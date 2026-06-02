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Мрачный Нью-Йорк 1930-х годов, стильные наряды, всевозможные отсылки к нуарной классике и безумный Николас Кейдж в роли постаревшего Человека-паука — таким получился «Паук-Нуар», новый сериал об известном супергерое.

Чем свежая версия Человека-паука отличается от предыдущих? За что сериал ругают и хвалят критики и зрители? И как Николас Кейдж совместил в своем образе Хамфри Богарта и Багза Банни? В новом видео разбираемся, чем удивляет новый «Паук-Нуар» и кому он может понравиться.