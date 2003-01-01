Тизер-трейлер фильма «Лёд 2»: Александр Петров в роли отца-одиночки

Романтическая картина «Лед» стала одним из самых успешных российских проектов 2018 года. Зрителям настолько понравилась история любви фигуристки Нади (Аглая Тарасова) и хоккеиста Саши (Александр Петров), что они с радостью принесли в кассу 1,5 млрд рублей. Сиквел не заставил себя ждать и вот уже Саша и Надя снова на экране — такие же милые и очаровательные.

«Лед 2» рассказывает, что происходит после свадьбы «принца и принцессы». Надя и Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока.

Второй фильм поставил режиссер «Горько!» Жора Крыжовников, который пообещал, что сиквел будет одновременно эмоциональный и трогательный, сказочный и реалистичный.

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