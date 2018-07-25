«Я на 70% состою из фильмов»: Кто такой Хидэо Кодзима и что общего у его игр с кино

Несбывшиеся мечты

Хидэо Кодзима родился 24 августа 1963 года в районе Сэтагая в Токио. Когда Хидэо было четыре года, семья переехала в Осаку. Родители Кодзимы были настоящими киноманами. Каждый вечер они устраивали кинопросмотр и, как вспоминал дизайнер, не разрешали ему ложиться спать до тех пор, пока фильм не закончится. В юности Кодзима хотел стать художником или иллюстратором. Но в Японии эта работа не считается престижной, так как не всегда может обеспечить стабильный высокий заработок. Дядя Хидэо был иллюстратором, и у него часто не было денег. Это еще сильнее отталкивало Кодзиму от мечты. После смерти отца в 1976 году последовали проблемы с деньгами, которые вынудили Хидэо отказаться от планов стать иллюстратором. Вместо этого он начал писать рассказы, которые затем пытался публиковать в журналах. Иногда произведения Кодзимы достигали 400 страниц, в то время как журналы могли опубликовать только 100. Не преуспев и в этом, Кодзима вместе с другом начал снимать фильмы на 8-миллиметровую камеру.

Первые проекты

В Konami, одной из крупнейших компаний — разработчиков видеоигр, Хидео Кодзима оказался в 1986 году в возрасте 23 лет. Он начал с позиции дизайнера в подразделении, занимающемся разработкой игр для популярного в то время в Японии настольного компьютера MSX. Первая игра, над которой довелось потрудиться молодому Кодзиме, была «Penguin Adventure». Она вышла в том же 1986-м, Хидэо был ассистентом режиссера. Его первый самостоятельный проект — «Metal Gear» — вышел спустя год. Игра, вдохновленная шпионскими боевиками и фильмом «Большой побег», рассказывала историю Солида Снейка — оперативника специального назначения, который отправлялся в крепость Outer Heaven, чтобы остановить танк под названием Metal Gear. Считается, что проект Кодзимы первым сформулировал правила жанра стелс-экшена — игр, в которых не требуется лоб в лоб бороться с противниками, а нужно использовать собственную смекалку, чтобы пробираться мимо них незамеченным.

Любительский трейлер «Metal Gear»

Вторым проектом Кодзимы стал приключенческий квест «Snatcher». Игра появилась в 1988 году для все того же компьютера MSX2 и NEC PC-8801. Во время работы над «Snatcher» Кодзима вдохновлялся киберпанком и в первую очередь его главными киновоплощениями — «Бегущим по лезвию», «Терминатором» и «Акирой». Действие «Snatcher» разворачивается в постапокалиптическом мире. Главный герой — детектив с расстройством памяти. Он сталкивается с киборгами, которые, убивая своих жертв, копируют личность и образ, а затем занимают их место в обществе.

Интро «Snatcher»

Snatcher рассказывает историю при помощи кат-сцен — внутриигровых видео, в которых пользователь никак не влияет на происходящие события. Полностью озвученные кат-сцены поражали тогдашних игроков взрослым контентом. Все это было в новинку для индустрии видеоигр. Вышедшая в 1994 году на Sega CD, «Snatcher» довольно долго оставалась единственной игровой новеллой на прилавках в США. Сейчас за копиями Snatcher для Sega CD охотятся коллекционеры; на Ebay их продают за 500—600 долларов (примерно 40 тыс. рублей).

Помимо «Snatcher», в 1990-е из-под пера Кодзимы вышла еще одна графическая новелла — «Policenauts». Это очень кинематографичная (как и «Snatcher», она отчасти заимствует неоновую атмосферу «Бегущего по лезвию») и футуристичная игра, повествующая о бывшем космополицейском Джонатане Инграме. Главный герой 25 лет дрейфовал в открытом космосе, а по возвращении на Землю, в Лос-Анджелес, стал детективом и ввязался в расследование дела о нелегальной торговле органами. В «Policenauts» явно считываются отсылки к сериалу «Старски и Хатч» и фильму «Смертельное оружие».

Но главным проектом Кодзимы на долгие годы стала именно «Metal Gear». С 1990 года по 2015-й он выпустил девять игр для этой серии. И только в одной — «Metal Gear Solid: The Twin Snakes» — он доверил роль режиссера кому-то другому. Проектом руководила канадка Кэрри Мюррей из студии Silicon Knights, партнера Konami. В остальных проектах Хидео полностью занимался всем — и сценарием, и геймдизайном, и режиссурой.

Кино как главный источник вдохновения

В своих играх Кодзима зачастую заимствует элементы любимых фильмов и улучшает их. «Человеческое тело состоит на 70% из воды. Я же на 70% состою из фильмов», — говорил японец.

Одним из киногероев, который вдохновил геймдизайнера на вселенную «Metal Gear», был Джеймс Бонд. Именно из бондианы Хидэо позаимствовал вылазки секретных агентов, от которых зависит судьба мира, атмосферу шпионского триллера и прототипы персонажей. Все это стало визитной карточкой вселенной «Metal Gear». Вопросы о совпадениях пропали после выхода «Metal Gear Solid 3: Snake Eater». В этой части саги один из героев, Майор Зеро, признается, что является ярым фанатом бондианы. Также в серии есть отсылки к фильму «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»: имя доктора получил один из героев игры «Metal Gear Solid: Peace Walker».

Но Хидео Кодзима не был бы собой, если просто оставлял в своих играх простенькие отсылки к любимым фильмам. Маэстро берет в кино нечто большее. Например, у Хичкока геймдизайнер позаимствовал композицию кадра и подход к операторской работе. Как и знаменитый английский классик, Хидэо ограничивал возможность игрока двигать камерой, чтобы добиться наибольшего погружения и эмоциональной связи с протагонистом. Например, все в той же третьей части «Metal Gear» игроку при маскировке в кустах и стрельбе доступен только вид от первого лица.

Но какое кино знаменитый геймдизайнер считает лучшим и почему? В интервью изданию IGN Кодзима называл любимыми вот эти фильмы.

«2001 год: Космическая одиссея»

«2001 год: Космическая одиссея» — самый любимый фильм геймдизайнера. В юности Хидэо мечтал стать не только художником, но и космонавтом, поэтому фильм Стэнли Кубрика стал для него настоящим откровением. По словам Кодзимы, во время просмотра он как будто сам побывал в космосе. Геймдизайнер сравнивает фильм с одним из его элементов — монолитом, рядом с которым собираются обезьяны и начинают эволюционировать. Так и Кодзима, каждый раз возвращаясь к творению Кубрика, находит в нем новые смыслы и эволюционирует. Фильм настолько впечатлил Хидэо, что почти в каждой игре он добавляет отсылки к нему. Например, некоторые персонажи вселенной «Metal Gear» имеют имена один в один, как герои фильма. Речь идет о Хале Эммерихе, который получил имя суперкомпьютера HAL 9000, и о терминале в «Metal Gear Solid 2», получившем имя Монолит.

«Таксист»

«Я думаю, многие творцы одиноки. И из-за этого чувства они хотят создавать, чтобы не чувствовать себя такими одинокими», — рассказывал Кодзима. По словам Кодзимы, он чувствовал себя одиноким даже среди кучи людей и думал, что с ним что-то не так. Когда он увидел «Таксиста» Скорсезе, то подумал: «Американцы всегда такие улыбчивые, всегда такие счастливые снаружи, но даже Роберт Де Ниро чувствует себя одиноким».

«Рай и ад»

В 1960-е годы, когда снимался «Рай и ад», похищение не считалось большим преступлением в Японии, но картина Акиры Куросавы это изменила. То, как фильм может повлиять на реальную жизнь, и впечатлило Кодзиму. По словам геймдизайнера, он хочет создать игру, которая достигнет того же.

«Безумный Макс 2: Воин дороги»

Кодзима увидел фильм Джорджа Миллера тинейджером и был удивлен: он довольно сильно отличалась от того, что было в первом «Безумном Максе». Хидэо считает, что фильм повлиял на авторов по всему миру, в том числе и в Японии. Сам он больше всего ценит в «Безумном Максе» оригинальных персонажей, их движения и внешний вид. Некоторые элементы фильма (например, безмолвных героев) Кодзима использовал при создании одного из персонажей вселенной «Metal Gear» — Венома Снейка, который, как и Безумный Макс, не проронил ни слова за все время, которое ему отведено в игре.

«Бегущий по лезвию»

Кодзиму очень впечатлило, как фильм объединяет столько культур, и это не приводит к декадансу и не превращается в хаос. По словам Хидэо, фильм, а в особенности его философия, оказали огромное влияние на него как художника. Так, графическая новелла «Snatcher» полностью вдохновлена «Бегущим по лезвию».

Самостоятельное плавание

Кодзима проработал в Konami почти 30 лет и за это время прославился на весь мир. Но в 2015 году компания закрыла его студию Kojima Productions. Не обошлось без публичного скандала: слухи о конфликте между Konami и дизайнером поползли еще до релиза «Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain». Konami начала удалять любое упоминание Кодзимы из игры, а логотип Kojima Productions убрали из соцсетей «Metal Gear», с официального сайта игры и даже с офисного здания Konami в Лос-Анджелесе. Причин, как считается, было несколько: затянувшаяся разработка «Metal Gear Solid V» и непомерный бюджет (80 млн долларов), выделенный на игру, а также реорганизация компании и переориентация на мобильные игры, над которыми Кодзима не планировал работать.

Трейлер «Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain»

Позже Кодзима расскажет Би-би-си, что рад переменам: теперь геймдизайнер не ограничен советом директоров и сам несет ответственность за свои решения. Новым партнером Хидэо стала компания Sony, которая выступает в роли издателя новой игры Kojima Productions — «Death Stranding», одного из самых ожидаемых гейм-релизов последних лет.

Разрыв с Konami не оставил шансов продолжению серии «Metal Gear» и совместному проекту с режиссером Гильермо дель Торо «Silent Hills» — девятой части знаменитой серии «Silent Hill». С тех пор дель Торо не стесняется в выражениях, когда речь заходит об игровом гиганте. «К черту Konami», — вот обычная реакция режиссера на вопросы об отмене Silent Hills . Кодзима познакомился с дель Торо еще в 2008-м, когда режиссер приехал на премьеру второго «Хеллбоя» в Японию. Ярый фанат серии «Metal Gear», Гильермо быстро нашел общий язык с Кодзимой. И даже пригласил его в свою «берлогу» — показать коллекционные фигурки и другие гиковские сокровища.

Неизведанные горизонты

В ноябре 2019 году должен выйти, кажется, самый масштабный проект Кодзимы — игра «Death Stranding». Игра рассказывает о постапокалиптическом мире, где люди, построили стены, чтобы жить в изоляции друг от друга. Цель игрока — объединить города и общество. Кодзима утверждает, что игра не относится ни к одному жанру, ее игровой процесс подходит под определение жанра экшена/strand, который придумали сами разработчики. Название — это отсылка к cetacean stranding — явлению, когда киты выбрасываются на берег и погибают. Рассказывая об игре, маэстро намекает, что одним из главных элементов нового жанра станет взаимодействие с другими игроками.

В создании «Death Stranding» задействованы режиссер Гильермо дель Торо и актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен и Леа Сейду. Ридус поделился внешностью для главного героя. Это, к слову, вторая совместная работа актера и гейм-дизайнера. Ридус, как и дель Торо, принимал участие в создании игры «Silent Hills», отмененной из-за разрыва с Konami. Мадс Миккельсен появился во втором тизере «Death Stranding». Его также оцифровали, и он стал главным антагонистом героя Ридуса.

Вышедший в конце мая трейлер за несколько дней собрал 7 миллионов просмотров и еще раз доказал, что Хидэо Кодзима — выдающийся артист, чья работа не похожа ни на чью другую.