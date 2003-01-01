Что смотреть в кино: «Аббатство Даунтон», «Аванпост» и «Давай разведемся!»

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«Давай разведемся!»

Режиссер самых культовых видео группы «Ленинград» («Экспонат», «В Питере — пить») Анна Пармас дебютировала в полном метре остроумной легкой комедией, наполненной всеми фишечками, за которые так любят ее клипы.

Сильная женщина и снова гинеколог, как в недавно вышедшем фильме «Верность», героиня Анны Михалковой сталкивается с типичной проблемой сорокалетних: пока она там себе работала, семья развалилась, муж ушел к молоденькой. Гинеколог поначалу в шоке и депрессии, но постепенно выправляется (под лихой саундтрек «Нет, ты не для меня» Димы Маликова). Оказывается вместо заламывания рук и отчаянных попыток вернуть супруга можно быть счастливой и в одиночку, без того, кто от тебя отказался. «Расставание не конец жизни», — поясняет концепцию и Михалкова. Этот посыл ужасно возмутил мужскую часть критиков на «Кинотавре», где состоялась премьера фильма: многие переживали, за что же героиню «лишили счастья и будущего». А вот обычные зрители фестиваля устроили картине долгие овации после просмотра и отдали ей приз своих симпатий.

Наши впечатления о фильме на «Кинотавре» читайте здесь.

«Аванпост»

Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов всерьез взялись за апокалипсис на российском пространстве. Запустив сериал «Эпидемия», в котором Россию во главе с Москвой накрывает вспышка зомби-вируса, они продолжат пугать нас вариацией на тему «случилось страшное». В мире произошло нечто, из-за чего отключилось электричество. Круг света и жизни сохранился лишь в Восточной Европе, куда вошли часть России (и Москва, конечно же), Финляндия, Белоруссия и Балтийские страны. Разбираться с загадочным явлением будет сборный отряд бойцов, врачей и журналистов. Их сыграли Петр Федоров, Алексей Чадов, Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Ксения Кутепова и Лукерья Ильяшенко.

Режиссер Егор Баранов, ответственный за франшизу про следопыта Гоголя, описывает фильм как «„Бегущий по лезвию“ встречает „Черного ястреба“» и настаивает, что получился не просто фантастический блокбастер, а размышление об одиночестве, человечестве и о том, кто на самом деле наш враг. Помимо масштабных спецэффектов и бодрого экшена, в «Аванпосте» можно отметить и напряженный саундтрек Райана Оттера, а песню, которая прозвучит на титрах, специально для фильма написал один из основателей Linkin Park Майк Шинода.

Репортаж со съемочной площадки «Аванпоста» читайте здесь.

«Аббатство Даунтон»

Знаменитый сериал о жизни аристократов в британском родовом поместье Даунтон собрал несколько призов «Эмми» и «Золотой глобус» и добрался до большого экрана. Киноверсия не ремейк, а продолжение телеистории, так что радоваться будут в основном те, кто следил за событиями шести сезонов. Загородное поместье семьи Кроули посетят сам король Великобритании Георг V и его супруга Мария. По ходу его визита героям придется столкнуться с покушением на убийство, сломанным бойлером и борьбой за наследство. Большая часть актерского состава (а это Мэгги Смит, Мэттью Гуд, Элизабет Макговерн, Мишель Докери и Хью Бонневилль) снялась в фильме, участие в котором приняли также бессменный сценарист «Аббатства» Джулиан Феллоуз и постановщик финала шоу Майкл Энглер.

«Малыш Джо»

Англоязычный дебют австрийской постановщицы Джессики Хауснер, стилизованный под научную фантастику и антиутопию в духе «Черного зеркала». Мать-одиночка Элис работает в лаборатории над экспериментальным образцом — цветком по прозвищу «Малыш Джо». Он должен изменить природу человека, ведь его пыльца делает любого вдохнувшего счастливым. Однако все идет не по плану, когда оказывается, что на самом деле цветок стремится распространиться по всему миру и превратить людей в своих рабов. «Малыш Джо» в сатирической манере препарирует такие важные социальные темы, как одержимость человечества счастьем и позитивным отношением.

Фильм изумительно проработан по цвету и сеттингу: алые плантации цветов покоятся в молочно-салатовых стенах лаборатории, дом Элис наполнен теплыми тонами, мебель стилизована под 1960-е. В Каннах картину оценили в первую очередь за актерскую игру — «Пальмовую ветвь» получила исполнительница главной роли Эмили Бичем.

«Великий диктатор»

Компания «Иноекино» продолжает возвращать классику на большие экраны. «Великий диктатор» вышел осенью 1940 года. Впереди еще пять кровавых лет мировой войны, но Чарли Чаплин уже показал весь ужас нацистского режима. Разумеется, всё через призму сатиры и пародии. К власти в вымышленной стране Томэнии пришел Аденоид Хинкель, вместе с министрами Гарбичем и Херрингом (Геббельс и Геринг соответственно) превративший еврейский квартал в гетто. В нем живет цирюльник, как две капли воды похожий на Хинкеля. Конечно же, случится подмена, и маленький человечек, любимый персонаж Чаплина, на какое-то мгновение получит власть в свои руки.

«Великий диктатор» стал первым звуковым фильмом Чаплина, а выступление поддельного Хинкеля — одним из главных гуманистических киномонологов всех времен. Сама картина могла не выйти в прокат (Америка еще не хотела портить отношения с Германией), но, так как Чаплин был финансово и творчески независим от других студий, ему удалось выпустить фильм. В 1941 году «Великий диктатор» был номинирован на «Оскар» в пяти категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучшего актера», но победа досталась «Ребекке» Альфреда Хичкока и Джеймсу Стюарту за «Филадельфийскую историю».