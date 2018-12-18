Незамеченные сериалы 2018 года: Выбор критиков

5 кинокритиков, пишущих о сериалах, рассказывают о 15 шоу, которые они сами с удовольствием смотрели в прошлом году.

Егор Москвитин

«Летящие сквозь ночь»

Адаптация рассказа Джорджа Мартина, сделанная без Джорджа Мартина. Он, во-первых, чем-то занят, а во-вторых, скован контрактом с НВО. Сюжет: космический корабль летит устанавливать контакт с пришельцами, чтобы спасти Землю. На борту: капитан-голограмма, которого никто не видел живым; генно-модифицированная женщина, которая соблазняет других женщин; печальный ученый вроде Криса Кельвина и опасный телепат, способный свести всех с ума. Сам сериал — тоже удивительный пример того, как в одном организме ужились клетки рациональной научной фантастики типа «Пекла» и необъяснимого ужастика вроде «Сияния». Пожалуй, это как «Пандорум» или игра «Deadspace», только на малом экране.

«Призрачная башня»

Конец 1990-х. Две группы американцев — одна из ЦРУ, а другая из ФБР — пытаются остановить Усаму бен Ладена. Как мы с вами заранее понимаем, их крестовый поход обречен. Во многом потому, что ведут его дети, хоть и по паспорту взрослые — несчастные, запутавшиеся, обидчивые, нерешительные люди. Сложные отношения между ними делают этот шпионский триллер самым человечным и интересным из всех, что выходили за год. Финальный эпизод — просто расстрел в упор. В ролях — Джефф Дэниелс и Тахар Рахим. Ближайшие ориентиры — «Прослушка» и, как ни странно, «Служба новостей». Какие еще нужны рекомендации?

«Закон Артура»

Остроумный немецкий сериал об одноруком неудачнике, решившем на свой 50-й день рождения снять юную проститутку. Когда сутенер пришел к нему прямо домой за деньгами, пришлось убить того меткой инъекцией монтажной пены перорально. После того как труп нашла жена (та еще ведьма, когда-то заставившая героя отпилить себе руку ради страховки), у героев случился неприятный семейный совет. Когда о теле узнала еще и сестра жены — дамочка из полиции, — стало окончательно ясно, что мы влюбимся в этот немецкий комедийный вариант драмы «Во все тяжкие».

Иван Филиппов

«Хэппи»

Самый упоротый сериал десятилетия. Живет в странном страшном городе злой полицейский. Когда-то он был звездой, лучшим следователем города, а теперь он мерзкий циничный алкоголик и наркоман, подрабатывающий убийствами по найму. И вот появляется... летающий мультипликационный единорог, сообщающий герою, что у него есть дочь, которую украл страшный серийный убийца в костюме Санта-Клауса. Дочь надо спасти. Ничего похожего по уровню отвязности, откровенности и чистого концентрированного безумия вы точно никогда не видели.

«Шучу»

Лучшая роль Джима Керри и лучшая актерская работа этого года. «Шучу» — грустная и смешная история ведущего кукольного шоу для детей, который теряет в автокатастрофе сына. Керри играет настоящего святого, который всю жизнь жил в волшебном наивном мире детских сказок и добрых кукол и вдруг оказался в реальности, населенной страшными живыми несовершенными людьми. Изумительно тонкая, душераздирающе грустная и истерически смешная история.

«Траст»

Главная новая драма года, сериальная версия знаменитого сюжета: у самого богатого человека на Земле — Пола Гетти — похитили внука и потребовали выкуп. История о богатстве, жадности, семье, предательстве, чести, блистательно сыгранная и изумительно написанная.

Татьяна Шорохова

«Монстры корпорации»

Менеджеры нижнего звена корпорации «Хэмптон ДеВилл», поставляющей на рынок буквально все — от фруктов до оружия, вынуждены вкалывать как проклятые. Разбираться с SMM-щиком, голым юристом, рисовать презентацию ЦРУ, страдать на тимбилдинге. Местами абсурдно, но никогда не скучно. Очень скоро начнется второй сезон.

«Семь секунд»

В основе сериала — «Майор» Юрия Быкова, но от него здесь лишь фабула: полицейский сбивает человека, а стражи закона старательно заметают следы. Реджина Кинг играет уставшую и выгоревшую от работы помощницу прокурора, которой хочется скорее припасть к бутылке, нежели решать очередное дело. Создательница проекта Вина Кабрерос Суд известна по сериалу «Убийство», а первые две серии «Семи секунд» снимали Гэвин О’Коннор и покойный Джонатан Демме. Среди продюсеров — наш соотечественник Алексей Агеев. Это крепкая криминальная драма, у которой, к счастью, не будет продолжения: Netflix передумал снимать второй сезон.

Татьяна Алешичева

«Патриот»

Шпионский сериал о том, как ЦРУ влияет на выборы в Иране, переправляя туда миллионные суммы наличными через Люксембург. Выглядит это все еще более сюрреально, чем звучит: агент с внешностью бородатого хипстера курит марихуану, сочиняет кантри-баллады про свое шпионское житье-бытье и пытается вжиться в коллектив компании, монтирующей трубопроводы, с филиалом в Люксембурге — такая у него легенда. Это совершенно сумасшедшее абурдистское шоу о том, как истончаются причинно-следственные связи, как мы забываем, с чего начали, и не помним, куда хотим прийти, и в итоге просто исполняем как заведенные какие-то дурацкие ритуалы и движемся по инерции в рамках принятых на себя ролей. Формально это комедия об отсутствии у жизни всякого смысла, и аналогов этому шоу на ТВ просто нет, хотя в кино что-то похожее сочиняет Чарли Кауфман.

«Предания»

Это своего рода байки из склепа, в какой-то степени основанные на реальных событиях и рассказанные наполовину в документальной манере и наполовину в игровой — в завиральном ключе, с актерами и мизансценами. В каждой серии разбирается какая-нибудь легендарная жуть. Например, старинное предание о том, как людей по ошибке хоронили заживо, а они потом возьми и очухайся в гробу, или рассказ о зловещем психиатре Уолтере Фримане, который лечил истерику лоботомией и искалечил сотни людей. Человек-волк, спиритические сеансы, феи, ворующие детей и оставляющие вместо них подменышей, фобия кукол и черта в ступе. Восхитительная дичь, похожая на детские страшилки про черный гроб на колесиках, только рассказанная с исключительно серьезной миной.

«Городские легенды»

Британский сериал в жанре «анекдоты про знаменитостей», где в качестве персонажей фигурируют Боб Дилан, Сэмюэл Беккет, Гитлер, Мэрилин Монро, Джонни Кэш и другие. Альманах буквально иллюстрирует мысль: если эти истории и не происходили в действительности, их стоило бы придумать. Например, в качестве вполне вероятной рассматривается версия, что прародителем психоделики был Кэри Грант, который на съемках «На север через северо-запад» дал попробовать ЛСД будущему герою контркультуры Тимоти Лири, и они вместе убегали в поле от бешеного кукурузника. Один из эпизодов шоу не вышел в эфир под давлением семейства Майкла Джексона — им не понравилось, что Майкла сыграл белый Джозеф Файнс. Но и тех, что остались, вполне хватает для зрительского счастья.



Мария Токмашева

«В постели»



Совсем свежий российский веб-сериал с провокационным названием, определяющим основную локацию проекта. У кого-то из героев гипернасыщенная сексуальная жизнь, кто-то в постели исключительно спит или читает по вечерам Facebook, кто-то уже устал от семейного быта, кто-то только переживает первый романтический бум. Каждая серия длится всего 5—6 минут, и в за это время автору Шоте Гамисонии удается рассказать не только собственно про секс, но и про сопутствующие ему проблемы человеческого общения. «На расстоянии»



Американский веб-сериал, созданный молодым актером с одесскими корнями Алексом Добренко, — своего рода ироничная инструкция по распространенным в современном мире отношениям на расстоянии, через экран смартфона, со всеми их плюсами и минусами (в том числе техническими). Причем представлены две точки зрения на эти отношения — женская (за нее отвечает Эмили из Лос-Анджелеса) и мужская (Сэм из Нью-Йорка). «Соболезную вашей утрате» и «Королева Америка»

«Соболезную вашей утрате»

Сразу два проекта новой платформы Facebook Watch, которая полноценно заработала буквально месяц назад. Первый — более драматический, с Элизабет Олсен в роли молодой вдовы, которая после смерти мужа пытается вернуться к нормальной жизни. Второй — более легкий, с Кэтрин Зета-Джонс, бывшей королевой красоты, которая теперь работает тренером будущих мисс Оклахома.