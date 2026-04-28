Sony анонсировала God of War Laufey. Что о ней известно

На июньской трансляции State of Play анонсировали God of War Laufey — продолжение серии игр God of War. Ее главной героиней станет великанша Фэй, жена Кратоса и мать Атрея, чье настоящее мифологическое имя легло в название новой части.

События происходят сразу после God of War 2018 года, в которой Кратос похоронил Фэй. В новой игре героиня пробуждается в загробном мире богов — Вечности. Она понимает, что ее масштабный план по защите Кратоса и Атрея под угрозой, и вступает в бой с другими божествами. Среди ее противников египетская богиня Сехмет и монголо-тибетское божество Бэгтсэ.

Разработку игры возглавила Ариэль Лоуренс, которая ранее работала в Riot Games и занималась нарративным дизайном League of Legends. Новая часть God of War, по словам ее создателей, — это не отступление от канона серии, а полноценное продолжение.

К роли Фэй вернулась актриса Дебора Энн Уолл («Сорвиголова»). Ее спутниками станут говорящий желатиновый куб Франк, которого озвучил Джек Куэйд («Пацаны»), а также Рю — разумная тканевая лента, которая обвита вокруг рукояти меча, доставшегося Фэй. Голос Рю подарила актриса Перлина Лау («Кримэри»).

Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5. Когда именно, пока не сообщается, но, по словам журналиста Джейсона Шрейера, ждать God of War Laufey несколько лет не придется.