась в прокате (сборы составили 3 млн рублей). У картины «Номер 1» больше шансов выстрелить. Это очередная попытка сделать российский фильм-ограбление в духе «Одиннадцати друзей Оушена». Филипп Янковский играет Феликса, легендарного похитителя предметов искусства по кличке Номер Один. Молодой авантюрист Артем (Дмитрий Власкин) подбивает его украсть полотно Марка Ротко «№1» из галереи бывшей жены Феликса, дивы и светской львицы. В этой роли почти самой себя — Ксения Собчак.

«На острие»

26 марта

Еще один фильм про не самый популярный вид спорта, на этот раз фехтование. Режиссер Эдуард Бордуков («Коробка») рассказывает вымышленную историю противостояния двух спортсменок разных поколений. Мы посмотрели 15-минутную нарезку: Светлана Ходченкова играет королеву русского фехтования на склоне карьеры, Стася Милославская — ее юную конкурентку, с которой у героини Ходченковой сначала война, но жизненные обстоятельства заставляют опытную спортсменку взять талантливую девушку под свою опеку. Увернуться от картины зрителю будет сложно: в партнерах у нее телеканал «Россия 1».

«Фея»

26 марта

Первый за пять лет полнометражный фильм Анны Меликян выглядит возвращением в прошлое, в те времена, когда режиссер еще не увлеклась созданием комедийных новелл про интимную жизнь москвичей в пределах Садового кольца. Показанные первые 40 минут фильма заставляют вспомнить разом и «Русалку», и «Звезду». Главный герой «Феи» — глава компании-разработчика кровавых компьютерных игр, циничный и энергичный мужчина средних лет (Константин Хабенский). Его фирма оказывается в центре внимания широкой общественности, когда в Москве начинают происходить убийства представителей национальных и сексуальных меньшинств. Преступники снимают свои зверства на видео, в конце каждого из них убийца демонстрирует характерный жест из компьютерной игры. Персонаж Хабенского решает использовать этот новостной повод как бесплатный пиар новой части игры. Параллельно в его жизни внезапно появляется юная экоактивистка (Екатерина Агеева), которую он невольно спасает от полиции во время несанкционированной акции в центре Москвы. Та быстро находит общий язык с молчаливой дочерью главного героя (Александра Дишдишян, дочь режиссера), но будущее их отношений туманно.

Создатели обещают, что дальше в фильме появляется некий фантастический элемент, пока же это выглядит либо как бодрая драма, либо как вялый триллер — зависит от того, насколько благожелательно вы относитесь к творчеству Меликян. «Фея» интересна хотя бы тем, что это один из первых проектов, поддержанных негосударственным фондом Романа Абрамовича «Кинопрайм», который намерен в ближайшие три года вложить 6 млрд рублей в отечественный арт-мейнстрим.

«Спутник»

16 апреля

«Спутник» от компаний «Водород» и Art Pictures — очередная эксплуатация космической темы с Петром Федоровым и Федором Бондарчуком в главных ролях. По сюжету советские космонавты вернулись с инопланетным монстром, которого теперь изучают в лаборатории. Жанр проекта заявлен как фантастический хоррор, сценарий написали Олег Маловичко («Метод») и Андрей Золотарев («Тренер»), а в режиссерском кресле — дебютант Егор Абраменко. «Спутник» — полнометражная версия его короткометражки «Пассажир».

«Стрельцов»

16 апреля

Очередная амбициозная спортивная биография, на этот раз легендарного нападающего московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова в исполнении Александра Петрова. Для него, кстати, это последняя в ближайшее время картина, не принадлежащая компаниям «Водород» и Art Pictures, с которыми актер заключил эксклюзивный контракт до 2022 года. «Стрельцова» еще до заключения этого контракта делала студия Алексея Учителя «РОК», режиссером стал сын Учителя-старшего, Илья. В показанных фрагментах заметен упор не только на футбольную составляющую (она снята очень качественно), но и на личную драму. Партнершей Петрова стала его нынешняя девушка Стася Милославская, и что-то подсказывает, что именно эта картина станет самой кассовой в ее карьере по состоянию на 2020 год. В титры фильма свою фамилию вписал глава студии «ТриТэ» Леонид Верещагин, он же вышел на сцену представлять картину, и это важный знак. Обычно Верещагин курирует производство многих проектов, но подписывается, только если проекты имеют кассовый потенциал. С прокатной точки зрения ближайшим ориентиром для «Стрельцова» являются сборы «Тренера» и «Легенды № 17».

«Пальма»

4 июня

Для студии Рубена Дишдишяна «Марс Медиа» уходящий год стал феноменально успешным: два главных российских коммерческих хита 2019-го, «Т-34» и «Громкая связь», принадлежат именно этой компании. В следующем году «Марс», вероятно, ждет спад, однако как минимум один потенциальный хит у Дишдишяна имеется. Это «Пальма» — фильм Александра Домогарова-мл. о немецкой овчарке, оставленной хозяином в аэропорту в 1970-е годы, но не прекратившей ждать его возвращения. Картина уже получила название «русского „Хатико“», и с Японией заключено официальное соглашение: специально для проката в этой стране будет снята дополнительная сюжетная линия. На «Российском кинобизнесе» показали тизерный ролик, и по уровню слезоточивости он не уступает другим успешным собачьим фильмам современности — от «Собачьей жизни» до «Пути домой».

«Смертельные иллюзии»

12 июня

Наиболее амбициозным проектом компании Megogo выглядит триллер «Смертельные иллюзии» Олега Асадулина про команду братьев-фокусников Романовых, которых пытается обвести вокруг пальца некий влиятельный мужчина. Он похитил их ассистентку, изменил принцип работы сложных механизмов для трюков, чтобы они представляли для фокусников угрозу. Но если иллюзионисты не продолжат смертельное шоу, то ассистентке конец. В ролях — снова Аглая Тарасова (это ее третий проект за полгода), Данила Якушев, Павел Чинарев, Семен Трескунов, Алексей Кравченко, Марина Петренко и Александр Галибин, давно не появлявшийся на больших экранах. 10-минутная нарезка вызывает опасение, что зрителей ждет российский клон «Иллюзии обмана».