«Эпидемия» и «Боевое оригами»: 15 новых сериалов, показанных в Каннах

Проекты, которые скоро будут у всех на слуху. Побывали в Каннах и выбрали самые интересные сериалы, представленные на рынке MIPTV и фестивале Canneseries.

На минувшей неделе в Каннах параллельно проходили рынок аудиовизуального контента MIPTV и фестиваль сериалов Canneseries. Первый существует с 1960-х, второй появился на волне роста сериального производства лишь в прошлом году. Однако, несмотря на разницу в возрасте, оба мероприятия дружны, глубоко проросли друг в друга и предлагают обилие программ и форматов для демонстрации контента. На MIPTV проходят регулярные скрининги и презентации, а начинается он и вовсе с саммита закупщиков MIPDrama (подробно о котором мы писали здесь). Фестиваль же показывает пилотные серии в двух разных конкурсных программах — основной и короткометражной. Мы обошли максимум и выбрали лучшее из представленного в разных секциях рынка и фестиваля и пребывающего в разных стадиях готовности.

Over and Out

Этот сериал стал победителем в конкурсе короткой формы. Адель Вуко и Кристиаан Ван Вуурен — семейная пара из Австралии, воспитывающая двоих детей — сняли сериал о собственной жизни. Только быт, в котором они погрязли, представлен здесь в виде радикальной метафоры. На экране постапокалиптический мир, война с зомби. Зашедшие в гости друзья — свинообразные особи. Приехавшая теща облачена в латы, как герои «Безумный Макс: Воин дорог», и кормит детей замаринованными человеческими пальцами. Дети играют с конечностями убитых зомбаков, они заляпаны кровью, но зато им весело. Черный юмор, пародия и треш. Сериал предлагает очень любопытный способ преодолеть кризис отношений в семье.

«Магнус»

Норвежский сериал, довольно неожиданный для скандинавов, у которых мы привыкли видеть убийства, саспенс, напряжение и мрак. Главный герой сериала, напоминающего по атмосфере фильмы Эдгара Райта и Саймона Пегга, — полицейский, все время попадающий в дурацкие ситуации, поэтому все его в отделении считают идиотом. Взявшись расследовать исчезновение знаменитого актера, он выясняет, что того утащил в лес тролль. Но кто же поверит идиоту?

«Нехама»

Израильские проекты давно в фаворе по всему миру, их смотрят, любят и безостановочно клонируют. И «Нехама», похоже, не станет исключением. История многодетного отца, топ-менеджера крупной компании, который решает изменить собственную жизнь и заняться тем, что ему по-настоящему близко. Он становится стендапером. Приз за лучшую мужскую роль актеру и автору сериала Решефу Леви.

«Хадсон и Рекс»

Довольно старомодный процедурал про копа и его собаку. В первой серии, показанной на скрининге MIPTV, похищают девочку. Пока полицейские выясняют обстоятельства преступления, пес Рекс сам выслеживает похитителей и затем спасает девочку. Стреляют мало, крови почти нет, люди говорят, а пес делает. Рекомендуется для семейного просмотра.

«Страна Рождества»

В оригинале название этого сериала — Nos4A2 — звучит как «Носферату». Так зовут легендарного вампира в романе Брэма Стокера. В центре сюжета — девушка Викки, жительница провинциального городка, любительница кататься на велике и обладательница уникального дара отыскивать предметы и людей. Антагонистом станет страшный тролль, который похищает детей, питается их душами и за счет этого молодеет (а дети стареют). В роли тролля — Закари Куинто, которого не узнать, пока он не помолодеет. Автор сериала — писатель и сценарист Джо Хилл, сын Стивена Кинга.

«Не беспокоить»

Британский сериал, участник короткоформатного конкурса. Все серии — новеллы, связанные местом действия. Это номер отеля с табличкой «Do Not Disturb» («Не беспокоить») на двери. Отели разные, герои — тоже. В итоге — жанровая смесь и мультикультурное разнообразие. На фестивале показали две серии — трогательную историю про пожилую даму и юного жиголо и черную комедию про мужчину, ищущего в номере ключ. Среди актеров много звезд, от Моники Беллуччи до сестер Уотерхаус; среди режиссеров — Майкл Хауссман, Зои Р. Кассаветис, Джуд Лоу. Последний еще и один из ключевых продюсеров.

«Прятки»

Украинский сериал, пилотная серия которого интригует заходом: отец с дочкой дома играют в прятки, и вдруг ребенок пропадает. Дверь закрыта, в квартиру никто не входил. Вызванные следователи считают отца первым подозреваемым. Снято сурово, напряженно, и хочется узнать: что там дальше-то? Где ребенок? Ну, и украинский антураж нам не чужд — знакомые многоэтажки, будто родные дворы. «Прятки»

Atlantic Crossing

«Боевое оригами»

Героине сериала, девушке Венди Охата, предстоит узнать три новости. Первая: у нее есть брат-близнец. Вторая: она обладает способностью убивать при помощи бумаги. Третья: за ней гонится убийца. В кадре стильные японцы, заносящие катаны, метающие сюрикены и режущие фантиками. Каждая серия от 5 до 10 минут. Канадский сериал с ориентальным колоритом, который редко кто так умеет подавать, разве что Тарантино.

«Эпидемия»

Некая страшная зараза косит москвичей одного за другим. В городе объявляется карантин, границы и воздушное пространство закрыты. Но не так страшна эпидемия, как те, кто хочет ею воспользоваться: Москву наводняют мародеры. Герои — горстка персонажей, людей очень разных по характеру, образу жизни и взглядам, оказавшихся в этот момент в загородном доме — теперь должны сплотиться, чтобы спастись. Отечественный сериал, добавленный нами в обзор вовсе не из патриотических побуждений и не из-за того, что это первый участник фестивального конкурса от России. Среди его продюсеров — Евгений Никишов, Валерий Федорович и Джаник Файзиев, режиссер — Павел Костомаров, сценарий Романа Кантора по мотивам книги Яны Вагнер «Вангозеро». В ролях — Кирилл Кяро, Александр Робак, Виктория Исакова, Марьяна Спивак. Проект вполне может продолжить череду российских сериалов, успех которых тоже похож на своеобразную эпидемию, которой хочется заразиться.

«Сделано в Италии»

Девушка Ирена прочитала журнал о моде, и ее жизнь обрела цель и смысл. Теперь итальянка грезит попасть в фэшн-индустрию. За тем, как ей это будет удаваться, и предлагается следить зрителю. На дворе 1970-е, Милан. То и дело фигурируют знаменитые стилисты и модельеры Ферре, Версаче, Прада, способные несколькими точными жестами превратить неряху в стильную штучку. Сериал снят эффектно, ярко, как будто «Дьявол носит Prada» перенесли лет на сорок в прошлое.

«Невидимые герои»

1973 год. Финского дипломата с женой командируют на работу в Чили. А там как раз случается переворот, организованный хунтой Пиночета. Если судить по первому эпизоду, получается напряженный политический триллер в духе «Полей смерти» Ролана Жоффе. За кадром музыка Виктора Хары, одной из самых известных жертв того времени.

«Инстинкт»

«Завтрашний день»

Переносимся в Барселону 1960-х. В семью, небогато живущую в одном из районов, из провинции приезжает брат мужа, юноша по имени Хусто. На руках у него больная мать, желанием вылечить которую он одержим. Родственники нехотя пускают его пожить, и далее Хусто демонстрирует настоящий мастер-класс по достижению успеха: устраивается агентом по продажам печатных машинок и при помощи личного обаяния продает их по несколько штук в сутки. Бизнес ширится и растет, появляется любовь, а попытки спасти мать продолжаются. Хусто таскает мать по врачам, а когда те отказываются помочь, обращается к разным целителям. Чем более циничен юноша в работе, тем более наивно он верит в то, что аферисты помогут ему спасти мать. Его ждет полный крах и даже обвинение в финансовых махинациях, но, кажется, Хусто выкрутится.

«А теперь — апокалипсис»