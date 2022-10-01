«Королева» с драконами: Станислав Зельвенский — о том, за что мы полюбили эту мыльную оперу

Основных выводов два. Во-первых, точно уже пора (тем, кто до сих пор упорствует) перестать сравнивать «Дом» с «Игрой престолов». Как бы нам того ни хотелось, новый сериал не «Игра 2» и ею уже, скорее всего, не станет. Здесь нет полифонического романного размаха, нет сопоставимых по харизме персонажей, существенно ниже ставки. Представить себе, что в дни выхода серий «Дома» (даже в тех странах, где нет других проблем) люди спешат домой, заткнув уши и избегая соцсетей, поскольку там можно наткнуться на спойлеры, чрезвычайно трудно.

Однако — и это второй вывод — отчаиваться тоже не стоит.