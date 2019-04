Женщины со странностями: Новые тренды в мире сериалов

Поток сериалов про наркотики — тоже явный тренд, который сложно не заметить: герои таких проектов либо занимаются производством и сбытом всяких запрещенных веществ, либо наоборот борются с наркотрафиком. Началось все, конечно, с успеха «Во все тяжкие» и пошло по нарастающей. Скоро выходит второй сезон канадского сериала Pure, о сообществе меннонитов и пасторе, разоблачающим наркодельцов, и чешский The Illegal — про вьетнамскую мафию в Чехии.

Вторая и самая масштабная часть мероприятия была посвящена представлению десяти самых ожидаемых проектов. Конечно же, многие из них явно соответствовали перечисленным трендам, особенно связанными с сильными женскими персонажами.

Так, норвежская принцесса Марта спасает нацию перед началом Второй мировой в Atlantic Crossing. Три героини I Am драматично отвоевывают свое счастье. Юная Ирена прокладывает себе дорогу в мир моды 1970-х в Made in Italy. Горстка болтливых подружек нелепо избавляется от случайного трупа в черной комедии Dangerous Moms. Шпионка самоотверженно орудует в эпоху Холодной войны в Shadow Lines. Не обошлось без женщины-детектива, расследующей смерть мужа в неожиданно мрачных интерьерах Новой Зеландии (The Gulf). А история про наркотики развернулась в Испании 1970-х (Brigada Costa Del Sol).