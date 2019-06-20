«Оскар» умрет, а звезды погаснут: Братья Руссо, Джей Джей Абрамс и другие — о будущем кино

В конце июня The New York Times выпустила серию интервью с продюсерами, режиссерами и актерами, отвечающими на острые вопросы о состоянии индустрии и ее будущем. Конкуренция между стриминг-платформами и кинопрокатчиками, сдвиг от фильмов к сериалам, новые рынки и новая аудитория — эти темы волнуют всех, кто сегодня делает кино — неважно, для малого или большого экрана. Мы выбрали самые важные наблюдения и соображения респондентов.

На вопросы NYT отвечали Джей Джей Абрамс, Элизабет Бэнкс, Джейсон Блум, Барри Дженкинс, Ава ДюВерней, Кумэйл Нанджиани, братья Руссо, Октавия Спенсер, Джессика Честейн, Лина Уэйте, Джон М. Чу.

На «Оскар» всем плевать

Скандал с ненаграждением «Ромы» Альфонсо Куарона именно как фильма Netflix только выявил кризис Американской киноакадемии. Игнорируя как стриминги, так и развлекательные блокбастеры, «Оскар» становится нерелевантным массовым кинопроцессам. И хотя в случае с «Зеленой книгой» статуэтка академии смогла продвинуть фильм в прокате, недавняя история знает и большие провалы оскароносных фильмов у аудитории.

Алехандро Гонсалес Иньярриту получает «Оскар» за фильм «Рома» / Фото: Getty Images

Джейсон Блум (основатель Blumhouse Productions, продюсер «Одержимости» и хорроров Джордана Пила): «„Одержимость“ обернулась катастрофой в прокате! Это один из самых провальных оскароносных фильмов за всю историю, огромная упущенная возможность. Я хотел, чтобы мои студенты и дети посмотрели этот фильм, и они в конце концов посмотрели — по телевизору. А в кино пошли старики вроде меня».

Ава ДюВерней (режиссер игровых и документальных фильмов, продюсер и маркетолог, недавно снявшая для Netflix резонансный сериал про афроамериканцев «Когда они нас увидят») : «„Лунный свет» — прекрасный пример среднебюджетной драмы средней длины, которая попала в традиционный прокат, была показана на лучших мировых фестивалях, получила награду академии, но ее никто не посмотрел. Когда я сняла Треванте Роудс в клипе Бейонсе, люди спрашивали меня: «Черт, кто это?» Я говорила типа: «Это Треванте из «Лунного света», а они мне: «Кто? Откуда?»

Мне жаль, но средний человек больше не интересуется наградами киноакадемии. Если выйти на улицу и попросить десять человек назвать победителей этого года, все десять ответят: «Я не знаю».

С другой стороны, без «Оскара», возможно, все было бы еще хуже».

Треванте Роудс в «Лунном свете»

Барри Дженкинс (режиссер «Лунного света» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить»): «Представим, что у „Лунного света“ не было широкого проката и что не было „Оскара“, а вместо этого он был показан на фестивалях — в Теллуриде, в Торонто, а затем попал на некую платформу. Думаете, его посмотрело бы больше народу? С чего бы, если даже после того, как Треванте Роудс был частью одного из самых важных событий в поп-культуре, люди, увидевшие его в „Птичьем коробе“, спрашивали, откуда он взялся».

Кино — развлечение не для всех

Масса американцев не только игнорирует иерархию «Оскара», но и вообще не ходит в кино: некуда, некогда и нет денег. Средне- и низкобюджетное кино теряется в прокате. На стримингах, впрочем, тоже.

Джей Джей Абрамс (продюсер и режиссер кино и сериалов — в том числе «Остаться в живых» и последних «Звездных войн»): «Окно возможностей для кинопроката неизбежно сузится. Нельзя загнать джинна обратно в бутылку. Потребители склонны идти простым путем. Допустим, люди могли бы даже заплатить больше за билет в кино, но им же нужно выходить из дома, ехать через трафик, парковаться, искать няню для ребенка. Глупо было бы не дать им то, чего они хотят, дома».

Ава ДюВерней: «Что для нас важно как для авторов фильма? Я считаю, рассказать историю для как можно большего числа людей, а не только для тех, у кого под боком кинотеатр и кто может себе позволить билет. Это ведь дорого! Пятнадцать баксов? Да вам наплевать на народ!.. И я постоянно напоминаю, что „Голос улиц“ (Straight Outta Compton — байопик о хип-хоп группе N.W.A. — Прим. ред.) нельзя было посмотреть в Комптоне (город в Калифорнии, один из самых опасных в США — Прим. ред.), потому что там просто нет кинотеатра».

«Голос улиц»

Кумэйл Нанджиани (актер — «Али, рули!», «Силиконовая долина», «Любовь - болезнь»): «Читал где-то, что средний человек ходит в кино четыре раза в год. И мегаблокбастеры каждый раз занимают для него все пространство. Будто сложилось мнение, что только определенные фильмы достойны того, чтобы смотреть их на большом экране. Например, в последние годы комедиям стало очень сложно пробиться к кинозрителям».

Лина Уэйте (актриса — «Мир Дикого Запада», «Первому игроку приготовиться»): «Некоторые люди не могут себе позволить пойти в кино или живут в маленьких городках, где кинотеатры не крутят „Лунный свет“ или „Упрощение ее красоты“. Netflix важен для таких людей, в частности для афроамериканцев, которые хотят видеть героев, похожих на них, а не на персонажей „Мстителей“».

Элизабет Бэнкс (актриса — «Клиника», «Голодные игры»): «Студии перестали давать людям кино, которое они любили, поэтому стриминги подхватили знамя. Я росла, посещая артхаусные кинотеатры, ходила в Линкольн-центр, чтобы посмотреть „Секс, ложь и видео“. Мне жаль, что исчезло то чувство общности с людьми в кинотеатре. Но возможности у инди-фильмов остаются на стримингах, и люди все чаще потребляют их, сидя на диване».

«Секс, ложь и видео»

Джессика Честейн (актриса — «Темный феникс», «Интерстеллар»): «В юности я ходила смотреть иностранное кино, например с Изабель Юппер, очень сложные фильмы о женщинах, американские студии такое не снимали. Так что я за стриминги».

Джейсон Блум: «Возможно, малобюджетные драмы останутся в прокате, но только в качестве поддержки их трансляции в стримингах».

Кумэйл Нанджиани при этом осторожно отмечает, что еще больше фильмов пропадает в потоке Netflix, чем в кинопрокате: «Конечно, подписка дешевле, чем билет, но, если вы только зайдете в раздел „Новое на Netflix“, там будет куча фильмов, о которых вы никогда не слышали. Может, некоторые из них прекрасны, но почему-то не привлекают массового внимания. А если фильм выходил в кино, вы хотя бы что-то слышали о нем».

Октавия Спенсер (актриса — «Ма», «Скрытые фигуры») также по старинке отдает первое место большому экрану: «Пускай сперва фильм покажут в кино, а затем на стримингах. Положительная динамика в мире кино изменится, если люди перестанут ходить на показы. Говорят про охват аудитории, так пусть стриминги покажут нам охват, мы ведь не знаем цифр!»

Та же Спенсер, впрочем, признает, что студии больше не выпускают среднебюджетное кино, в частности, и потому, что обычные актеры требуют, чтобы им платили авансом, как с звездам — и платили больше. Недавно Спенсер добилась пересмотра гонораров для себя и коллег с помощью своей подруги Джессики Честейн. Теперь она предлагает зрителям голосовать деньгами за среднебюджетные фильмы, чтобы не уронить планку гонорара.

Звезды не помогут

Разговоры о равных зарплатах возникают не на пустом месте: число звезд, то есть актеров, способных привлечь публику одним своим участием, сокращается, память публики становится короче (звезды, не снимавшиеся несколько лет и не поддерживающие свою популярность внеэкранной активностью, немедленно забываются). Работать в кино вообще стало сложнее.

Элизабет Бэнкс: «Все стало гораздо сложнее не только для рабочих лошадок Голливуда, но и для средней категории актеров, сценаристов. В начале 2000-х еще можно было погасить студенческий кредит, снявшись в одной рекламе. Потому что нас, актеров, защищали профсоюзы. А теперь большинство рекламы вообще неподконтрольно профсоюзам, и это сходит бизнесу с рук.

«Ангелы Чарли 2: Только вперед»

Я попала в Голливуд в самом конце эпохи больших звезд. Тогда ходили слухи о Киану Ривзе и его контракте на «Матрицу» (по условиям сделки актер получал не только фиксированный гонорар, но и процент со сборов; считается, что Ривз заработал на трилогии около 100 миллионов. — Прим. ред.). Сегодня сделать подобное гораздо сложнее… Последние «Ангелы Чарли» были также завязаны на звездах, Кэмерон Диаз была самой популярной актрисой того времени, тогда казалось, что этого достаточно… Но если ты сегодня хочешь продавать фильм на мировом рынке, то девочек на пляже недостаточно. Чтобы продать кино неоднородной публике, нужно разнообразие в кастинге. Поэтому идея о том, что фильм продвигают звезды, потихоньку уходит».

Джо Руссо (сорежиссер «Мстителей») даже не слишком надеется на Тома Холланда, который играет главную роль в «Черри», готовящемся среднебюджетном фильме братьев Руссо о ветеране Ирака, ставшем героиновым наркоманом и грабителем банков. «Это сложная тема, не всякий побежит смотреть на такое в кино. Мы рассчитываем, что после появления Тома в „Человеке-пауке“ и „Мстителях“ сможем завоевать хоть какое-то внимание… Кинозвезда сама по себе могла привлечь зрителя 10 лет назад, теперь это не так. Сейчас зрителя притягивают персонаж или идея фильма, а если трейлер плох, звезда уже не поможет».

Том Холланд / Фото: Getty Images

Фильм мертв, но фильм ужасов жив

Все сходятся на том, что молодые люди проводят досуг не так, как 40-летние. Дальше мнения о привычках и особенностях аудитории кардинально расходятся.

Нанджиани считает, что интерес к кино у молодежи вообще пропадает: «Я был в баре с другом-режиссером… Впереди в очереди была девушка, он спросил, какой ее любимый фильм. А она говорит: «Я не смотрю кино». Мы спрашиваем: «А кто-то из друзей твоих смотрит?» — «Да не особо». Он выбрал девушку наугад, ей было лет 25, не ребенок.

Обратите внимание: когда люди смотрят Netflix, они обычно еще чем-то заняты или сидят в телефоне. Они не хотят только смотреть кино. И, как бы цинично это ни звучало, стандарты качества для них другие. Если вы смотрите «Мстителей» на большом экране, вы хотите, чтобы это было сделано здорово, а если просто посматриваете что-то дома, не так важно, насколько это здорово».

Блум замечает: «Молодые люди часто смотрят фильмы кусками: „Я видел что-то из этого кино“».

«Внутри моей памяти»

С ним согласна Ава ДюВерней: «Я бы не хотела, чтобы моя племянница смотрела мой фильм на телефоне, но лучше так, чем никак. Мои племянники и племянницы вообще могут часами сидеть, уткнувшись в телефоны, но что они там смотрят? IGTV, маленькие бессодержательные клипы в Instagram».

Способность смотреть урывками парадоксально сочетается у молодых людей с набравшей обороты благодаря Netflix практикой ТВ-марафонов — практикой просмотра всего сезона сериала разом (так называемого binge-watching).

Соответственно, Блум не верит в то, что у нового поколения зрителей есть проблемы с концентрацией внимания: «Все говорят, что молодежь уткнулась в телефоны, но они же идут смотреть ужасы. Когда Джеймс Ван готовит пугающий момент, прелюдия длится 10 минут, и, если в это время опустить взгляд в телефон, эффект не сработает. Если приходится смотреть на экран, кино сразу становится бесконечно страшнее». Также продюсер считает, что никуда не денется сама структура двух-трехчасового фильма с завязкой, кульминацией и катарсисом, проверенная еще в античности — постановки греческого театра столько и длились.

«Проклятие монахини» Джеймса Вана

Того же в общем мнения и Джо Руссо: «У меня четверо детей, и я наблюдаю, как они потребляют контент. Если они могут смотреть кино, общаться в приложении и делать домашку одновременно, полагаю, что они в своем возрасте справляются с усложнением нарратива лучше нас.

Думаю, мы имеем дело с эволюцией нарратива, которая прямо связана с потреблением огромного количества контента дома. Сезон «Убивая Еву» идет восемь часов, и тут я действительно понимаю, за что плачу, в сравнении с двухчасовой картиной. И, думаю, новое поколение так привязано к длинным форматам, потому что им нравится эмоциональная связь с персонажами. И примерно так же работают фильмы киновселенной Marvel, правда?»

«Убивая Еву»

Что же будет?

На самом деле никто не знает (или не хочет говорить о том, что знает). Очевидно, кинопрокат будет расти в отдельных регионах — в Азии или на Ближнем Востоке. Доминировать в театральном бокс-офисе будут по-прежнему голливудские студийные блокбастеры, шансы идти следом за ними есть только у местных фильмов, обращающихся к локальной культурной специфике (в том числе и на американском рынке).

Собеседники The New York Times видят именно в стримингах возможности для дистрибьюции действительно разных фильмов кино с разнообразными героями. Считается, что «Оскар» и голливудские студии не справились с этой задачей.

Джессика Честейн: «Посмотрите на «Жизни Матрешки». Люди полюбили сериал, и Лесли Хэдланд, прекрасный режиссер, была признана. Раньше говорили: «Мы знаем только Кэтрин Бигелоу». А теперь говорят: «Есть еще одна!» Я видела в системе Netflix и Amazon множество женщин-режиссеров, которые не пробились бы в студийной системе.

Давно уже известно, что фильмы с женским актерским ансамблем имеют больше шансов отбиться в прокате, чем фильмы с одними мужчинами в основных ролях. Но студии не обращали на это внимания, продолжая твердить, что фильмы про женщин не окупаются».

«Жизни матрешки»

ДюВерней полагает, что ценность премий и театрального проката сохраняется для авторов ее поколения, тогда как у молодежи другие ориентиры. В качестве примера режиссера, который не слишком озабочен работой на студии и показом своих фильмов в кино, она приводит слова сорокалетнего уже Кэри Фукунаги. Тот в интервью GQ также рассказывал об интересных аспектах работы со стримингами: «Netflix собирает данные и точно знает, как именно их зрители смотрят фильмы. Поэтому их представители могут посмотреть на сценарий и сказать: в таком виде мы рискуем потерять аудиторию. Это не дискуссия с человеком со студии, которого можно переубедить — победит все равно алгоритм. Так что приходится принимать креативные решения».

Энтони Руссо: «Рост киноиндустрии будет связан с международными рынками. В прошлом голливудское кино доминировало на иностранных рынках, но там присутствовали и местные фильмы, обращавшиеся именно к локальной культуре. Думаю, в будущем это станет нормой и внутри Соединенных Штатов: останутся мировые хиты и местные фильмы, которые смогут мощно высказываться о специфическом локальном опыте».

И большие, и средние или местные фильмы независимо от платформы и экрана по-прежнему будут связаны со все большими затратами, о чем напоминает Барри Дженкинс: «Нет бюджетного, как белая майка за два бакса, способа делать фильмы. Каждый фильм вроде роскошной футболки за 300 долларов от Кельвина Кляйна. Таков уж этот вид искусства! Я не знаю, как отбить эти затраты, и отсюда такой конфликт между стриминговыми сервисами и кинотеатрами. Раньше у нас были VHS и DVD, еще один источник дохода. Надо понять, что сегодня может стать его аналогом и как этот аналог можно использовать для дистрибьюции чего-то типа „Замы“ Лукресии Мартель. (сюрреалистическая костюмная драма, о колонизации Аргентины испанцами — Прим. ред.). Американский аналог такого кино мог бы у нас и отбить свой бюджет».

«Зама»

Джейсон Блум считает, что в будущем изменится экономическая политика стримингов, которые будут варьировать гонорары режиссерам в зависимости от количества просмотров снятых ими фильмов (сейчас всем платят «неплохо, но одинаково»), а студии падут: «Над Голливудом будет доминировать Северная Калифорния (Силиконовая долина — Прим. ред.). Вероятно, Netflix, Amazon и Apple захватят 50% рынка».