Хидэо Кодзима: «Паразиты» — номер один в моем личном топе

Легендарный геймдизайнер Хидэо Кодзима впервые побывал в России — стране, где его обожают, называют гением и спамят комментариями в Instagram. Кодзима приехал на «Игромир», чтобы представить свою новую игру «Death Stranding» — самый, наверное, ожидаемый релиз всех времен и народов, который выходит 8 ноября на Sony PlayStation 4. Подробнее о том, как прошла презентация, можно почитать наш рассказ вот тут.

Сам Кодзима утверждает, что на 70% состоит из кино и для своих игр вдохновляется именно фильмами. Прославившая его серия «Metal Gear» вдохновлена «Побегом из Нью-Йорка» Джона Карпентера и немножко бондианой, а в самой игре есть множество отсылок к разным фильмам, включая обожаемую геймдизайнером «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Лет десять назад Кодзима начал активно работать с известными актерами и режиссерами, и в «Death Stranding» у него воистину звездный состав: Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли, Трой Бэйкер, Линдсей Вагнер, Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.

— Сколько лет вы делали «Death Stranding»? Что чувствуете, когда такой огромный этап жизни подходит к концу и ваше детище наконец родится?

— Kojima Productions отделилась и стала самостоятельной студией три года и девять месяцев назад. Пока мы нашли все необходимые ресурсы, наняли людей, сняли офис, привлекли партнеров, прошло какое-то время. И вот за этот период мы смогли закончить нашу игру. Я уже более 30 лет создаю игры, но этот проект был для меня особенным. Тот ритм и та динамика, в которых мы работали, отличались от всех предыдущих проектов. Продакшен, безусловно, закончен, но мы до сих пор занимаемся какой-то финальной рихтовкой, доработкой, промоушеном, поэтому у меня нет ощущения, что мы закончили нашу работу. Мы еще продолжаем активно трудиться.

— Кино служило вдохновением для всех ваших игр. Какими фильмами вы вдохновлялись на этот раз, работая над «Death Stranding»?

— Процесс создания игры достаточно долгий, и когда я работаю, у меня нет какого-то одного фильма, служащего источником вдохновения. Я взял привычку смотреть ежедневно хотя бы по одному фильму, и, пока я его смотрю, он очень влияет на меня и ту игру, которой я занят. Но при создании визуальных образов мне гораздо проще назвать какие-то конкретные фильмы, чтобы мои сотрудники могли понять, какую картинку я вижу. Например, я просил смотреть их «Аннигиляцию», чтобы они понимали, какого рода визуальные образы я пытаюсь создать.

«Аннигиляция»

— Вы можете назвать свои любимые фильмы? И изменились ли со временем ваши предпочтения?

— Мне очень нравятся «2001 год: Космическая одиссея», «Таксист» и фильмы Куросавы. Их я посмотрел еще в детстве, когда мне было чуть больше десяти лет. Конечно же, с годами мои предпочтения меняются, и я увлекаюсь не только голливудскими фильмами. Я с таким же энтузиазмом смотрю азиатское, японское, европейское кино. Все, что сейчас выпускается на DVD и blu-ray, я покупаю, просматриваю и собираю свою личную коллекцию. Если говорить про фильмы этого года, то номер один в моем личном топе — корейский фильм «Паразиты», а второй — «На границе миров».

— Кажется, что роль главного злодея Клиффа вы написали специально для Мадса Миккельсена. Как он попал в проект? Из-за режиссера Николаса Виндинга Рефна, который тоже у вас снялся?

— Я действительно уже много лет фанат Мадса, еще с бондианы, и я специально попросил у Рефна его контакты, чтобы пригласить в игру. Я всегда думал, что будет интересно, если он сыграет у меня какую-нибудь роль. Во время продакшена «Death Stranding» мы поняли, что роль главного героя Сэма должен играть Норман Ридус, и я пытался найти для него правильного антагониста. Мне показалось, что Мадс Миккельсен — идеальная кандидатура.

«Death Stranding»

— Признайтесь, вы специально сделали так, чтобы у его героя что-то происходило с глазами? Вы же знаете этот мем про глаза Мадса в последних его фильмах?

— Не могу сказать, что это какая-то специальная шутка или издевка. Да, в «Death Stranding» у Клиффа из глаз выделяется дегтеобразная субстанция, но если вы посмотрите визуальный арт, который присутствует в наших постерах и в самой игре, эта текущая субстанция не только прообраз слезы, но еще и прообраз веревки, некой соединяющей нити, что является одной из основных тем.

— Как вы выбираете актеров для своих героев?

— Так как я просматриваю практически по одному фильму в день, у меня есть собственная база данных актеров, которые мне нравятся. И если я понимаю, что тот или иной актер интересен мне для роли в игре, то я приглашаю его пообщаться, знакомлюсь с ним лично, смотрю, что он за человек, и принимаю решение, буду я с ним работать или нет. На самом деле я получил контакты Мадса Миккельсена от Николаса Виндинга Рефна еще семь лет назад и вот с тех пор ждал момента, когда смогу с ним поработать. И речь идет не только об актерах — точно так же я выбираю режиссеров, с которыми работаю, музыкантов. Я вижу их творчество, запоминаю их и потом с помощью сарафанного радио или социальных сетей нахожу их, общаюсь, знакомлюсь и приглашаю сотрудничать.

— Вы таким же образом выбрали и саундтрек для «Death Stranding»? В трейлере звучит Apocalyptica — приятный сюрприз для поклонников.

— Абсолютно верно. Я фанат их творчества, слушаю их больше 10 лет, покупаю диски. Познакомился с ними, когда был в Европе, обменялся контактами и в соответствующее время позвал поработать. Еще в игре звучит группа Chvrches — она сыграла завершающую мелодию.

Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

— Раз уж вы сами сказали, что смотрите по фильму в день: как вы все успеваете, откуда берете время?

— У меня, как и у всех, в году 365 дней и 24 часа в сутках, так что я ничем не отличаюсь от других людей. Наверное, приходится зачастую сильно концентрироваться, для того чтобы все успевать. Ну, а накануне релиза или каких-то важных дат просто уменьшать количество сна и за счет этого успевать все делать.