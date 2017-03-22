Мелисса МакКарти может сыграть Урсулу в игровом ремейке «Русалочки»

Студия Disney видит Мелиссу МакКарти в роли главной злодейки в игровом ремейке мультфильма 1989 года «Русалочка», сообщает Variety. Сейчас идут переговоры с актрисой, которая в случае достижения соглашения может появиться на экране в образе морской ведьмы Урсулы.

Диснеевская «Русалочка» — экранизация одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена. Главная героиня истории — подводная принцесса Ариэль — из любви к человеку суши идет на сделку с подводной ведьмой. Та дает ей ноги, но отбирает голос, так как преследует свои зловещие цели.

При бюджете в 40 млн долларов «Русалочка» собрала в мировом прокате чуть больше 211 млн долларов, но фактически вернула жизнь рисованным проектам студии Disney. Выпуск «Русалочки» ознаменовал собой начало ренессанса студии, в результате которого вышли такие хиты, как «Красавица и чудовище» и «Аладдин».

Режиссерское кресло ремейка занимает Роб Маршалл, недавно поставивший для студии «Мэри Поппинс возвращается». Над сценарием работает Джейн Голдман, а музыку напишут Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда. В августе 2018 года появились слухи, что роль Ариэль в фильме может исполнить Зендея, однако каких-либо подтверждений так и не поступило.

Пока студия ведет переговоры с МакКарти, певица Lizzo решила сообщить, что она единственная возможная исполнительница роли Урсулы. В качестве доказательства Lizzo записала короткое видео в гриме морской ведьмы и спела несколько строк из мультфильма. «Я — Урсула. Точка», — написала певица.

26 сентября зрители смогут увидеть МакКарти в криминальном триллере «Адская кухня», а 19 декабря она появится в кинотеатрах в комедии «Искусственный интеллект».

Источник: Variety