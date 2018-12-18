Женщины со странностями: Новые тренды в мире сериалов

Сериалов снимается все больше, они становятся все более мрачными, а героини, которые постепенно выходят на первый план, — все более безумными. Побывали в Каннах на международной выставке аудиовизуального контента MIPTV и рассказываем о последних сериальных трендах.

Крупнейший в Европе рынок контента MIPTV традиционно предваряет MIPDrama Buyers Summit — показ 15-минутных превью самых ожидаемых сериалов, находящихся в производстве. За четыре года существования формат мероприятия, проходящего во Дворце фестивалей и конгрессов, в концертном зале имени Клода Дебюсси, стал более деловым: если раньше нарезки из проектов представляли целые съемочные группы, то теперь все проходит более сухо и сдержанно, зато с концентрацией внимания на самом продукте. Помпезные празднества — удел фестиваля Canneseries, который проходит здесь же параллельно (о самых интересных проектах конкурсной программы мы рассказывали здесь).

Кери Льюис Браун на презентации MIPDrama Buyers Summit

За конферанс саммита отвечала Кери Льюис Браун, глава и основатель компании K7 Media, занимающейся исследованиями в области развлекательного контента. Поэтому первая часть мероприятия была посвящена самым свежим трендам в этой области. Первое, на что обратила внимание ведущая — расширяющая география сериального производства. «Если раньше большинство проектов приходили из США и Великобритании, то теперь картина стремительно меняется», — сказала Льюис Браун.

Презентация во Дворце фестивалей и конгрессов

По словам Браун, каждый месяц ее аналитики делают подборку из 14 самых популярных шоу со всего мира. «Если посмотреть на выбранные 168 проектов за прошлый 2018 год, то выяснится, что лишь 35 из них американские, 34 — британские, а остальные 99 из других стран, которые раньше не воспринимались как источники качественного контента». А все потому, что создатели шоу постепенно учатся рассказывать истории, которые понятны и близки всем, вне зависимости от того, где они происходят. Детектив про коррупцию, снятый за полярным кругом, или семейная драма, развернувшаяся на экваторе, заставляют сопереживать даже тех, кто никогда не выезжал за пределы своего родного города. Большие истории из маленьких мест — так, собственно, Льюис Браун и обозначила тему своего выступления.

«Убийство на пляже»

Среди других трендов, ставших явными за прошедший год — расцвет мрачных историй и популярность героев, а точнее героинь, со странностями. В качестве примеров были приведены и давний детектив «Убийство на пляже» с Оливией Колман в роли детектива, и грядущий испанский «Железо». Везде — харизматичные героини с расстройствами и припадками, расследующие не менее странные преступления. В жанровую тенденцию «домашний нуар» вписалась российская драма «Обычная женщина», ролик которой показали на презентации.

«Железо»

Героини с твердыми характерами — еще сопутствующий тренд. Сменивший пол «Доктор Кто», популярность сериала «Убивая Еву» — перечислять можно долго. Особенно выделили на презентации проекты, в которых ключевую роль отводят женщинам, потерявшим мужей. От недавних «Причала» и «Соболезную вашей утрате» до свежей «Вдовы» с Кейт Бекинсейл и грядущей комедии «Мертв для меня». Поток сериалов про наркотики — тоже явный тренд, который сложно не заметить: герои таких проектов либо занимаются производством и сбытом всяких запрещенных веществ, либо наоборот борются с наркотрафиком. Началось все, конечно, с успеха «Во все тяжкие» и пошло по нарастающей. Скоро выходит второй сезон канадского сериала Pure, о сообществе меннонитов и пасторе, разоблачающим наркодельцов, и чешский The Illegal — про вьетнамскую мафию в Чехии.

«Вдовы»

Вторая и самая масштабная часть мероприятия была посвящена представлению десяти самых ожидаемых проектов. Конечно же, многие из них явно соответствовали перечисленным трендам, особенно связанными с сильными женскими персонажами. Так, норвежская принцесса Марта спасает нацию перед началом Второй мировой в Atlantic Crossing. Три героини I Am драматично отвоевывают свое счастье. Юная Ирена прокладывает себе дорогу в мир моды 1970-х в Made in Italy. Горстка болтливых подружек нелепо избавляется от случайного трупа в черной комедии Dangerous Moms. Шпионка самоотверженно орудует в эпоху Холодной войны в Shadow Lines. Не обошлось без женщины-детектива, расследующей смерть мужа в неожиданно мрачных интерьерах Новой Зеландии (The Gulf). А история про наркотики развернулась в Испании 1970-х (Brigada Costa Del Sol).

Презентация сериала I Am