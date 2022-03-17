Как бы Средние века: Алексей Мунипов — о том, как написана та самая музыкальная композиция Рамина Джавади

Музыка — это память, воспоминание о воспоминании, и основывается оно не на том, в чем мы уверены, а на слипшемся комке ощущений. Сегодня мы можем наблюдать это воочию на примере работы Della-I и других алгоритмов AI, генерирующих картинки несуществующего прошлого на основе миллионов реальных изображений. Это странные, тревожные и пока что довольно болезненные образы, но музыка устроена похожим образом, в ней буквально не на что опереться. Рассуждая про анекдот со старинной Библией в театре, Стравинский заключал, что актер был прав и все же слишком переоценивал археологию: она дает не точные результаты, а лишь туманные гипотезы. Современники Гийома де Машо, вероятно, очень удивились бы, услышав тему из «Игры престолов», сыгранную на странных инструментах, очень странно устроенную (не говоря уж о том, что музыкой тогда считали только музыку спетую). Но этих наших знаний о старинной музыке недостаточно. Нам недостает инстинкта, живого ощущения предмета. «Прошлое прячется от нас, оставляя нам лишь разрозненные вещи. Связь между ними от нас ускользает. Наше воображение заполняет пустоты». В этой пустоте растут компьютерные замки, скачут лошади, летят драконы и мелькают титры.

Иллюстрация: Александр Черепанов