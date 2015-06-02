Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэлью в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года. До этого роль предлагали звезде нового «Человека-паука» Зендее.

Бэйли — не только актриса, но и певица, участница группы Chloe x Halle: вместе с сестрой Хлоей они поют R& B композиции. Дуэт прославился в 2015 году, выложив на YouTube каверы песен Бейонсе. Роль Ариэль станет для Холли первым крупным проектом. Заметили ее благодаря сериалу «Повзрослевшие» с Ярой Шахиди.

Решение о том, что именно Бэйли станет новой Русалочкой, Disney и режиссер проекта Роб Маршалл приняли сегодня. «После масштабных поисков стало ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутренним содержанием, плюс роскошным голосом, — комментирует Маршалл. — То есть всеми необходимыми качествами для этой роли».

Друзей Ариэль — чайку и рыбку — сыграют Джейкоб Тремблей и Аквафина, а Мелиссу МакКарти рассматривают на роль ведьмы Урсулы. Над сценарием работает Джейн Голдман, а музыку напишут Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда.

Дуэт сестер уже порадовался в Twitter назначению Холли:

dream come true... 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) July 3, 2019

Диснеевская «Русалочка» — экранизация одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена. Главная героиня истории — подводная принцесса Ариэль — из любви к человеку суши идет на сделку с подводной ведьмой. Та дает ей ноги, но отбирает голос, так как преследует свои зловещие цели.

Считается, что именно «Русалочка» вернула жизнь рисованным проектам студии Disney, поскольку начиная с 1970-х полнометражная анимация студии была коммерчески неуспешной. Выпуск «Русалочки» ознаменовал собой начало ренессанса студии, в результате которого вышли такие хиты, как «Красавица и чудовище» и «Аладдин».

На данный момент у проекта нет точной даты релиза.

Источник: THR