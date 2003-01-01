Кинотавр-2019

Зрители назвали лучшим фильмом «Давай разведемся!» Анны Пармас

Сегодня, 16:34Обсудить0

Звание лучшего фильма по мнению зрителей 30-го «Кинотавра» досталось картине Анны Пармас «Давай разведемся!». КиноПоиск выступил партнером зрительского голосования.

«Давай разведемся!» получил 8,5 из 10 баллов. Анне Пармас вручили  диплом победителя, статуэтку КиноПоиска и «Яндекс.Станцию».

Остальные оценки распределились следующим образом:

Голосование, как и в прошлом году, проходило в цифровом формате. Зрители и участники фестиваля могли проголосовать в специальном приложении «Кинотавра».

В 2018 году приз зрительских симпатий достался ленте Авдотьи Смирновой «История одного назначения» — она получила 8,4 из 10 баллов. Одним из соавторов сценария картины, кстати, была Анна Пармас.

30-й «Кинотавр» проходил с 9 по 16 июня. Обзоры всех фильмов конкурсной программы можно прочесть в нашем спецпроекте.

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