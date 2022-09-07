Свободны от повестки: Белла Рапопорт — о женском теле в «Доме Дракона»

Тема женской телесности в ДД раскрывается совсем по-иному, нежели в ИП (женской именно в контексте гендерной системы самого сериала, а в реальной жизни, например, в этой роли — Эмма Д’Арси, небинарная персона); это отличие между двумя сериалами ключевое. В ИП женские персонажи с радостью сбрасывали одежду в любой непонятной ситуации и с восторгом приветствовали любую сделку, где они выступали в роли платы или подарка; голые женщины практически использовались в качестве деталей интерьера, а количество сексуальных сцен, причем преимущественно в конфигурации «мужские персонажи и безымянные женщины, которых после этих десяти секунд в кадре мы больше не увидим», зашкаливало, особенно в первых сезонах. В «Доме Дракона» практически нет обнаженки, а в тех случаях, когда женское тело все же появляется, оно не служит источником визуального удовольствия для зрителя-мужчины. Это не тело-фантазия из ИП — гладкое, безволосое, словно пластиковое. Это тело реально, оно испытывает боль, кровоточит, на нем остаются следы родов, и при этом оно прекрасно — по крайней мере, я вижу его таким. Это точно не тело-объект: у него есть лицо, и в моменты вынужденного исполнения брачных обязанностей мы видим, что, вместо того чтобы выкрикивать громкие восторженные «о да!», Алисента лежит и смотрит в стену, что выглядит куда более правдоподобно, учитывая ситуацию.