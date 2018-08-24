Ариэль из YouTube: Кто такая Холли Бэйли, которая станет новой Русалочкой

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Немного истории: визуальным прототипом классической Ариэль из мультфильма 1989 года стала 16-летняя Алисса Милано, которая на тот момент была восходящей звездой сериала «Кто здесь Босс?», а также запомнилась ролью дочери персонажа Арнольда Шварценеггера в «Коммандос». Озвучивала Русалочку театральная актриса Джоди Бенсон (и говорила, и пела), а пластику тела героине подарила модель Шерри Стоунер, на движениях которой аниматоры делали свои эскизы. То есть культовый образ Ариэль собран для нас минимум из трех человек, если не считать заявления аниматора Глена Кина, что он рисовал Ариэль со своей жены.

В современном художественном фильме все это — внешность, пластику и голос — должна совмещать одна актриса. Особенно если студия планирует выдвигать картину на «Оскар», где по условиям все композиции должны исполняться самими артистами, а не озвучиваться другими профессионалами.

И вот, «после масштабных поисков» Disney остановила свой выбор на юной и мало кому известной Холли Бэйли. «Русалочка» станет для нее первым большим проектом, и к этой роли девушка подойдет без шлейфа предыдущих ролей, которые могли бы отвлекать зрителей от нового образа. Тем не менее у Холли уже есть творческий бэкграунд, который и покорил продюсеров и режиссера Роба Маршалла.

Под крылом Бейонсе

Холли и ее сестра Хлоя (она старше Холли на 2 года) переехали в Лос-Анджелес из Атланты и прославились в 2013 году как R&B-дуэт Chloe x Halle. Девочки (тогда им было 13 и 15 лет) выложили на YouTube кавер «Pretty Hurts» Бейонсе, который мгновенно стал вирусным. На сегодня у ролика более 6 млн просмотров.

Бейонсе обратила внимание на сестер: говорят, она даже заплакала, когда услышала их кавер. Певица расшарила видео дуэта на своей страничке в Facebook со словами: «Посмотрите, какие невероятно талантливые!», а позже подписала девочек под свой музыкальный лейбл Parkwood Entertainment. В 2016 году сестры открывали в Европе мировое турне Бейонсе «Formation», а позже появились в ее альбоме «Lemonade».

Помимо Бейонсе, Chloe x Halle записали и выложили на YouTube каверы на композиции и других поп-звезд. Вот, скажем, как они спели «Diamonds» Рианны.

Или «Girl on Fire» Алишии Кис.

Параллельно с этим сестры писали свои собственные песни. В том же 2016 году под лейблом Бейонсе они выпустили мини-альбом «Sugar Symphony» и сняли клипы на синглы «Fall» (более 1 млн просмотров) и «Drop» (более 5 млн просмотров).

В 2017-м у Chloe x Halle вышел первый полноценный альбом «The Two of Us», который был очень тепло принят критиками. Отмечали особую душевность, новый подход к музыке и, конечно, прекрасные голоса девушек.



Альбом можно послушать здесь:

Свой следующий альбом — «The Kids Are Alright» — сестры написали и спродюсировали самостоятельно. «Это сложная, многожанровая коллекция песен о молодых с точки зрения взрослых», — так писали о нем критики, отмечая бесстрашие музыкального стиля и умение по-новому подойти к R&B и пом-музыке.



Композиция «Warrior» вошла в официальный саундтрек диснеевского фильма «Излом времени». Тут-то, возможно, продюсеры и обратили внимание на Холли.

В 2018 году девушки снова сотрудничали с Бейонсе — открывали ее шоу «On the Run II». В 2019 году Хлоя и Холли исполнили на Супербоуле композицию «America the Beautiful».

Позже дуэт Chloe x Halle выступил на самой знаменитой музыкальной премии Grammy’s. Их альбом «The Kids Are All Right» номинировался на премию в R& B-категории «Лучший современный урбан-альбом», а сам дуэт выдвинули в категории «Лучший новый артист».

В этом же году композиция «Be Yourself» вошла в саундтрек комедии «Мелкая» с Реджиной Кинг.

Близняшка из «Повзрослевших»

С кинокарьерой у Холли пока что все не так масштабно, как с музыкальной. Она дебютировала в картине «Последний отпуск» с Куин Латифой, ЭлЭл Кул Джеем и Жераром Депардье в главных ролях.

Затем появилась в нескольких сериалах: «Дом семейства Пэйн», «Остин и Элли», «Позволь ему засиять». Но самым значительным проектом Холли на сегодня стал сериал «Повзрослевшие» — спин-офф «Черной комедии». Вместе с сестрой Хлоей они играют близняшек Джезлин и Скайлар Фостер, которые учатся в колледже с Зои Джонсон, героиней Яры Шахиди.

Для «Повзрослевших» сестры записали композицию «Grown», ставшую музыкальной темой сериала.

А 2 июля дуэт выпустил клип к новой песне из сериала — «Who Knew».



У Chloe x Halle есть Instagram с 1,8 млн подписчиков, Twitter с 224 тыс. подписчиков, канал на YouTube с 1 млн подписчиков — и армия знаменитых поклонников, от Уиллоу Смит до Кэти Перри, которые сейчас поздравляют Холли с такой классной ролью.

Источники: THR, EW