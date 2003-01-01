Поток сериалов: Кто поборется в Каннах с российской «Эпидемией»

Апокалипсис в Москве, наркотики в школе, монстры в норвежских лесах — рассказываем о самых интересных проектах конкурсной программы крупнейшего в мире состязания среди сериалов Canneseries-2019.

С 5 по 10 апреля в Каннах состоится второй фестиваль Canneseries, в конкурсную программу которого попал российский сериал ТНТ-PREMIER «Эпидемия» продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Canneseries — один из важнейших сериальных смотров, который, как и его кинособрат, проходит параллельно с рынком визуального контента MIPTV. В прошлом году именно там на питчинге победил наш проект «Триггер» продюсера Александра Цекало, он же в итоге открывал осенний телерынок MIPCOM и шел в программе наряду с такими премьерами, как «Побег из Доннемары» Бена Стиллера. То есть российские проекты не просто оказываются в хорошей компании — они уверенно завоевывают международный рынок. Напомним, что в конкурсной программе основного конкурента каннского смотра — Series Mania — уже второй год участвуют наши проекты. В этом году за награды поборется «Идентификация» тех же Федоровича и Никишова, а в прошлом Анна Михалкова получила приз как лучшая актриса в сериале «Обычная женщина». Что касается Canneseries, российский сериал попал в его основной конкурс впервые. Тем интереснее посмотреть, с кем «Эпидемии» придется сразиться на конкурентном поле: в программе участвуют проекты Netflix, Amazon, Starz и других сериальных гигантов.

«Эпидемия» (Россия)

«Баухаус — новая эра» (Германия)

Сценаристы Ларс Крауме и Юдит Ангребауэр написали (а Ларс еще и снял) историю создания знаменитой немецкой школы строительства и художественного конструирования Баухаус. В центре событий — ее основатель и директор Вальтер Гропиус и молодая студентка из Веймара, Дёрте Хельм. Он вдохновил ее своими провокационными и новыми идеями, она стала его верной ученицей — так возник их роман и творческий союз. Сама же школа искусств превратилась в оплот модернизма, джаза и феминизма, в чьих стенах зародилось новое направление в архитектуре. Главные роли в сериале сыграли Анна Мария Мюэ, Аугуст Диль, Трине Дюрхольм и Валери Пахнер.

«Магнус» (Норвегия)

Авторы сериала «Лиллехаммер» Андерс Танген (продюсер), Видар Магнуссен (сценарист) и Гер Хеннинг Хопланд (режиссер) сделали пародийный детектив о Магнусе Ундредале, идиотски-гениальном сыщике. Он пытается раскрыть убийство, следы которого ведут к скандинавской мифологии. Магнус объединяется с напарником с суицидальными наклонностями и его тощим соседом, и три изгоя начинают искать себе приключений на все точки тела. Чем ближе Магнус к разгадке убийства, тем сильнее меняется привычный нам мир, и мифические существа начинают выходить из норвежских лесов.

«Двенадцать» (Бельгия)

Очередное переосмысление драмы Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». Двенадцать самых обычных граждан призваны в суд присяжных по делу о двойном убийстве. Обвиняемая — уважаемая всеми директор школы Фрай Палмерс. Ей предъявили убийство, в том числе и собственного ребенка. По мере того как идет процесс, мы погружаемся не только в жизнь Фрай, но и в судьбы всех присяжных, которые потрясены этим делом до глубины души. Каждый из них реагирует на него согласно своим личным травмам и опыту. И только они могут решить, виновна или нет эта сломленная женщина.

«Дзюнъити» (Япония)

Дзюнъити Ито 26 лет, у него нет дома и работы, зато есть власть над женщинами. Его пути пересекаются с несколькими дамами, которые недовольны своей жизнью и находят утешение в объятиях Дзюнъити. Но едва только у каждой из женщин начинаются перемены к лучшему, молодой человек считает свою миссию выполненной и исчезает. Из наиболее известных нам актеров в сериале фигурируют Адзю Макита («Магазинные воришки») и Миэко Харада («Сны Акиры Куросавы», «Ран», Моцарт в джунглях»), а режиссер каннского лауреата «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда — один из продюсеров проекта.

«Идеальная жизнь» (Испания)

Мария, Эстер и Кристина переживают кризис: они осознали, что все их мечты и планы не сбылись и не принесли ни счастья, ни удовлетворения. Троица решила объединиться и начать жить так, как хочется, а не как одобряет общество. И вскоре женщины понимают, что жизнь вовсе не должна быть такой, какой они себе ее представляли. Забавно, что одна из актрис и режиссер проекта Летисия Долера в 2013 году снялась в картине «Эпидемия», а теперь будет состязаться с одноименным российским сериалом.

«Как продавать наркотики онлайн (быстро)» (Германия)

Подростковая драмеди, которую уже купил Netflix. Мориц расстроен: его девушка ушла к школьному драгдилеру. Единственный способ ее вернуть — стать лучше конкурента. Вместе с другом, Ленни, Мориц разворачивает наркорынок невероятных масштабов — вот на что сподвигает любовь человека! Увы, познав успех и богатство, парни сталкиваются и с обратной стороной наркобаронства: нужно всегда думать о спросе, контролировать качество продукта и, что важнее всего, не попадаться.

«Нехама» (Израиль)

Израильская миссис Мейзел наоборот. У Гая Нехамы есть любимая жена, презираемая им работа в высокотехнологичной компании и пятеро детей, которых он толком не знает. Гай осознает, что у него наступил кризис среднего возраста: он считает, что ради семьи пожертвовал карьерой стендап-комика. Но вдруг жена погибла в автокатастрофе, Гай решает осуществить давнюю мечту и на пути к ней теряет вообще все — работу, тайно влюбленную в него коллегу, дружбу брата и даже детей. При этом Нехама еще и одержим любовью к мертвой жене и пытается вызнать все ее секреты. Герою предстоит очнуться и сделать выбор между мечтой и детьми.

«Поток» (Великобритания)

Фантастическая драма от сценариста «Ходячих мертвецов» и «Белого воротничка» Чаннинга Пауэлла, купленная Amazon. В недалеком будущем мозг людей напрямую подключен к Потоку. Каждая эмоция, каждое действие, воспоминание — все это человечество может разделить друг с другом мгновенно. В центре сюжета — Том и Кейт, которые пытаются противостоять зависимости от Потока. Отец Тома изобрел эту технологию, и Тома она ужасно пугает, особенно когда он узнает о планах отца по увеличению влияния Потока на жизни людей. Дальше, разумеется, нечто или некто проникает в Поток и захватывает человеческий разум. И любящие друг друга люди просыпаются врагами, которые хотят друг друга убить. Одни из главных ролей сыграли Дэвид Тьюлис («Фарго») и Мишель Фэйрли («Игра престолов»).

«Студия Тарара» (Бельгия)

1993 год. Рики, Сандра и Джин — актеры популярного скетч-шоу «Студия Тарара». Слава и шоу толкают их к саморазрушению: Рики пьет и употребляет наркотики, Сандра впадает в зависимость от секса, а Джин превращается во властолюбивого извращенца. Надежда на светлое будущее забрезжила, когда Рики и Джин влюбляются, но внезапно на шоу случилось самоубийство, и вся «Студия» оказывается втянутой в расследование.