Новую звезду «Русалочки» в Twitter спутали с Холли Берри

Студия Disney выбрала актрису на роль Ариэли в игровом ремейке «Русалочка» — 19-летнюю Холли Бэйли. Однако многие пользователи Twitter неправильно прочитали фамилию девушки, из-за чего очень удивились, что подводную принцессу сыграет 52-летняя Холли Берри.

«Я ведь не единственный, кто увидел новость „Холли Бэйли сыграет Русалочку“ и пришел в замешательство, потому что мозг неправильно написал фамилию, и получилось „Холли Берри сыграет Русалочку“?».

«Холли Берри сейчас наверняка будет сбита с толку от всех этих сообщений: „Поздравляю с ролью в „Русалочке“!»

«Мой тупой мозг пытается понять, как Холли Берри сыграет 16-летнюю русалку».

«Мои две последние мозговые клетки читают Холли Бэйли как Холли Берри».

«Холли Берри заходит в Twitter, видит, что ее имя трендится, и думает, что ее взяли на роль Ариэли».

«Холли Берри где-то в растрепанном парике пытается понять, когда она пробовалась на роль в „Русалочке“».

«У нас всех случился коллективный сердечный приступ: „ХОЛЛИ БЕРРИ?!“»

«Я две минуты пытаюсь понять этот пост: „Это же… не Холли Берри?“»

«На секунду подумал, что „Холли Берри взяли на роль Ариэль“, и такой...»

«Раз пять перечитал твит в попытке понять, как Холли Берри сыграет 16-летнюю».

«Не знаю, кто это, но это не Холли БЕРРИ, и я не могу понять, разочаровываться или нет».

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