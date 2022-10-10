Обсуждаем девятый эпизод «Дома Дракона»

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Дом Дракона

ПодкастОбсуждаем девятый эпизод «Дома Дракона»

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Чем различаются стратегии Алисенты (Оливия Кук) и Отто (Рис Иванс)? Зачем Кристон Коль (Фабьен Франкель) совершает один подлый поступок за другим? Как Ларис (Мэттью Нихэм) закрепился при королеве? И почему изменилось отношение Рейнис (Ив Бест) к королевской семье?

Вышел девятый эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов подробно обсуждают (со всеми спойлерами) новую серию.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Приключения токсичной мультсемейки продолжаются. Стартовал 21-й сезон, новые серии уже в подписке
В главных ролях:Питер, Лоис, Стьюи, Брайан
Режиссер:Грег Колтон
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