«Королева» с драконами: Станислав Зельвенский — о том, за что мы полюбили эту мыльную оперу

После колебаний первых серий приквел самого громкого и кровавого сериала превратился в костюмно-дворцовую мелодраму премиум-формата. Но от нее тоже можно получать удовольствие.
«Дом Дракона» смотрят все. Среди его аудитории есть профессора истории и социологии, политики и политологи, марксисты и поклонники Айн Рэнд, современные художники и писатели, активистки и мужчины-консерваторы, сценаристы и режиссеры. Придуманная Джорджем Мартином вселенная имеет множество параллелей с нашим миром, а создатели сериала зарекомендовали себя как настолько смелые экспериментаторы, что пространство для анализа, интерпретации и рефлексии тут кажется безграничным. Мы обратились к экспертам в самых разных областях с просьбой взглянуть на «Дом Дракона» своим профессиональным взглядом и рассказать нам об увиденном. Так родилась эта серия материалов, очередной из которых написал штатный критик Кинопоиска.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
«Дом Дракона» перевалил за экватор, и уже можно подвести некоторые предварительные — никак не окончательные, учитывая легендарную непредсказуемость этого авторского коллектива — итоги первого сезона.
Основных выводов два. Во-первых, точно уже пора (тем, кто до сих пор упорствует) перестать сравнивать «Дом» с «Игрой престолов». Как бы нам того ни хотелось, новый сериал не «Игра 2» и ею уже, скорее всего, не станет. Здесь нет полифонического романного размаха, нет сопоставимых по харизме персонажей, существенно ниже ставки. Представить себе, что в дни выхода серий «Дома» (даже в тех странах, где нет других проблем) люди спешат домой, заткнув уши и избегая соцсетей, поскольку там можно наткнуться на спойлеры, чрезвычайно трудно.
Однако — и это второй вывод — отчаиваться тоже не стоит.
А стоит честно признаться себе, что мы теперь смотрим не эпическое фэнтези, а мыльную оперу с драконами.
И можно попытаться, преодолев стадию отрицания, получить от этого максимум удовольствия: сделана она в общем-то очень качественно.
К первым трем сериям еще были вопросы, куда «Дом» двинется в жанровом смысле. Король Визерис, срисованный с раздираемых противоречивыми чувствами шекспировских монархов, казался способным на решительные и, возможно, возмутительные поступки. Принц Деймон многообещающе зловеще ухмылялся. Героя Риса Иванса звали Отто — понятно, что от человека по имени Отто можно ждать любой гадости. О том, на что способны миниатюрные блондинки из рода Таргариен, рассказывать никому не надо.
И хотя многословные обсуждения вопросов престолонаследия становились монотонными и были странные линии вроде похищенного и тут же возвращенного драконьего яйца, случались и воодушевляющие моменты. В первую очередь вспоминается, конечно, почти единоличное уничтожение Деймоном армии Крабового короля. Но были и другие поводы обрадоваться: возвращение музыкальной темы, вызвавший сходное ностальгическое умиление эпизод с кастрацией, «дракарис!», наконец.
Однако за следующие три серии «Дом Дракона» решительно обернулся очень дорогой костюмной мелодрамой.
При ближайшем рассмотрении все эти Таргариены и Веларионы оказались не только красивыми, но и милыми, чуточку растерянными людьми.
Визерис превратился в безобидного пенсионера с болячками, нежно взирающего с Железного трона на молодую жену. Интриган Отто покорно отчалил (пусть явно не навсегда). У Деймона иногда сдают нервы, но кто видел, как он показывает жене, что может ездить на драконе «без рук», тот уже никогда не сможет его ненавидеть. Вообще, в этом персонаже есть что-то мягко, но безусловно комическое — то ли Локи, то ли дядюшка Фестер.
Юная Рейнира, вместо того чтобы становиться Дейенерис, увлеклась своим сексуальным пробуждением. Целая серия посвящена совершенно водевильной коллизии, связанной с этим процессом: хотела с одним, получилось с другим, кто-то что-то видел, кто-то кому-то проболтался. Потом целая серия про замужество — многие на радостях вспомнили Красную свадьбу, но сложно сравнивать уничтожение в разгар сериала пары центральных героев и убийство, пусть и очень неприятное, едва знакомого нам персонажа второго плана.
И вот шестая серия. Часть актеров заменили (прием как раз из репертуара мыльных опер, хотя зрители «Игры престолов» помнят загадочный случай Даарио Нахариса), остальные неравномерно постарели. Все нарожали детей с похожими именами. Собственно, серия наполовину состоит из родов; если еще вспомнить роды в начале сезона, «Дом» в этом смысле конкурирует с «Будет больно». Дети ссорятся. Мужчины дерутся. Женщины сверлят друг друга глазами. Патриарх семейства сокрушенно качает загримированной головой. Все долго выясняют, кто чей отец (еще одна «мыльная» классика, активно использованная «Игрой»), хотя ответы в данном случае настолько очевидны, что вопросы выглядят издевательством.
Да, малыш Эйгон мастурбирует, стоя в окне, — сцена, достойная самого Джоффри; впрочем, виктимный принц пока больше похож на Драко Малфоя. Да, есть суицид посредством дракона, но он имел бы куда больший вес, если бы мы успели хоть чуть-чуть прикипеть к совершившей его героине. К концу шестого часа наконец нарисовался, кажется, полноценный злодей в лице хромого придворного. Но уже поздно: мы привыкли к этой семейной, интимной, почти добродушной игре престолов, где все проблемы можно решить по-родственному и даже не обязательно с помощью инцеста.